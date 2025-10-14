সুস্থতা

মাইগ্রেনের এসব ধরন সম্পর্কে জানেন তো?

মাইগ্রেনের ব্যথায় ভোগেন অনেকেই। তবে মাইগ্রেন কেবল মাথাব্যথাই নয়। ব্যথা ছাড়াও থাকে অন্যান্য উপসর্গ। সেসব উপসর্গের ভিত্তিতে মাইগ্রেনকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়। মাইগ্রেনের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসা আলাদা হতে পারে। তাই ধরনটা বোঝা জরুরি। মাইগ্রেনের কয়েকটি ধরন সম্পর্কে রাফিয়া আলমকে জানালেন রাজধানীর পপুলার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. নওসাবাহ্ নূর

একবার ব্যথা শুরু হলে তা ৪–৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এবং সময়-সময় ফিরে আসে
ছবি: পেক্সেলস

মাইগ্রেন উইথ অরা

মাইগ্রেনের ব্যথা শুরুর আগে থেকে কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। একে বলা হয় ‘অরা’। চোখের সামনে বক্র রেখা, তারা বা বিন্দু দেখা যেতে পারে। আবার চোখের সামনে কিছু অংশ অন্ধকারও দেখাতে পারে। কারও আবার কানের ভেতর এমন শব্দ হতে পারে, যাতে মনে হয়, কিছু একটা বুঝি ঘুরছে কানে। অস্বাভাবিক ঘ্রাণ পেতে পারেন কেউ কেউ। কারও আবার মুখ, হাত কিংবা পা ঝিনঝিন করতে পারে। যে জিনিসে ব্যথা অনুভব করার কথা নয়, তাতে ব্যথা অনুভব করতে পারেন কেউ কেউ।

মাইগ্রেন উইদাউট অরা

এসব উপসর্গ ছাড়া শুধু মাথাব্যথাও হয় অনেকের। মাইগ্রেনের ব্যথা সাধারণত হয় মাথার যেকোনো একটা পাশে। ব্যথা হয় তীব্র। বমিভাব থাকতে পারে। বমিও হতে পারে। ব্যথার মুহূর্তে আলো আর শব্দ অসহ্য মনে হয়। সব ধরনের মাইগ্রেনেই মাথাব্যথা এবং ব্যথার সময়ের উপসর্গ এমন হয়ে থাকে।

মাইগ্রেনে সাধারণত ব্যথা হয় তীব্র

সাইলেন্ট মাইগ্রেন

যে মাইগ্রেনে কেবল অরার সময়ের উপসর্গ থাকে, তাকে সাধারণভাবে বলা হয় সাইলেন্ট মাইগ্রেন। অর্থাৎ মাথাব্যথা ছাড়া কেবল অরা থাকলে সেটি সাইলেন্ট মাইগ্রেন। ব্যথা না হলেও অরার কষ্টকর অনুভূতিতে ঠিকই ভোগেন রোগী।

মাইগ্রেন উইথ ব্রেইনস্টেম অরা

এই মাইগ্রেনে অরার বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে যোগ হয় মাথা ঘোরানো, কথা জড়িয়ে যাওয়া, শুনতে না পাওয়া, একটি জিনিস দুটি দেখার মতো কোনো উপসর্গ। এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে অন্যান্য রোগেও। তাই এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন আদতে কোন রোগের কারণে এমন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। পরবর্তী সময়ের করণীয় সম্পর্কেও বলে দেবেন চিকিৎসক।

হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন

এ ধরনের মাইগ্রেনে দেহের যেকোনো একটা পাশ অবশ হয়ে যায়। এভাবে দেহের কোনো অংশ অবশ হয়ে যাওয়া স্ট্রোকের উপসর্গ। তাই দ্রুততম সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারও কারও এই সমস্যা থেকে যায় সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও।

