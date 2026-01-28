সুস্থতা

মুখে ঘা কেন হয়? মানসিক চাপ নাকি ভিটামিন ঘাটতি?

পরামর্শ দিয়েছেন—ল্যাবএইড আইকনিকের (কলাবাগান) কনজারভেটিভ অ্যান্ড এন্ডোডন্টিকস বিভাগের কনসালট্যান্ট ডা.কাজী রুমানা শারমীন

অ্যাপথাস আলসার হতে পারে নানা কারণে
প্রশ্ন: আমার মুখের ভেতর ঠোঁটের নিচের অংশে প্রায়ই একটা ঘায়ের মতো হয়। ১০-১৫ দিন থাকে, তারপর আবার ঠিক হয়ে যায়। ঘা থাকলে ঝাল খাবার খেতে খুব অসুবিধা হয়। কেউ কেউ বলেন, ভিটামিনের অভাবে এমনটা হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, ঘুমের মধ্যে দাঁতের কামড় লেগে হতে পারে। আসলে আমি একটু কনফিউজড। এই সমস্যা কেন হচ্ছে?

রাতুল, মুন্সিগঞ্জ।

পরামর্শ: বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি অ্যাপথাস আলসারে ভুগছেন। এ সমস্যার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। তবে অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও অ্যাপথাস আলসারের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে এটি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বয়সে সমস্যাটি শুরু হয় এবং এক-দুই সপ্তাহ পরপর দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছুদিনের মধ্যে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। তাই সমস্যাটি নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

মুখে ঘা থাকা অবস্থায় খাদ্যাভ্যাসে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। বিশেষ করে অতিরিক্ত ঝাল ও মসলাযুক্ত খাবার যেমন শুকনা মরিচের গুঁড়া ও ধনিয়ার গুঁড়া পুরোপুরি এড়িয়ে চলুন। তবে রান্নায় জিরা ও হলুদের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন। ঝালের প্রয়োজনে কাঁচা মরিচ খাওয়া যেতে পারে। এ সময় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও অন্যান্য ভিটামিনযুক্ত খাবার গ্রহণ করার পাশাপাশি প্রচুর পানি পান করুন, পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন এবং অবশ্যই মানসিক দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন।

অস্বস্তি বা ব্যথা কমাতে আক্রান্ত স্থানে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যাপসল পেস্ট ব্যবহার করতে পারেন। তবে সমস্যাটি যদি পুরো মুখে ছড়িয়ে যায়, তাহলে দেরি না করে দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

