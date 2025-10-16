রাত জাগি না, তবুও দুই চোখের চারদিকের ত্বক শুষ্ক হয়ে আসছে কেন

পরামর্শ দিয়েছেন কলাবাগানে অবস্থিত ল্যাবএইড লেজার অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক লাউঞ্জের কনসালট্যান্ট এবং চর্ম, যৌন, অ্যালার্জি, লেজার অ্যান্ড হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জন ডা. মো: কামরুল হাসান চৌধুরী
প্রশ্ন: আমি একজন নারী, বয়স ২৩ বছর। কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছি, আমার দুই চোখের ঠিক নিচের ত্বকে ভাঁজ পড়েছে, চারদিকে হালকা কালচে ভাব এসেছে। রাত জাগি না, তবুও দুই চোখের চারদিকের ত্বক শুষ্ক হয়ে আসছে। ময়েশ্চারাইজার বা ফেসওয়াশ লাগলেও জ্বালাপোড়া করে। ঘুম থেকে উঠলে চোখ ফোলা দেখায়। আমার অ্যালার্জির সমস্যাও রয়েছে। হঠাৎ চোখের চারদিকের ত্বক এতটা স্পর্শকাতর হয়ে ওঠার কারণ কী?
পরামর্শ: চোখের নিচের কালো দাগ–সম্পর্কিত বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন আপনার অ্যালার্জির সমস্যা আছে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। এ ছাড়া দুশ্চিন্তা, রাত জাগা, বংশগত কারণেও চোখে কালচে দাগ হতে পারে। শরীরের কোনো জটিলতা কিংবা সাইনাস সমস্যায়ও চোখের চারপাশে ডার্ক সার্কেল হতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে মুঠোফোন ব্যবহার করলেও এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে।
একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনার শরীরে ভিটামিন ডির মাত্রা জেনে নিন। ভিটামিন ডি স্বল্পতায়ও এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। এ ছাড়া সাইনাসের ক্ষেত্রে এক্স–রে এবং অ্যালার্জি প্যানেল টেস্টের মাধ্যমে অ্যালার্জি সমস্যার ধরন জেনে নিন। অ্যালার্জি হতে পারে, এমন সবকিছু পরিহার করুন।
রাতে অবশ্যই পর্যাপ্ত ঘুমাতে হবে, মাথার নিচে একটু উঁচু করে বালিশ দিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে। চোখের চারপাশে বরফ দিয়ে ম্যাসাজ করতে পারেন। ভালো ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। দিনের বেলা অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন। ত্বকের ধরন বুঝে ভালো ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে হবে। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, তিনি আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।
