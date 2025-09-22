নব্বইয়ের দশকে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি এত বাড়ছে কেন

সাম্প্রতিক সময়ে তরুণদের মধ্যে কোলন ক্যানসারের হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। পঞ্চাশের দশকে জন্মেছেন, এমন মানুষদের চেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন মিলেনিয়ালরা, অর্থাৎ যাঁদের জন্ম ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে। দ্রুততম সময়ে শনাক্ত করা গেলে কোলন ক্যানসার সেরে যায়। তাই উপসর্গগুলো জানা থাকা প্রয়োজন। এমন কিছু উপসর্গের বিষয়ে জানালেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার পরিপাকতন্ত্র–বিশেষজ্ঞ জোসেফ সালহাব।
একটা সময় কোলন ক্যানসার বয়োজ্যেষ্ঠদেরই বেশি হতো। তবে এখন কম বয়সেই এ মারাত্মক রোগ দেখা দিচ্ছে। কোলন হলো আমাদের বৃহদন্ত্রের সবচেয়ে বড় অংশ। এই ক্যানসার রেকটাম বা মলাশয়েও হতে পারে। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে কোলোরেক্টাল ক্যানসার হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়।
ব্রিটিশ জার্নাল অব সার্জারির (বিজেএস) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, পঞ্চাশের দশকে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের চেয়ে নব্বইয়ের দশকে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি দ্বিগুণ। তাই কিছু উপসর্গকে কোনো বয়সেই অবহেলা করতে নেই। জোসেফ সালহাবের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাক এ সম্পর্কে।
জোসেফ সালহাব জানান, পায়ুপথে রক্তপাত কোলন ক্যানসারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গগুলোর একটি। মলের সঙ্গে রক্ত গেলে কিংবা টয়লেট পেপারে রক্ত দেখা দিলে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিন। এ রক্তের রং উজ্জ্বল লাল হতে পারে কিংবা হতে পারে গাঢ় লাল।
তবে ভয় পেয়ে যাবেন না যেন। পাইলস ও অন্যান্য কিছু সমস্যাতেও পায়ুপথে রক্তপাত হয়ে থাকে। চিকিৎসকের কাছে গেলে কারণটা জানা যাবে এবং কারণ অনুযায়ী চিকিৎসাও শুরু করা যাবে। ক্রমাগত কিংবা বারবার রক্তপাত হলে কোনোক্রমেই চিকিৎসা নিতে দেরি করবেন না।
পেটব্যথাকে হালকাভাবে নেবেন না। তবে এটাও মনে রাখুন, অন্যান্য অনেক কারণে পেটব্যথা হতে পারে। যেমন ডায়রিয়া হলে যে কারও পেটব্যথা করতে পারে, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমে (আইবিএস) আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা একটু এলোমেলো হলেই পেটব্যথা হতে পারে, কিংবা মাসিকের সময় নারীদের তলপেটে ব্যথা হতে পারে।
এ রকম কোনো কারণ থাকলে পেটব্যথা নিয়ে ভয় পাবেন না। তবে নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া যদি পেটব্যথা হয়, যেটার তীব্রতা খুব বেশি কিংবা যে ব্যথা সেরে যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। দীর্ঘস্থায়ী পেটব্যথা একটি বিপদচিহ্ন হতে পারে।
কোলন ক্যানসারের ব্যথা পেট কামড়ে ধরার মতোও হতে পারে, আবার পেটফাঁপার মতো অস্বস্তিকর ব্যথাও হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী পেটব্যথায় চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।
সব সময় ক্লান্ত লাগাও ভালো ব্যাপার নয়। ঠিকঠাক বিশ্রাম নেওয়ার পরও ক্লান্ত, অবসন্ন বা দুর্বল লাগলে কোনো রোগের উপসর্গ কি না, তা খুঁজে বের করা জরুরি। অনেকে এমন উপসর্গকে একেবারেই গুরুত্ব দেন না। কিন্তু জোসেফ সালহাব এ ধরনের উপসর্গের বিষয়ে সতর্ক করলেন।
কম বয়সী ব্যক্তিরা এ ধরনের সমস্যার পেছনে ব্যস্ততা, কাজের চাপ কিংবা ঘুমের ঘাটতিকে দায়ী মনে করেন। কিন্তু অবহেলা করলে আপনার রোগনির্ণয় করতে দেরি হয়ে যাবে। তাই দীর্ঘমেয়াদি ক্লান্তি বা অবসন্নতাকে অবহেলা করবেন না।
মলত্যাগের ধরনটাও খেয়াল রাখুন। মলত্যাগের ধরনের পরিবর্তন ভালো লক্ষণ নয়, বিশেষত যা কয়েক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে থাকে। এই পরিবর্তন কেমন হতে পারে, জানেন? ২৪ ঘণ্টায় কেউ যতবার মলত্যাগ করেন, তার চেয়ে কম বা বেশিবার মলত্যাগের প্রয়োজন হতে পারে তাঁর। কারও কোষ্টকাঠিন্য বাড়তে পারে, কারও হতে পারে ডায়রিয়া। এ ধরনের পরিবর্তন বেশ কিছুদিন থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।
অস্বাভাবিক ওজন কমে যাওয়া, ক্ষুধামান্দ্য, রাতে শরীর ঘেমে যাওয়া কিংবা প্রায়ই গায়ে জ্বর থাকাও কোলন ক্যানসারের প্রাথমিক উপসর্গ হতে পারে। অবশ্য অন্যান্য শারীরিক সমস্যার কারণেও এ ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। কারণটা জানতে চিকিৎসক আপনাকে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেবেন।
ব্রিটিশ জার্নাল অব সার্জারির ওই গবেষণার প্রধান লেখক (লিড অথর) সারা চার জানান, বিশ্বজুড়েই ৫০ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে পরিপাকতন্ত্রের ক্যানসার বাড়ছে। ক্যানসার স্ক্রিনিং, প্রতিরোধ ও চিকিৎসাপদ্ধতির বিষয়ে আরও গবেষণা চলছে।
খাদ্যাভ্যাস, পরিশ্রমবিহীন জীবনযাপন ও স্থূলতার কারণে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। জিনগত কারণও দায়ী হতে পারে। বিশ্বজুড়ে কম বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে কোলন ক্যানসার বাড়ার এই ধারা বিশেষজ্ঞদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।
আপাতদৃষ্টে সুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কোলন ক্যানসার স্ক্রিনিং করার নিয়ম ৪০ বছর বয়স থেকে। কিন্তু আগে থেকে ছোটখাটো লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সেসবকে অবহেলা করার কারণে ৪০ বছর বয়সের আগেই ক্যানসার গুরুতর পর্যায়ে চলে যেতে পারে।
তাই বিশেষজ্ঞরা কোলন ক্যানসারের ব্যাপারে আরও বেশি সচেতন হতে বলছেন। বিশেষত যাঁদের ক্ষেত্রে ছোটখাটো উপসর্গগুলো বেশ কিছুদিন ধরেই থাকে কিংবা যাঁদের পরিবারে কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ইতিহাস আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।
তবে আতঙ্কিত হবেন না। দ্রুততম সময়ে রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয়। তাই উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত রোগনির্ণয় করা জরুরি।
সূত্র: ব্রিটিশ জার্নাল অব সার্জারি