অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক ত্বকের ক্যানসারে ভুগছেন বহুদিন ধরেই
ক্রিকেটার মাইকেল ক্লার্ক ভুগছেন ত্বকের ক্যানসারে, এ বিষয়ে যা জানা উচিত সবারই

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক ত্বকের ক্যানসারে ভুগছেন বহুদিন ধরেই। ২৫ আগস্ট আবারও ত্বকের ক্যানসার অপসারণ করাতে হয়েছে তাঁকে। ইনস্টাগ্রামে নিজের অনুসারীদের জানিয়েছেন সে কথা। প্রখর রোদে দীর্ঘ সময় খেলাকেই এই রোগের জন্য দায়ী মনে করেন এ তারকা। আদতে কারা আছেন এমন রোগের ঝুঁকিতে? কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি? জেনে নেওয়া যাক।

বাংলাদেশে ত্বকের ক্যানসারের হার তুলনামূলক কম হলেও কাউকে পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত বলার সুযোগ নেই। ত্বকের ক্যানসারের নানান ধরন। সময়মতো চিকিৎসা না করালে কোনো কোনো ধরনের ক্যানসার হয়ে উঠতে পারে প্রাণঘাতী। তাই সচেতন থাকা প্রয়োজন সবারই। এ প্রসঙ্গে জানালেন স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের ক্যানসার বিভাগের কনসালট্যান্ট ডা. অরুণাংশু দাস

ঝুঁকি বেশি যাঁদের

  • দীর্ঘ সময় যাঁরা কড়া রোদে কাজ করেন, তাঁদের ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি বেশি।

  • রোদের সংস্পর্শে আসার কারণে মুখমণ্ডল, ঠোঁট, কান, বাহু, হাতের ওপরের দিক, পিঠ, পা ও মাথার ত্বকে ক্যানসারের আশঙ্কা বেশি থাকে। তবে ত্বকের অন্যান্য অংশেও ক্যানসার হতে পারে।

  • যাঁদের গায়ের রং তুলনামূলক ফরসা।

  • যাঁদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম। অনেক সময় স্টেরয়েড–জাতীয় ওষুধ সেবনের কারণেও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়।

  • যাঁদের পরিবারে ত্বকের ক্যানসারের ইতিহাস আছে।

  • যাঁদের ত্বকে এমন কোনো পুরোনো ক্ষত আছে, যেখানে বারবার জীবাণুর সংক্রমণ হয়।

জেনে নিন কিছু লক্ষণ

  • প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ত্বকে হঠাৎ করে নতুন কোনো গোটা বা দানা দেখা দেওয়া।

  • পুরোনো দাগ, গোটা, দানা বা তিলের আকার, আয়তন বা রং বদলে যাওয়া, মসৃণতা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

  • এমন ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, যা সহজে শুকায় না বা যা থেকে বারবার রক্ত পড়ে।

  • ত্বকে অস্বাভাবিক চুলকানি, ব্যথা বা পোড়াজাতীয় অনুভূতি।

এ ধরনের লক্ষণ যদি এক মাস বা তার বেশি সময় স্থায়ী হয়, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

প্রতিরোধে চাই সচেতনতা

  • সব মৌসুমেই নিয়মমাফিক সানস্ক্রিনসামগ্রী ব্যবহার করুন। বিশেষত দুপুরের রোদ থেকে ত্বক বাঁচানো জরুরি।

  • রোদে গেলে ফুলহাতা পোশাক পরুন, যাতে পিঠ ও কাঁধ ঢাকা থাকে। ফুলপ্যান্ট বা পায়জামা পরুন।

  • চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া স্টেরয়েড–জাতীয় ওষুধ সেবন করবেন না।

