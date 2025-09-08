আমড়ার সাতটি উপকারিতা

আমড়া খেতে মজার, শরীরের জন্যও দারুণ উপকারী। সাধারণত বর্ষাকাল থেকেই আমড়া পাওয়া যায়। বিভিন্ন ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টি–অক্সিডেন্টে ভরপুর এই ফল শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বারডেম জেনারেল হাসপাতালের খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের প্রধান শামসুন্নাহার নাহিদ জানালেন আমড়া খাওয়ার সাতটি উপকারিতা।
আমড়ায় আছে প্রচুর ফাইবার বা খাদ্য–আঁশ, যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে। তাই যাঁরা ওজন কমাতে চান, আমড়া তাঁদের জন্য বেশ উপকারী।
আমড়ায় পাবেন ভিটামিন সি, যা আয়রনের শোষণ বাড়ায় এবং অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা প্রতিরোধে সহায়ক।
আমড়ায় আছে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো খনিজ পদার্থ, যা হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
কাঁচা আমড়ায় চিনি নেই বললেই চলে। তাই ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য এটি নিরাপদ।
আমড়ায় থাকা কিছু উপাদান ত্বকের ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে।
আমড়ার প্রতিরক্ষামূলক গুণ যকৃতকে বিষাক্ত পদার্থ, অ্যালকোহল ও অন্যান্য রাসায়নিকের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে।
নিয়মিত আমড়া খেলে কাশি, সর্দি ও শ্বাসকষ্ট কমে। হজম সমস্যায়ও এটি উপকারী।
আমড়া যেহেতু শক্ত, তাই যাঁদের দাঁতের সমস্যা আছে, তাঁরা কুচি করে বা থেঁতলে খেতে পারেন।
শিশুদের খাওয়ানোর সময়ও থেঁতলে দেওয়া ভালো।
সরাসরি খাওয়ার পাশাপাশি জুস বা আচার বানিয়ে খাওয়া যায়।
রান্নায় অন্যান্য সবজির সঙ্গে মেশাতে পারেন, চাইলে সালাদেও।