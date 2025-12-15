শীতে মাথার ত্বকে সোরিয়াসিস কেন হয়, লক্ষণ ও সমাধান কী

শীতে অনেকেরই মাথার ত্বকে সাদা চামড়া উঠতে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে খুশকি বেড়েছে। কেউ কেউ ভাবেন, শীতের শুষ্কতার জন্য এমনটা হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা সোরিয়াসিসের জন্যও হতে পারে।
সোরিয়াসিস ত্বকের প্রদাহজনিত সমস্যা। এতে মাথার স্কাল্প বা ত্বকের আক্রান্ত স্থানটি চুলকায় ও লাল হয়ে যায়। সেই স্থান থেকে আঁশের মতো চামড়া উঠতে থাকে।
অনেকেই জানেন না যে শুধু শরীরে নয়, মাথার ত্বকেও সোরিয়াসিস দেখা দেয়। একে বলা হয় স্কাল্প সোরিয়াসিস। এর ফলে খুশকির মতো চামড়া উঠতে থাকে। বিশেষ শ্যাম্পু ব্যবহার করেও সমাধান হয় না।
সোরিয়াসিস নানা কারণে হয়। এটি একধরনের ইমিউনজনিত মানে রোগ প্রতিরোধক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত রোগ। বংশ ও পরিবেশগত কারণে এ রোগ হতে পারে। মাথার ত্বকে শুধু নয়, এটি কপাল ও কানের পাশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। হাত-পা-নখেও কারও কারও সোরিয়াসিস দেখা দেয়।
খুশকির মতো মাথা ভর্তি হয়ে সাদা সাদা আঁশের মতো চামড়া উঠতে থাকে। সাদা অংশগুলো একটু মোটা হয়। নখ দিয়ে ঘষাঘষি করলে বেশি মাত্রায় উঠে আসে। অনেক বেশি চুলকায়। কপালে বা কানের পাশে সাদা ছোপ বা অন্য রকম কিছু চোখে পড়লে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।
খুশকিরোধক শ্যাম্পু বা ওষুধ ব্যবহারের পরও এটা কমে না। এ ধরনের সমস্যায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। মলম, শ্যাম্পু, ওষুধ ও বিভিন্ন থেরাপি রয়েছে। সোরিয়াসিস স্কাল্পে হলে নির্দিষ্ট শ্যাম্পু ব্যবহার করার পাশাপাশি প্রয়োজনে ওষুধও খেতে হতে পারে। এ ছাড়া সোরিয়াসিসের চিকিৎসায় ‘এক্সাইমার লেজার’ ও ‘ইউ-ভি বি লাইট’ থেরাপিও দেওয়া হয়।
সোরিয়াসিস হলে সেই স্থানে চুলকানো বা তেল মালিশ করা একেবারেই ঠিক নয়। মলম ব্যবহার করলে সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাবার, জীবনযাপনে নিয়ন্ত্রণ, শরীরচর্চা করা উচিত।
অনেক সময় উদ্বেগ, ঋতু পরিবর্তন, ধূমপানের জন্যও সোরিয়াসিসের সমস্যা বৃদ্ধি পায়। তবে রোগটি ছোঁয়াচে নয়। সোরিয়াসিসের সঙ্গে গিঁটে ব্যথা থাকতে পারে। এটাকে বলে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস। সোরিয়াসিস বংশগত হতে পারে, তাই পরিবারে আগে কারও এ রোগ হয়ে থাকলে তা বিবেচনায় আনতে হবে।
ডা. জাহেদ পারভেজ, সহকারী অধ্যাপক, ত্বক-চর্ম-যৌন ও হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিভাগ, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা