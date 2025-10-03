ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ: উপকারিতা, ঝুঁকি ও সতর্কতা

মানসিক চাপ ও ক্লান্তি দূর করতে মালিশ একটি ভালো থেরাপি। সাম্প্রতিক কালে ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ বেশ জনপ্রিয় হয়েছে; বিভিন্ন থেরাপি সেন্টার ও ম্যাসাজ পারলার এটিকে প্রচারণায় আনছে। এটি উপকারী এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, তবে কিছু কিছু ব্যাপারে এ সম্পর্কে সতর্কতা জরুরি।
ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ হলো একধরনের থেরাপিউটিক ম্যাসাজ যেখানে পেশি ও সংযোগকারী টিস্যুর গভীর স্তরে চাপ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণ রিল্যাক্সেশন বা ‘সুইডিশ ম্যাসাজ’-এর তুলনায় এটি ধীরে এবং বেশি চাপ দিয়ে করা হয়। দীর্ঘদিনের পেশির টান, ব্যথা, আঘাতজনিত সমস্যা বা দেহে তৈরি হওয়া ‘গাঁট’ বা আঁকাবাঁকা অংশ ভেঙে দেওয়া এর মূল লক্ষ্য।
ব্যথা ও টান কমানো: ঘাড়, কোমর, কাঁধসহ দীর্ঘদিনের পেশির ব্যথায় কার্যকর হতে পারে।
নড়াচড়ার ক্ষমতা বাড়ানো: শক্ত পেশি ঢিলা করে শরীরকে নমনীয় করে।
স্ট্রেস ও মানসিক চাপ কমানো: গবেষণায় দেখা গেছে, এটি কর্টিসল হরমোন কমাতে সাহায্য করে মুড ভালো করতে পারে।
অ্যাথলেটিক রিকভারি: ক্রীড়াবিদদের জন্য অতিরিক্ত ব্যায়াম বা আঘাতের পর পুনরুদ্ধারে উপকারী হতে পারে।
অতিরিক্ত সুবিধা: ফাইব্রোমায়ালজিয়ার উপসর্গ কমানো, এমনকি ক্যানসার রোগীদের ব্যথা নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক।
ম্যাসাজের পরে হালকা ব্যথা বা পেশিতে টান অনুভূত হতে পারে।
কখনো কখনো নীলচে দাগ বা অস্বস্তি হতে পারে।
ভুলভাবে বা অতিরিক্ত জোরে চাপ দিলে গুরুতর আঘাতের আশঙ্কাও থাকে।
ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ সবার জন্য নয়। যাদের নিচের সমস্যাগুলো আছে, তাদের সতর্ক থাকা জরুরি।
• রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বা যারা রক্ত তরল রাখার ওষুধ খাচ্ছেন
• অস্টিওপোরোসিস বা হাড় দুর্বলতার সমস্যা
• ক্যানসার যাদের হাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে
• সাম্প্রতিক অস্ত্রোপচার, ভাঙা হাড় বা খোলা ক্ষত
• গর্ভবতী নারী (বিশেষত কিছু পর্যায়ে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন)
• অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদ্রোগ
• সেশন শুরু করার আগ পর্যাপ্ত পানি পান করা ভালো।
• থেরাপিস্টকে অবশ্যই আপনার শারীরিক অবস্থা ও সহ্যক্ষমতার কথা জানাতে হবে।
• ম্যাসাজের সময় অতিরিক্ত ব্যথা হলে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে।
• ম্যাসাজের পর বিশ্রাম, পানি পান ও হালকা স্ট্রেচিং উপকারী হতে পারে।
ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ সঠিকভাবে এবং প্রশিক্ষিত থেরাপিস্টের মাধ্যমে নিলে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, স্ট্রেস ও পেশির টান কমাতে সহায়ক হতে পারে। তবে যাদের বিশেষ শারীরিক সমস্যা আছে, তাদের জন্য এটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই ম্যাসাজ নেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।