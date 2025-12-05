রোজেলা চা খেলে যে ৭টি উপকার মিলবে

গাঢ় লালচে রং, টক-মিষ্টি স্বাদ আর মনমাতানো ঘ্রাণে ভরপুর এক পানীয় রোজেলা চা। ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের পছন্দের পানীয় হয়ে উঠছে এই চা। রোজেলাগাছের ফুল থেকে হয় এই চা। এই গাছের ফলকেই অঞ্চলভেদে আমরা ডাকি চুকাই, মেস্তা বা টক ফল।
রোজেলা চা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর হওয়ায় শরীরের টক্সিন দূর করে, ওজন কমাতেও সাহায্য করে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, এমনকি ক্যানসার কোষের বৃদ্ধিও ধীর করতে পারে। রোজেলা চায়ের এমনি সাতটি বিস্ময়কর উপকারিতার কথা অনেকেরই অজানা।
আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত তৈরি হয় ফ্রি র্যাডিক্যালস। এই ফ্রি র্যাডিক্যালস হলো একধরনের ক্ষতিকর কণা, যা কোষের ক্ষতি করে বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দেয়, প্রদাহ বাড়ায় আর নানা জটিল রোগ তৈরি করে। এই ফ্রি র্যাডিক্যালসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, আর রোজেলা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ভান্ডার।
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মারফান সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রোজেলা নির্যাস রক্তে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা বাড়িয়েছে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমিয়েছে। মারফান সিনড্রোম হলো একটি বংশগত রোগ, যা শরীরের সংযোগকারী টিস্যু দুর্বল করে। এতে হৃদ্রোগ, চোখের সমস্যা, হাড়ের অসুবিধা দেখা দিতে পারে।
রোজেলা চায়ের সবচেয়ে উপকারী দিক হলো, এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের এক গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপে ভোগা ৪৬ জন ১ মাস রোজেলা চা পান করার পর তাঁদের ওপর ও নিচ দুই ধরনের রক্তচাপই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।
একই ভাবে ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের (এনআইএইচ) করা পাঁচটি গবেষণার একটি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, রোজেলা চা সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যথাক্রমে গড়ে ৭.৫৮ ও ৩.৫৩ মিলিমিটার পারদ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম।
রোজেলা চা রক্তে অতিরিক্ত চর্বির মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। রক্তে অতিরিক্ত চর্বি—যেমন খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) ও ট্রাইগ্লিসারাইড—হৃদ্রোগের অন্যতম কারণ। ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের একটি ছোট গবেষণায় ৬০ জন রোগীকে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদল রোজেলা চা পান করে, অন্য দল কালো চা। এক মাস পর দেখা যায়, যাঁরা রোজেলা চা পান করেছেন, তাঁদের ভালো কোলেস্টেরল (এইচডিএল) বেড়েছে, আর মোট কোলেস্টেরল, খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস বা মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে এটি বেশ উপকারী।
লিভার শরীরে প্রোটিন তৈরি করে, পিত্তরস নিঃসরণ করে এবং চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে। ২০১৪ সালের এনআইএইচ অতিরিক্ত ওজনের ১৯ জনের ওপর ১২ সপ্তাহ ধরে রোজেলা চা খাওয়া নিয়ে একটি গবেষণা করে। এতে দেখা গেছে, তাঁদের লিভারে চর্বি জমা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। তাঁদের আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়, রোজেলা চা খাওয়ার ফলে লিভারের ক্ষতির সূচকগুলোও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।
রোজেলা চা ওজন কমাতে সহায়ক এবং স্থূলতা প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে। ২০১৪ সালে এনআইএইচের একটি গবেষণায় অতিরিক্ত ওজনধারী ৩৬ জনকে দুই দলে ভাগ করা হয়—একদলকে রোজেলা নির্যাস, অন্য দলকে প্লাসিবো (নকল ওষুধ) দেওয়া হয়। যাঁরা ১২ সপ্তাহ ধরে রোজেলা নির্যাস সেবন করেছেন, তাঁদের শরীরের ওজন, চর্বি, বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) ও কোমর-নিতম্ব অনুপাত—সবই কমে গেছে।
এনআইএইচের আরেকটি গবেষণাতেও প্রমাণ মিলেছে, রোজেলা নির্যাস শরীরে নতুন চর্বি জমা হতে বাধা দেয় এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
রোজেলায় প্রচুর পলিফেনলস থাকে, শক্তিশালী ক্যানসার প্রতিরোধী গুণের জন্য যা পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, রোজেলা নির্যাস ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি ও ছড়িয়ে পড়া রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের একটি গবেষণায় দেখা যায়, রোজেলা নির্যাস মুখের ক্যানসার, রক্তকোষজনিত ক্যানসার, প্রোস্টেট, স্তন, পাকস্থলী ও ত্বকের ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে, কমিয়ে দেয় তাদের আক্রমণ ক্ষমতা।
রোজেলায় রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ। ব্যাকটেরিয়া হলো এককোষী অণুজীব, যা ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, মূত্রনালির সংক্রমণসহ নানা রোগের কারণ। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, রোজেলা ফুলের নির্যাস ই.কোলাই ব্যাকটেরিয়ার কার্যকলাপ দমন করতে পারে, যা পেটব্যথা, গ্যাস ও ডায়রিয়ার মতো সমস্যা সৃষ্টি করে।
আরেকটি পরীক্ষায় প্রমাণ মিলেছে, রোজেলা নির্যাস আট ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের মতো কাজ করে।
শুকনা রোজেলা ফুল এক কাপ গরম পানিতে দিয়ে ৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ছেঁকে নিয়ে মধু বা লেবুর রস মিশিয়ে গরম বা ঠান্ডা—যেভাবে পছন্দ, পান করুন।
সতর্কতা: যাঁরা রক্তচাপের ওষুধ খান, তাঁদের রোজেলা চা না খাওয়াই ভালো। কারণ, এটি ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে রক্তচাপ অতিরিক্ত কমিয়ে দিতে পারে।
সূত্র: মিডিয়াম