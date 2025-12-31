ডেঙ্গু জ্বর হলে অন্তত দুই সপ্তাহ বিশ্রামে থাকতে হবে। মডেল: রিয়া বর্মণ
রোগশোকে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল ডেঙ্গু জ্বর

আরও একটি বছর বিদায় নিচ্ছে আজ। আমাদের জীবনযাপনে এই একটি বছর ছিল ঘটনাবহুল। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে পরিবার, দাম্পত্য জীবন, কর্মক্ষেত্র, স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাসের মতো নানা বিষয়ে কোন জিনিসগুলো ট্রেন্ডে ছিল। এখানে রইল স্বাস্থ্যগত দিকের আলোচিত বিষয়গুলো।

বছরজুড়েই ছিল ডেঙ্গুর উৎপাত। এমনকি ডিসেম্বরেও চলছে সেই ধারা। এ বছর ৬৩টি জেলাতেই পাওয়া গেছে ডেঙ্গুরোগী। এ বছর এখন পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গুতে মারা গেছে চার শতাধিক মানুষ। আক্রান্ত হয়েছে প্রায় লাখখানেক।

উপসর্গ ডেঙ্গুর মতো হলেও অনেকের পরীক্ষার রিপোর্টই নেগেটিভ এসেছে। উপসর্গগুলো ডেঙ্গু না করোনার, তা নিয়েও দ্বিধায় পড়তে দেখা গেছে। অনেককে চিকুনগুনিয়ার ভোগান্তিও পোহাতে হয়েছে। জিকা ভাইরাসের সংক্রমণেও বেড়েছে দুশ্চিন্তা।

স্বাস্থ্যসুরক্ষায় অনেকেই এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। তারপরও কম বয়সেই দেখা দিচ্ছে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হৃদ্‌রোগ এবং দীর্ঘমেয়াদি কিডনির মতো রোগ। খেলার মাঠে হার্ট অ্যাটাক ও আকস্মিক মৃত্যুর মতো ঘটনাও ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে জিমেও।

অনেকেই স্বাস্থ্যগত সমস্যায় বিষণ্ন হয়ে পড়েন

অন্যদিকে আবার দেশে ক্যানসার চিকিৎসায় এসেছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে অনেকেই জয়ী হয়েছেন। দেশি ওষুধশিল্পে মানুষের আস্থা বেড়েছে। দেশেই তুলনামূলক কম খরচে কেমোথেরাপি ও অন্যান্য উন্নত চিকিৎসা সম্পন্ন হচ্ছে।

এ বছর বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে রোবোটিক থেরাপি। প্রাথমিকভাবে এই সেবা পেয়েছেন চব্বিশের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে আহত ব্যক্তিরা।

