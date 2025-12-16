শীতকালে কেন বাড়ে স্ট্রোকের ঝুঁকি

শীতকালে শরীরে কিছু অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দেখা দেয়, যা স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। গবেষণায় দেখা গেছে, বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতকালে স্ট্রোকজনিত অসুস্থতা এবং মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্রোগ বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এ সময়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।
শীতকালে স্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো—
রক্তনালি সংকোচন
ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীর স্বাভাবিকভাবেই তাপ ধরে রাখতে চায়। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ত্বকের কাছাকাছি রক্তনালিগুলো সংকুচিত হয়ে আসে। রক্তনালি সংকুচিত হলে রক্ত চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি হয়, ফলে রক্তচাপ দ্রুত বেড়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপ বা রক্তচাপের বেশি পার্থক্য স্ট্রোকের অন্যতম কারণ।
রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি
ঠান্ডা তাপমাত্রায় রক্ত স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা ঘন এবং আঠালো হয়ে যায়। রক্ত ঘন হওয়ার কারণে রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বেড়ে যায়। ইসকেমিক স্ট্রোকের (যেখানে রক্তনালিতে জমাট বাঁধে) ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ঝুঁকির কারণ।
ভিটামিন ডির অভাব
শীতকালে সূর্যের আলোর অভাব হওয়ায় শরীরে ভিটামিন ডির ঘাটতি দেখা যায়। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন ডির অভাব উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, যা পরোক্ষভাবে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।
শারীরিক কার্যকলাপ হ্রাস
ঠান্ডার কারণে অনেকেই এ সময় শারীরিক কার্যকলাপ কমিয়ে দেন। ব্যায়ামের অভাব রক্ত সঞ্চালনকে ধীর করে দেয় এবং স্থূলতা ও অন্যান্য হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
সংক্রমণের প্রভাব
শীতকালে ফ্লু বা নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ বেড়ে যায়। এসব সংক্রমণ শরীরের প্রদাহ বাড়িয়ে দেয়, যা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
শীতকালে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে এসব বিষয় মেনে চলুন—
উষ্ণ থাকুন: শরীরকে যতটা সম্ভব উষ্ণ রাখুন। বাইরে বের হলে গরমকাপড়, টুপি, মাফলার ব্যবহার করুন। ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখুন।
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তবে নিয়মিত তা পরীক্ষা করুন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করুন।
সক্রিয় থাকুন: ঠান্ডার অজুহাতে ব্যায়াম বন্ধ করবেন না। বাড়ির ভেতরে হালকা শরীরচর্চা বা রুটিন মেনে দিনের উষ্ণ সময়ে জগিং করুন।
পর্যাপ্ত পানি খান: শীতকালে নিয়মিত পানি খেয়ে শরীর আর্দ্র রাখুন।
শীতে সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করলে স্ট্রোকের ঝুঁকি কার্যকরভাবে কমানো সম্ভব।
ডা. হিমেল বিশ্বাস, ক্লিনিক্যাল স্টাফ, নিউরোসায়েন্স সেন্টার, স্কয়ার হাসপাতাল, ঢাকা
সূত্র: ওয়েব এমডি, মায়ো ক্লিনিক, ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন, যুক্তরাষ্ট্র