ওজন কমাতে ট্রেডমিলে হাঁটবেন, নাকি দৌড়াবেন

সম্প্রতি জিমে ভর্তি হয়েছি। প্রথম দিনই ট্রেইনার বললেন, ‘শুরুতে ১০ মিনিট ট্রেডমিলে দৌড়ে আসুন।’ কথামতো কাজ শুরু করলাম। ট্রেডমিলে দৌড়াচ্ছি, পাশেই একজন ট্রেডমিলে হাঁটছেন। তখনই মাথায় প্রশ্নটা উঁকি দিল—দৌড়ে যেহেতু বেশি কষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কি আমি হাঁটব? পরদিন এই প্রশ্নই করলাম ট্রেইনারকে। তিনি জানালেন, ‘কখনো ট্রেডমিলে দৌড়াবেন না, বরং বেশি সময় হাঁটবেন। এতে উপকার বেশি।’ কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস হতে চায় না। তাই বাসায় ফিরে একটু ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলাম, যা পেলাম, তা-ই আপনাদের জানাচ্ছি।
বিভিন্ন গবেষণা বলছে, হাঁটা ও দৌড়ানো উভয়ই খুব ভালো ব্যায়াম। কিন্তু এসবের উপকারিতা ও প্রভাব কিছুটা ভিন্ন। তাই শুরুতে এই দুটি ব্যায়ামের সুবিধা-অসুবিধাগুলো সহজভাবে জেনে রাখা ভালো। এতে আপনি নিজেই নিজের জন্য সেরা ব্যায়ামটি বেছে নিতে পারবেন।
ট্রেডমিলে হাঁটা সহজ ও নিরাপদ ব্যায়াম। সব বয়সীর জন্যই উপযুক্ত। শুরুতে ট্রেডমিলে হাঁটার উপকারিতা দেখে নিই।
১. হৃদ্যন্ত্র সুস্থ রাখে
হাঁটা একধরনের লো ইমপ্যাক্ট অ্যারোবিক ব্যায়াম। এটি হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ায়, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। নিয়মিত হাঁটলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং শরীরে রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয়।
২. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে
ক্যালরি পোড়ানোর কার্যকর উপায় হাঁটা। অন্যান্য ব্যায়ামের তুলনায় এতে হাঁটু বা জয়েন্টে কম চাপ পড়ে। নিয়মিত ট্রেডমিলে হাঁটলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং মেটাবলিজম বাড়ে।
৩. হাড় ও পেশি শক্তিশালী করে
হাঁটা শরীরের নিচের অংশের পেশিকে শক্তিশালী করে। এটি হাড়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি কমায়।
৪. মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়
ব্যায়ামের সময় আমাদের শরীর এন্ডোরফিন নামে একধরনের হরমোন নিঃসরণ করে। এই হরমোনকে ‘ফিল-গুড’ হরমোন বলা হয়। এটি মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমিয়ে মনকে সতেজ করে তোলে।
৫. ঘুমের মান উন্নত করে
নিয়মিত হাঁটলে আমাদের দেহঘড়ি ঠিক থাকে এবং ঘুমের মান উন্নত হয়। এটি আপনাকে দ্রুত ঘুমাতে সাহায্য করবে। রাতে ঘুমও ভালো হবে।
৬. সুবিধাজনক ও পর্যবেক্ষণযোগ্য
ট্রেডমিলে সহজেই প্রয়োজন অনুযায়ী গতি এবং ইনক্লাইন (উঁচু-নিচু) ঠিক করা যায়। বেশির ভাগ ট্রেডমিলেই হাঁটার সময়, দূরত্ব এবং ক্যালরি পোড়ানোর হিসাব দেখা যায়। ধীরে ধীরে হাটলে এসব দেখা এবং ব্যবহার করা সহজ হয়।
যাঁরা কম সময়ে বেশি উপকার পেতে চান, তাঁদের জন্য দৌড়ানো ভালো। দৌড়ানোর আরও কিছু উপকারিতা আছে। সেসব জানা যাক।
১. হৃদ্যন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়ায়
দৌড়ানো একটি হাই ইন্টেনসিটি বা উচ্চ তীব্রতার অ্যারোবিক ব্যায়াম। এতে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ে। নিয়মিত দৌড়ালে হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমে।
২. দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করে
দৌড়ালে খুব দ্রুত ক্যালরি পোড়ানো যায়। এটি মেটাবলিজম বাড়িয়ে শরীরের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। তাই দ্রুত ওজন কমানোর জন্য দৌড়ানো ভালো।
৩. পেশি ও হাড়কে আরও শক্তিশালী করে
দৌড়ানোর সময় পা এবং নিতম্বের অনেক পেশি একসঙ্গে কাজ করে। এটি হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতেও সাহায্য করে।
৪. মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো
দৌড়ানোর সময় প্রচুর এন্ডোরফিন নিঃসৃত হয়। এটি হতাশা এবং উদ্বেগের লক্ষণগুলো কমিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।
৫. সহনশীলতা বাড়ায়
নিয়মিত দৌড়ালে শরীরের স্ট্যামিনা বা সহনশীলতা দ্রুত বাড়ে। এটি আপনাকে দৈনন্দিন জীবনে আরও সক্রিয় এবং উদ্যমী করে তুলতে সাহায্য করবে।
৬. জয়েন্টের জন্য তুলনামূলক নিরাপদ
বাইরে শক্ত রাস্তায় দৌড়ানোর চেয়ে ট্রেডমিলের কুশনযুক্ত সারফেসে দৌড়ালে জয়েন্টের ওপর চাপ কম পড়ে। এতে আঘাতের ঝুঁকি কিছুটা কমে।
ওজন কমাতে চাইলে ক্যালরি পোড়ানোর হিসাব জরুরি। হাঁটার চেয়ে দৌড়ালে একই সময়ে প্রায় দ্বিগুণ ক্যালরি পোড়ে। যেমন ৭০ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তি ঘণ্টায় ৬ দশমিক ৪ কিলোমিটার বেগে হাঁটলে ৩০০-৩৫০ ক্যালরি পোড়াতে পারবেন।
কিন্তু তিনি যদি ঘণ্টায় ৯ দশমিক ৬ কিলোমিটার বেগে দৌড়ান, তাহলে পুড়বে প্রায় ৬০০-৭০০ ক্যালরি। এই হিসাব অনুসারে দৌড়ানোকে ক্যালরি পোড়ানোর জন্য ভালো মনে হচ্ছে। কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করছি, আপনার জন্য কোনটি সেরা? ট্রেডমিলে হাঁটবেন নাকি দৌড়াবেন?
আদতে শুধু হিসাব দেখে এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক করলে ভুল করবেন। আপনার জন্য কোনটি ভালো, তা নির্ভর করে আপনার লক্ষ্য, শারীরিক অবস্থা এবং পছন্দের ওপর।
আপনার লক্ষ্য যদি কম সময়ে বেশি ক্যালরি পোড়ানো হয়, তাহলে দৌড়ানো আপনার জন্য ভালো। আর যদি আপনি একটি লো-ইমপ্যাক্ট এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যায়াম চান, তাহলে হাঁটাই সেরা।
যাঁরা নতুন ব্যায়াম শুরু করছেন বা যাঁদের ফিটনেস অতটা ভালো নয়, তাঁদের হাঁটা দিয়ে শুরু করাই ভালো। তবে অভিজ্ঞরা দৌড়াতে পারেন। আবার আপনার যদি জয়েন্টে ব্যথা, আর্থ্রাইটিস বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা থাকে, তাহলে হাঁটা আপনার জন্য নিরাপদ।
তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ধারাবাহিকতা। যে ব্যায়ামটি আপনি উপভোগ করবেন, সেটি বেছে নিন। তাহলে সেটি আপনি নিয়মিত করতে পারবেন।
মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু ট্রেডমিলে ১০ স্পিডে টানা এক ঘণ্টা দৌড়াতে পারবেন না। এতে আপনার দেহে গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা যাবে। কিন্তু আপনি চাইলে ৫ স্পিডে এক ঘণ্টা বা আরও বেশি হাঁটতে পারবেন। তাই দীর্ঘ সময়ের জন্য হাঁটাই ভালো।
তবে আপনি চাইলে দুটিরই সুবিধা নিতে পারেন। এর জন্য ইন্টারভাল ট্রেনিং করতে হবে। মানে কিছুক্ষণ দ্রুত দৌড়ানো, তারপর কিছুক্ষণ হেঁটে বিশ্রাম নেওয়া। এই পদ্ধতিতে ক্যালরি বেশি পোড়ে। আবার শরীরের ওপর অতিরিক্ত চাপও পড়ে না।
মোদ্দাকথা হলো, আপনি হাঁটাবেন, নাকি দৌড়াবেন, সেই সিদ্ধান্ত একান্তই আপনার। কোনোটিই এককভাবে সেরা নয়। আপনার জন্য সেরা ব্যায়াম সেটিই, যেটি আপনার লক্ষ্য পূরণ করবে এবং শরীরকে সুস্থ রাখবে। হাঁটা একটি নিরাপদ ব্যায়াম। আর দৌড়ালে কম সময়ে দ্রুত ফল পাওয়া যায়।
সূত্র: পিট প্যাট ফিটনেস