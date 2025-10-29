ঘাড় ঘোরানোর সময় শব্দ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে অনেকেই অভ্যাসবশত বারবার ঘাড় ঘোরান, যা ঠিক না
ঘাড় ঘোরানোর সময় মটমট করে, এটা কি স্বাভাবিক

পরামর্শ দিয়েছেন—জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু হাসপাতাল), ঢাকার সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক ও ট্রমা সার্জন ডা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির

চেম্বার: ল্যাবএইড আইকনিক, কলাবাগান

জীবনযাপন ডেস্ক

প্রশ্ন: আমার বয়স ৪০ বছর। আমি একজন ব্যাংকার। আমার ঘাড় ঘোরানোর সময় হালকা মটমট শব্দ হয়। এটা কি স্বাভাবিক, নাকি কোনো সমস্যার কারণে হচ্ছে? লম্বা সময় ধরে কম্পিউটারে কাজ করার পর আমি যখন একটু ঘাড় ঘোরাই, তখনই সমস্যাটা হয়। ঘাড়ে ব্যথাও অনুভব করি।

মুরাদ হোসেন

পরামর্শ: ঘাড় ঘোরানোর সময় শব্দ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে অনেকেই অভ্যাসবশত বারবার ঘাড় ঘোরান, যা ঠিক না। বিশেষ করে, চুল কাটার সময় নরসুন্দরের মাধ্যমে অস্বাভাবিকভাবে ঘাড় ঘোরানো একেবারেই অনুচিত। এতে ঘাড়ের ফ‍্যাসেট জয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যাঁরা দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করেন, তাঁদের ঘাড়ের পেশিতে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এ কারণে পেশি হঠাৎ শক্ত হয়ে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এ জন্য আপনি নিয়মিত ঘাড় ও কাঁধের হালকা ব্যায়াম করতে পারেন। এরপরও যদি শব্দের সঙ্গে ব্যথা বা অস্বস্তি বাড়তে থাকে, তাহলে সার্ভিক্যাল স্পাইন বি/ভি এক্স-রে করিয়ে একজন অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

অধুনা প্রথম আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫। ই-মেইল: adhuna@prothomalo.com, খামের ওপর ও ই-মেইলের subject–এ লিখুন ‘স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা’

