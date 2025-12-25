শসার সঙ্গে যে ৫টি খাবার মিলিয়ে খেলে বেশি পুষ্টি পাবেন

শসার প্রায় ৯৬ শতাংশই পানি। তাই এটি শরীরকে সতেজ রাখে, হজমে সাহায্য করে। এতে ভিটামিন ‘কে’ ও ‘সি’, পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফাইবার ও কিছু অ্যান্টি-অক্সিডেন্টও পাওয়া যায়। এসব শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক। তবে শসা থেকে আরও পুষ্টি পাবেন, যদি কিছু খাবার এর সঙ্গে মিলিয়ে নেন।
টমেটোয় থাকে লাইকোপিন ও ভিটামিন ‘সি’, যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বাড়ায় এবং ত্বক সজীব রাখে। শসা ও টমেটো সালাদে যোগ করতে পারেন অলিভ অয়েল ও মসলা। এটি শরীর থেকে টক্সিন বের করতে ও শরীরকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে। ত্বক ভালো রাখতে আমাদের অতিপরিচিত টমেটো-শসার সালাদের তুলনা নেই।
পুদিনা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর, হজমে সহায়তা করে। শসা-পুদিনা একসঙ্গে মিলিয়ে জুস বানিয়ে খেতে পারেন। কিছু বাদাম মিশিয়ে সালাদ বানিয়েও খাওয়া যায়; এটি ওজন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর। শরীরে পানির ঘাটতি দূর করতে আর হজমেও উপকারী।
দইয়ে থাকে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও প্রোবায়োটিক (হজম-সহায়ক ব্যাকটেরিয়া), যা শসার পানি ও ফাইবারের সঙ্গে মিলে হজমে সহায়ক। শসা যোগ করে দইয়ের রায়তা বা স্মুদি বানাতে পারেন। পেট ঠান্ডা রাখতে এসবের জুড়ি নেই।
বাসায় ছোলার ঘুঘনি রান্না করলেও পরিবেশনের সময় ওপরে শসা ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এটি কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। ছোলায় আছে প্রোটিন, আয়রন ও ফাইবার, যা শসার সঙ্গে মিশে একটি পূর্ণাঙ্গ ও পুষ্টিকর খাবার তৈরি করে।
অ্যাভোকাডোয় স্বাস্থ্যকর চর্বি, ফাইবার ও পটাসিয়াম থাকে, যা শসার পুষ্টি আরও বাড়ায়। শসা ও অ্যাভোকাডো কেটে লেবুর রস, মরিচকুচি দিয়ে সামান্য লবণ ছিটিয়ে সালাদ বানিয়ে খেতে পারেন। এটা দেহে আরও বেশি পানি ধরে রাখবে। হৃৎস্বাস্থ্যের জন্য এটি খুবই উপকারী।
