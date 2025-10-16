চিয়া সিডের সঙ্গে মধু মিশিয়ে কেন খাবেন

চিয়া সিড ভেজানো পানি জনপ্রিয় হয়ে ওঠারও বহু আগে থেকে স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসেবে মধু-পানি খাওয়ার প্রচলন। ব্যস্ত জীবনধারায় দুটি আলাদা পানীয় তৈরি করার সময় আপনার না-ই থাকতে পারে। কেমন হয় যদি চিয়া সিডের সঙ্গেই মিশিয়ে নেওয়া যায় সামান্য মধু? এ বিষয়ে রাফিয়া আলমকে জানালেন ঢাকার গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লায়েড হিউম্যান সায়েন্সের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ফাতেমা আকতার।
আপনি একটা গ্লাসে দুই টেবিল চামচ চিয়া সিড ভিজিয়ে রাখতে পারেন। ১০-১৫ মিনিট পর অর্থাৎ এই ভেজানো চিয়া সিড খাওয়ার ঠিক আগে আধা চা–চামচ মধু মিশিয়ে নিতে পারেন তাতে। এভাবেই তৈরি করে নিতে পারেন একটা স্বাস্থ্যকর পানীয়।
চিয়া সিডের নানান উপকারিতার মধ্যে একটি হলো তা অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। মধুরও আছে এই গুণ। আমাদের ত্বকে এবং দেহের অভ্যন্তরে বয়সের সঙ্গে যেসব পরিবর্তন ঘটে, সেসবের গতি ধীর করে আনে যেকোনো অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট উপাদান।
পর্যাপ্ত অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট গ্রহণ করা হলে আপনার ত্বকে থাকবে তারুণ্যের ছোঁয়া। দেহের গভীরেও আপনি থাকবেন সতেজ। বুঝতেই পারছেন, চিয়া সিড আর মধু একসঙ্গে গ্রহণ করা হলে বেশ উপকার মিলবে।
মধু হজম সহায়ক। আর চিয়া সিডে আছে আঁশ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। ফলে পরোক্ষভাবে পেট ফাঁপার মতো সমস্যাও এড়ানো যায়। পেটের সুস্থতার জন্যও চিয়া সিডের সঙ্গে মধু যোগ করতেই পারেন।
উপকারী হলেও কেবল ভেজানো চিয়া সিড খুব একটা সুস্বাদু নয়। রোজ সকালে খালি পেটে চিয়া সিড খেতে খুব একটা ভালো না-ও লাগতে পারে আপনার। সামান্য মধু যোগ করা হলেই পানীয়টির স্বাদ বাড়ে। ফলে দিনের পর দিন এই ভালো অভ্যাস ধরে রাখা সহজ হয়।
ঠান্ডা-কাশির মতো সাধারণ সমস্যায় মধু উপকারে আসে। এমন সমস্যায় ভুগলে তাই ভেজানো চিয়া সিডে মধু যোগ করে খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে প্রাথমিকভাবে ঘরোয়া চিকিৎসায় কাজ না হলে অবশ্যই অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
মধু কখনোই চিকিৎসার বিকল্প নয়। এটি কেবল সাধারণ সমস্যার ক্ষেত্রে খানিকটা ভূমিকা রাখে। জীবাণুর মারাত্মক সংক্রমণে আপনাকে নির্দিষ্ট ওষুধ সেবন করতেই হবে।
মধুতে আছে শর্করা। তাই তা থেকে আপনি পাবেন বাড়তি ক্যালরি। এক চা–চামচ মধু থেকে ২১ কিলোক্যালরি পাওয়া যায়। তাই মধু একটু কম পরিমাণে খাওয়াই ভালো।
অন্যান্য খাবারে ক্যালরি নিয়ন্ত্রণ করা না হলে কিন্তু নিয়মিত গ্রহণ করা এক চা–চামচ মধুর কারণেও আপনার ওজন বাড়তে পারে, বাড়তে পারে রক্তের সুগার। তাই সতর্ক থাকুন।
বিশেষত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী ক্যালরির হিসাবনিকাশ করে খাবার এবং পানীয় গ্রহণ করা জরুরি।
এ ছাড়া খাঁটি মধু না পেলে কিন্তু আরেক মুশকিল। রাসায়নিক মেশানো মধু যে কারও জন্যই স্বাস্থ্যহানিকর হতে পারে।