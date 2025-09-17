ডায়াবেটিক রোগীদের দাঁত ও মাড়ির রোগের লক্ষণ এবং প্রতিকারের উপায়

ডায়াবেটিসের কারণে আপনার মুখ ও দাঁতে নানাবিধ রোগ হতে পারে। ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা, যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এটি শুধু হার্ট, কিডনি বা চোখেরই ক্ষতি করে না; বরং দাঁত ও মাড়ির ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলে।
ডায়াবেটিক রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকায় মুখের ভেতর ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করার ফলে খাবার ও ব্যাকটেরিয়ার মিশ্রণে দাঁতের ফাঁকে ক্যালকুলাস জমে মাড়িতে প্রদাহ সৃষ্টি করে।
এটাকে বলে জিনজিভাইটিস। এ অবস্থায় যদি চিকিৎসা না করা হয়, তবে মাড়ির গভীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে, যা পিরিওডোনটাইটিস নামে পরিচিত। এতে হাড় ক্ষয় হয়ে দাঁত নড়ে যায়। ফলে দাঁত পড়ে যাওয়ারও ঝুঁকি থাকে।
ডায়াবেটিসের কারণে লালাগ্রন্থির কার্যকারিতা কমে যায়। ফলে মুখে শুষ্কতা অনুভূত হয় এবং মুখে থাকা অ্যাসিড দাঁতের এনামেলকে ক্ষয় করে। ধীরে ধীরে দাঁতে শিরশির অনুভূত হয়।
ছোট ছোট ক্ষয় থেকে দাঁতে বড় গর্ত সৃষ্টি করে, যা থেকে তীব্র ব্যথা হতে পারে। ডায়াবেটিক রোগীদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকায় খুব সহজেই মুখ ও জিব ছত্রাক দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।
মাড়ি থেকে রক্ত পড়া।
মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়া।
দাঁত নড়ে যাওয়া।
মাড়ি ফুলে যাওয়া ও পুঁজ পড়া।
দাঁতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়া।
ঘন ঘন মুখ শুকিয়ে যাওয়া।
দাঁত শিরশির ও টক অনুভূত হওয়া।
মুখ ও জিবে সাদা ছত্রাকের মতো দাগ দেখা দেওয়া ও জ্বালাপোড়া করা।
মুখে ঘা হওয়া।
এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই দ্রুত দন্ত চিকিৎসক বা ডেন্টাল সার্জনের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।
রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
প্রতিদিন দুই বেলা দাঁত ব্রাশ ও ফ্লসিং করা।
অ্যান্টিসেপটিক মাউথওয়াশ ব্যবহার করা।
প্রচুর পানি পান করে মুখের আর্দ্রতা ঠিক রাখা।
প্রতি ছয় মাস পর দন্ত চিকিৎসকের কাছে দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস, ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল