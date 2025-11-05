করোনার পর থেকে অনেক কিছু ভুলে যাই, এটা কি ডিমেনশিয়ার লক্ষণ?

পরামর্শ দিয়েছেন ল্যাবএইড হাসপাতালের (ধানমন্ডি) স্ট্রোক সেন্টারের ইনচার্জ, স্ট্রোক নিউরোলজিস্ট, অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ সবুজ
প্রশ্ন: আমার বয়স ২৭ বছর। ওজন ৫৬ কেজি, উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। আমি মাঝেমধ্যে অনেক কিছু ভুলে যাই। করোনার পর থেকে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এটা কি ডিমেনশিয়ার লক্ষণ? আমি করোনার তিনটা টিকাই নিয়েছিলাম। এত কম বয়সে এই সমস্যার কারণে আমি ভয় পাচ্ছি।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।
পরামর্শ: আপনার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে সমস্যাটি ডিমেনশিয়া নয়। শুধু ভুলে যাওয়ার লক্ষণ দেখে ডিমেনশিয়া মনে করা ভুল হবে। আপনার বর্ণনায় আরও কিছু বিষয় উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। যেমন আপনার ডিপ্রেশন রয়েছে কি না, জীবনযাপন পদ্ধতি কেমন এবং শুয়ে–বসে দিন কাটে কি না।
আপনি যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, তা নানাবিধ কারণে হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, ডিপ্রেশন বা হতাশার কারণেও এমনটি হয়ে থাকে। যদি কোনো কারণে হতাশায় থাকেন, তাহলে সেটি থেকে বের হতে চেষ্টা করুন। নিজেকে পছন্দের কাজকর্মে নিযুক্ত করুন। পর্যাপ্ত ঘুম ও সময়মতো খাবার খাওয়ার অভ্যাস করুন।
আশা করি, এতে আপনার সমস্যার সমাধান হবে। যদি এতেও উপকার না পান, তাহলে সরাসরি একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক কারণ জেনে নিন এবং সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন।
ই–মেইল ঠিকানা: adhuna@prothomalo.com (সাবজেক্ট হিসেবে লিখুন ‘পাঠকের প্রশ্ন’)। ডাক ঠিকানা: অধুনা, প্রথম আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
(খামের ওপর লিখুন ‘পাঠকের প্রশ্ন’) ফেসবুক পেজ: fb.com/Adhuna.PA