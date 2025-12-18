ক্যাপ পরানো দাঁতে সমস্যা দেখা দিলে কী করবেন

পরামর্শ দিয়েছেন—ইমপ্ল্যান্টোলজিস্ট, প্রস্থডোন্টিস্ট ও ডেন্টাল-লেজার বিশেষজ্ঞ (চেম্বার: ল্যাবএইড আইকনিক, কলাবাগান) অধ্যাপক ডা. জাকির আহমেদ শাহীন
ছোটবেলা থেকে আমার অনেকগুলো দাঁতে সমস্যা। এখন আমার বয়স ৪০ বছর। এই বয়সে ৪টি দাঁতে ফিলিং করে ক্যাপ পরানো আছে। যেসব দাঁতে ক্যাপ পরানো, তার পাশের দাঁতগুলোয় আবার সমস্যা দেখছি। একটা ক্যাপ পরানো দাঁতের পাশ থেকে কিছুটা ভেঙে গেছে। দাঁতের ওইপাশ দিয়ে খেতে গেলে সমস্যা হচ্ছে, তাই অন্য পাশ দিয়ে চিবোচ্ছি। নতুন যেসব দাঁতে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলোয় কি ক্যাপ পরাতে হবে? কোনো স্থায়ী সমাধানের জন্য কী করতে পারি?
আফতাব উদ্দিন, বেড়া, পাবনা
বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার দাঁতে একাধিক জটিলতা রয়েছে। সাধারণত ছয় মাস বা বছরে অন্তত একবার বিশেষজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের মাধ্যমে দাঁত স্কেলিং বা পরিষ্কার করানো উচিত। নিয়মিত স্কেলিং করালে দাঁত ও মুখের প্রায় ৮০ শতাংশ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
দীর্ঘদিন স্কেলিং না করালে ক্যাপ পরানো দাঁতসহ পার্শ্ববর্তী দাঁতের ফাঁকে খাবার জমে যায়। ফলে ওই দাঁতে ক্ষয় বা ক্যারিজ হতে পারে, যেটা আপনার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এ জন্য ফিলিং লাগতে পারে।
পাশের দাঁতে ক্যাপ পরানো প্রয়োজন কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য দাঁতের এক্স-রে করা জরুরি। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সরাসরি দাঁত পরীক্ষা করে এক্স-রের ফলাফল দেখে সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয় করে আপনার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে পারেন।
সাধারণত দাঁতের ক্যাপ দুই স্তরের হয়ে থাকে—ভেতরের অংশ ধাতব এবং বাইরের অংশ পোরসেলিন বা সাদা আবরণের। বিভিন্ন কারণে কখনো কখনো বাইরের সাদা অংশটি ভেঙে যেতে পারে।
এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসক প্রয়োজনে ক্যাপটি খুলে ঠিক করে দিলে কিংবা নতুন ক্যাপ তৈরি করে লাগিয়ে দিলে আপনার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আসবে। মনে রাখা জরুরি যে অন্যান্য শারীরিক সমস্যার মতো দাঁতের সমস্যার সমাধান কেবল ওষুধের মাধ্যমে সম্ভব নয়।
খালি চোখে সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং এক্স-রের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে দাঁত ও মুখের যেকোনো জটিলতার চিকিৎসা করা হয়। তাই আপনি যত দ্রুত সম্ভব একজন বিশেষজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।
