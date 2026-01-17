অতিরিক্ত ব্যস্ততা পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে পারে কোন রাশির জাতকের

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (১৭ জানুয়ারি—২৩ জানুয়ারি ২০২৬)
কর্ম, দায়িত্ব ও সামাজিক অবস্থান এ সপ্তাহে মেষ জাতকদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে। এর ফলে কাজের চাপ বাড়লেও আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতা ও দৃঢ়তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব, কঠোর সময়সীমা বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আপনার কাঁধে আসতে পারে, যা প্রথমে বোঝা মনে হলেও দীর্ঘ মেয়াদে আপনার মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে।
মানসিকভাবে সপ্তাহের শুরুতে আপনি সাহসী ও আশাবাদী থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে বেশি বাস্তববাদী ও হিসাবি হয়ে উঠবেন এবং শেষের দিকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চাইবেন।
আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়া না করে পরিকল্পিত পথে এগোলে উপকার মিলবে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়ানো জরুরি।
ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগের চেয়ে ধৈর্য ও শোনার মানসিকতা বেশি ফল দেবে, তা না হলে ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক চাপের কারণে ঘুমের সমস্যা বা ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। তাই নিয়মিত বিশ্রাম, হালকা ব্যায়াম ও শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুশীলন আপনার জন্য খুবই সহায়ক হবে।
বৃষ জাতকদের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত হবে এবং জীবনের বড় ছবি বোঝার প্রবল তাগিদ তৈরি হবে। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান, ভ্রমণ বা দূরদেশের যোগাযোগের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে, পাশাপাশি পুরোনো সীমাবদ্ধতা ভাঙার সাহসও জন্মাবে।
কর্মক্ষেত্রে আপনি ধীর কিন্তু অত্যন্ত স্থির ও নির্ভরযোগ্য গতিতে এগোবেন। এর ফলে সিনিয়রদের আস্থা অর্জন করবেন এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প আপনার হাতে আসতে পারে।
মানসিকভাবে সপ্তাহের শুরুতে আপনি আশাবাদী ও উদার থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে বেশি বাস্তববাদী ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠবেন আর শেষের দিকে স্বাধীনভাবে ভাবতে ও সিদ্ধান্ত নিতে চাইবেন।
আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে পরিকল্পিত সঞ্চয় ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের প্রস্তুতি বেশি ফলদায়ক হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব বা ব্যস্ততা থাকলেও আবেগ গভীর থাকবে, তবে পরিষ্কার যোগাযোগ জরুরি। স্বাস্থ্যের জন্য অতিরিক্ত চিন্তা ও মানসিক চাপ এড়িয়ে চলা দরকার, কারণ তা ঘুম বা হজমে প্রভাব ফেলতে পারে। নিয়মিত বিশ্রাম ও হালকা ব্যায়াম আপনার জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে।
এ সপ্তাহে মিথুন জাতকদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি, গভীর চিন্তা ও অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের সময় শুরু হবে। এতে অতীতের অভিজ্ঞতা, মানসিক চাপ বা পুরোনো দায়দায়িত্ব নতুন করে সামনে আসতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে পুরোনো দেনা, যৌথ সম্পদ বা গোপন লেনদেন নিয়ে ভাবতে হতে পারে, তাই বড় ঝুঁকি না নিয়ে সতর্ক ও পরিকল্পিত পথে চলাই শ্রেয়।
কর্মক্ষেত্রে গবেষণা, বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা বা পর্দার আড়ালের কাজ খুব ফলপ্রসূ হবে এবং আপনার বুদ্ধিমত্তা নিঃশব্দে প্রশংসা পাবে।
সপ্তাহের শুরুতে মানসিকভাবে আপনি গভীর চিন্তাশীল থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে বেশি বাস্তববাদী ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে চাইবেন আর শেষে ধীরে ধীরে হালকা ও উদার হয়ে উঠবেন। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের পরীক্ষা হতে পারে, তাই খোলামেলা ও সৎ যোগাযোগ বজায় রাখা জরুরি। স্বাস্থ্যগতভাবে মানসিক চাপের কারণে মাথাব্যথা বা ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ধ্যান, শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুশীলন ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম আপনার জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে।
কর্কট জাতকদের জীবনে সম্পর্ক, বিয়ে, দাম্পত্য জীবন, অংশীদারত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। যার ফলে বিবাহিত জীবন, প্রেমের সম্পর্ক বা পেশাগত সহযোগিতায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সামনে আসতে পারে।
কর্মক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ, ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ বা দলগত প্রকল্পে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলেও আবেগপ্রবণতা ও ভুল–বোঝাবুঝি এড়াতে কূটনীতি ও ধৈর্য বজায় রাখা জরুরি হবে।
সপ্তাহের শুরুতে আপনি বেশি উদার ও আশাবাদী থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে বাস্তবতা ও দায়িত্ববোধ প্রবল হয়ে উঠবে এবং শেষের দিকে স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশ করার প্রবণতা বাড়বে।
আর্থিক ক্ষেত্রে যৌথ অর্থ, চুক্তি বা অংশীদারত্বজনিত লেনদেনে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, তবে সঠিক পরিকল্পনায় লাভের সুযোগও তৈরি হতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে আবেগ গভীর থাকবে, কিন্তু প্রত্যাশা স্পষ্ট না হলে মানসিক দূরত্ব তৈরি হতে পারে, তাই খোলামেলা আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
স্বাস্থ্যগতভাবে মানসিক চাপ বুক, পেট বা ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই আবেগ চেপে না রেখে বিশ্রাম, হালকা যোগব্যায়াম ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করলে সপ্তাহটি অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক হবে।
সিংহ জাতকদের জন্য দৈনন্দিন কাজ, স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে এ সপ্তাহের দিনগুলোতে। ফলে কাজের চাপ বেড়ে গেলেও আপনার সংগঠিত ক্ষমতা ও দক্ষতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। কর্মক্ষেত্রে একাধিক দায়িত্ব একসঙ্গে আসতে পারে—সময়সীমা, রিপোর্ট, মিটিং বা পরিষেবা–সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ততা বাড়বে, তবে ধৈর্য ধরে পরিকল্পিতভাবে এগোলে আপনার পরিশ্রম নজরে পড়বে এবং ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হবে।
সপ্তাহের শুরুতে আপনি কিছুটা দায়িত্বশীল বোধ করবেন, মাঝামাঝি সময়ে বাস্তববাদী ও হিসাবি হয়ে উঠবেন এবং শেষের দিকে তুলনামূলকভাবে হালকা, বন্ধুত্বপূর্ণ ও সামাজিক হয়ে উঠবেন।
আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়ানো জরুরি, বিশেষ করে ছোট ছোট দৈনন্দিন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখলে মাসের শেষে স্বস্তি পাবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহংকার বা জেদ সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই শুনতে শেখা ও নমনীয় আচরণ বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যগতভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে ক্লান্তি, ঘাড়–কাঁধে ব্যথা বা হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই নিয়মিত বিরতি, হালকা ব্যায়াম, পর্যাপ্ত জলপান ও সময়মতো বিশ্রাম নেওয়া আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে।
এ সপ্তাহে কন্যা জাতকদের জীবনে সৃজনশীলতা, আনন্দ, প্রেম ও ব্যক্তিগত প্রকাশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ফলে শিল্প, লেখাজোখা, সংগীত, ডিজাইন বা যেকোনো সৃজনশীল কাজে নতুন অনুপ্রেরণা মিলবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আবেগ উষ্ণ ও আন্তরিক থাকবে—নতুন পরিচয় তৈরি হতে পারে বা পুরোনো সম্পর্ক আরও গভীর রূপ নিতে পারে, তবে অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করলে মাধুর্য নষ্ট হতে পারে। সন্তান–সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা যাবে। পড়াশোনা, প্রতিযোগিতা বা প্রতিভা বিকাশে ভালো ফল আসতে পারে।
কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব থাকলেও আপনি অত্যন্ত সংগঠিতভাবে কাজ সামলাতে পারবেন এবং আপনার নিখুঁত কাজ নজরে পড়বে। মানসিকভাবে সপ্তাহের শুরুতে আপনি বেশ বাস্তববাদী থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে দায়িত্ববোধ প্রবল হবে এবং শেষের দিকে তুলনামূলকভাবে হালকা ও আশাবাদী হয়ে উঠবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে হঠাৎ আনন্দের খরচ হতে পারে, তাই বাজেট মাথায় রাখা দরকার। স্বাস্থ্যগতভাবে মানসিক চাপ কম থাকায় শরীর ভালো থাকবে, তবে চোখ ও ঘুমের দিকে যত্ন নেওয়া উপকারী হবে। নিয়মিত বিরতি, হালকা হাঁটা ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম সপ্তাহটিকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করে তুলবে।
তুলা জাতকদের মন মূলত বাড়ি, পরিবার ও আবেগের জগতে বেশি স্থির থাকবে। ফলে পারিবারিক আলোচনা, সম্পত্তি–সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বা বাড়ি সংস্কারের পরিকল্পনা সামনে আসতে পারে। গৃহজীবনে কিছু টানাপোড়েন তৈরি হলেও সহমর্মিতা ও ধৈর্য বজায় রাখলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।
কর্মক্ষেত্র ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য রাখার প্রয়োজন হবে। অতিরিক্ত ব্যস্ততা বাড়িতে দূরত্ব তৈরি করতে পারে, তাই সময় ভাগ করে নেওয়া জরুরি। মানসিকভাবে সপ্তাহের শুরুতে আপনি কিছুটা দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে বাস্তবতা প্রবল হবে এবং শেষের দিকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত ও সামাজিক হয়ে উঠবেন।
আর্থিক ক্ষেত্রে বাড়ি বা পরিবারের জন্য খরচ বাড়তে পারে, তাই আগাম পরিকল্পনা করলে চাপ কমবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে আবেগ গভীর থাকবে, তবে প্রত্যাশা স্পষ্ট না হলে ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে। তাই খোলামেলা কথা বলাই শ্রেয়। স্বাস্থ্যগতভাবে মানসিক চাপের কারণে ঘুমের সমস্যা বা হজমের অসুবিধা দেখা দিতে পারে, তাই পর্যাপ্ত বিশ্রাম, হালকা যোগব্যায়াম ও শান্ত সময় কাটানো আপনার জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে।
বৃশ্চিক জাতকদের জীবনে যোগাযোগ, চিন্তাভাবনা ও মানসিক তৎপরতা অত্যন্ত সক্রিয় থাকবে। ফলে লেখাজোখা, পড়াশোনা, আলোচনা, ছোট ভ্রমণ বা ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হতে পারে। ভাই–বোন, প্রতিবেশী বা সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে তাড়াহুড়ো করলে ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে। তাই স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করা জরুরি।
কর্মক্ষেত্রে আপনার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও দ্রুত বুদ্ধি বড় সম্পদ হবে। বিশেষ করে রিপোর্ট, পরিকল্পনা বা কৌশলগত কাজে আপনি আলাদা করে নজরে পড়বেন। মানসিকভাবে সপ্তাহের শুরুতে আপনি দার্শনিক ও গভীর চিন্তাশীল থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে বেশি বাস্তববাদী ও হিসাবি হয়ে উঠবেন এবং শেষের দিকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত, উদার ও সামাজিক মানসিকতা তৈরি হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে আকস্মিক সুযোগ আসতে পারে, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব দিক যাচাই করা ভালো। ব্যক্তিগত সম্পর্কে খোলামেলা কথা বললে সম্পর্ক মজবুত হবে, তা না হলে সন্দেহ তৈরি হতে পারে।
স্বাস্থ্যগতভাবে চোখ, মাথা বা স্নায়ুজনিত ক্লান্তির আশঙ্কা আছে। তাই স্ক্রিন–টাইম কমানো, পর্যাপ্ত জলপান, হালকা ব্যায়াম ও নিয়মিত বিশ্রাম আপনার জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে।
এ সপ্তাহে ধনু জাতকদের জন্য অর্থ, সঞ্চয় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে। আয় বাড়ার সুযোগ আসলেও খরচ নিয়ন্ত্রণ না করলে আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে, তাই বাজেট ও সঞ্চয়ের প্রতি সতর্ক থাকা জরুরি। পরিবার ও ঘর পরিবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করলে মানসিক স্থিতি ও অভ্যন্তরীণ সান্ত্বনা বৃদ্ধি পাবে।
কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের স্বীকৃতি মিলতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। মানসিকভাবে সপ্তাহের শুরুতে আপনি বাস্তববাদী ও হিসাবি থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে ধৈর্যশীল ও দায়িত্ববোধ প্রবল হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে আশা ও উদার চিন্তাভাবনা ফিরে আসবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগ স্থিতিশীল থাকবে, তবে স্পষ্ট প্রত্যাশা প্রকাশ করা জরুরি। স্বাস্থ্যগতভাবে হালকা ব্যায়াম, নিয়মিত বিশ্রাম এবং ভোজন–শৃঙ্খলা বজায় রাখলে শরীর ও মন সুস্থ থাকবে আর মানসিক চাপ কমবে।
মকর জাতকদের ব্যক্তিগত শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে। নতুন দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ আসতে পারে এবং আপনি তা দক্ষতার সঙ্গে সামলাতে পারবেন। ফলে কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। মানসিকভাবে সপ্তাহের শুরুতে আপনি বাস্তববাদী ও ধৈর্যশীল থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে নিজের ক্ষমতা ও কৌশল প্রয়োগে সক্রিয় হবেন এবং শেষের দিকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে ও স্বতন্ত্রভাবে এগোতে আগ্রহী হবেন।
আর্থিক ক্ষেত্রে বড় প্রকল্প, বিনিয়োগ বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। তবে পরিকল্পিতভাবে এগোনোর প্রয়োজন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখলে ঝামেলা এড়ানো যাবে। স্বাস্থ্যগতভাবে শারীরিক শক্তি ভালো থাকবে, তবে অতিরিক্ত চাপ বা পরিশ্রম এড়াতে নিয়মিত বিশ্রাম, হালকা ব্যায়াম ও সময়মতো খাবার গুরুত্বপূর্ণ হবে।
কুম্ভ জাতকদের জন্য অন্তর্মুখী চিন্তা, বিশ্লেষণ ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শান্তি বজায় রাখার জন্য একাকিত্ব বা ধ্যানের সময় নেওয়া দরকার। বৈদেশিক যোগাযোগ, ভ্রমণ এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে বড় বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ গোপনে সম্পন্ন হতে পারে, যা পরে প্রকাশ পেলে প্রশংসা পাবে। মানসিকভাবে সপ্তাহের শুরুতে আপনি নিঃসঙ্গ ও গভীর চিন্তাশীল থাকবেন, মাঝামাঝি সময়ে উদার ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবেন এবং শেষের দিকে সামাজিকভাবে সক্রিয় ও উদ্যমী হয়ে উঠবেন।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাইরে কম উপস্থিতি থাকলেও ভেতরে সংযোগ ও অনুভূতি গভীর থাকবে, তাই কথাবার্তায় সতর্কতা ও খোলামেলা আলোচনা দরকার। আর্থিক ক্ষেত্রে হঠাৎ সুযোগ আসতে পারে, তবে ঝুঁকি কমিয়ে পরিকল্পিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। স্বাস্থ্যগতভাবে মানসিক চাপ ও অতিরিক্ত চিন্তা এড়ানো জরুরি, ধ্যান, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং হালকা ব্যায়াম আপনার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে।
মীন জাতকদের মন বিনিয়োগ, বিজনেস প্রফিট, সামাজিক জীবন ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দিকে বেশি নিবদ্ধ থাকবে। বন্ধু, নেটওয়ার্ক বা দলগত কাজ থেকে বিশেষ সুবিধা ও নতুন সুযোগ আসবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, দলগত প্রকল্প বা সমবায় উদ্যোগে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে টিমওয়ার্ক ও যৌথ উদ্যোগে আপনি কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন, যা আপনার মানসিক আত্মবিশ্বাসও বাড়াবে। মানসিকভাবে সপ্তাহের শুরুতে আপনি বাস্তববাদী ও হিসাবি থাকবেন। মাঝামাঝি সময়ে আশাবাদী ও উদার হবেন। শেষের দিকে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আনন্দময় ও সৃজনশীল হয়ে উঠবেন। প্রেম বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুখবর আসার সম্ভাবনা আছে, তবে প্রত্যাশা স্পষ্ট না হলে ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে। তাই খোলামেলা যোগাযোগ বজায় রাখা জরুরি। আর্থিক ক্ষেত্রে দলগত বা যৌথ উদ্যোগ লাভজনক হতে পারে, তবে ব্যক্তিগত খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। স্বাস্থ্যগতভাবে মানসিক ইতিবাচকতা বজায় রাখা জরুরি, তাই পর্যাপ্ত বিশ্রাম, হালকা ব্যায়াম ও সুস্থ খাদ্যাভ্যাস আপনার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে।