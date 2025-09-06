জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
রাশি

রাশিফল

কোন রাশির জাতকদের আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া

  • এ সপ্তাহের রাশিফল (৬ সেপ্টেম্বর-১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

মেষ রাশি (২১ মার্চ–২০ এপ্রিল)

মেষ রাশি

আপনার স্বভাবগত একগুঁয়েমি এ সপ্তাহে আপনার জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না। তাই নিজের মতের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, তাঁদের পরামর্শকে গুরুত্ব দিন। অপ্রত্যাশিত সমস্যা থেকে রক্ষা পাবেন, আপনার কাজগুলো আরও মসৃণ হবে। মনে রাখবেন, আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে যেকোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব।
কর্মক্ষেত্র বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং সবকিছু ভালোভাবে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিন, না হলে বড় কোনো ভুল হয়ে যেতে পারে। তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা আলোচনা শান্তি বয়ে আনবে। আপনার মনের কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন, একই সঙ্গে সঙ্গীর কথা মন দিয়ে শুনুন। ভুল–বোঝাবুঝি দূর হবে, সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল–২১ মে)

বৃষ রাশি

বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এ সপ্তাহে আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। হিসাব-নিকাশে সামান্য ভুলও ভবিষ্যতে আপনার দুশ্চিন্তা বাড়াতে পারে। তাই প্রতিটি লেনদেনে সতর্ক থাকুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে অপ্রত্যাশিত আনন্দের খবর পেতে পারেন, যা মনকে সতেজ করে তুলবে। হতে পারে কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত দেখা বা ছোট কোনো ভ্রমণের সুযোগ। এ সময়ে শরীর–স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষ নজর দিন। অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় দাঁতের সমস্যায় ভুগতে হতে পারেন। নিয়মিত দাঁতের যত্ন নিন, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলুন।

মিথুন রাশি (২২ মে–২১ জুন)

মিথুন রাশি

এ সপ্তাহে মিথুন রাশির জাতকদের জন্য কথা দিয়ে কথা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্রিয়জন আপনাকে ভুল বুঝতে পারে। তবে এ সপ্তাহে আপনার সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পড়াশোনা বা কর্মক্ষেত্রে নতুন ও উদ্ভাবনী চিন্তা আপনাকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখবে। একই সঙ্গে পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে রাগারাগি না করে শান্ত থাকা আপনার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শান্তভাবে যদি পরিস্থিতি সামলাতে পারেন তাহলে পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে, অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হবে।

কর্কট রাশি (২২ জুন–২২ জুলাই)

কর্কট রাশি

এ সপ্তাহে কর্কট রাশির জাতকদের ওপর বাড়ি বা পরিবারের দায়িত্বের চাপ বাড়তে পারে। তবে এতে হতাশ না হয়ে স্বভাবসুলভ আন্তরিকতা এবং হাস্যরস দিয়ে পরিস্থিতি সহজ ও হালকা করে তোলার চেষ্টা করুন। আপনার ইতিবাচক মনোভাব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আনন্দ ফিরিয়ে আনবে। সপ্তাহের শেষভাগে আপনার মন কিছুটা আবেগপ্রবণ হতে পারে, তাই এ সময়টায় নিজেকে শান্ত রাখার জন্য পছন্দের কোনো সিনেমা দেখতে পারেন বা প্রিয় গান শুনতে পারেন। এতে আপনার মানসিক শান্তি বজায় থাকবে, নিজেকে আরও চাঙ্গা অনুভব করবেন। মনে রাখবেন, মানসিক চাপ সামলানোর জন্য নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করা খুবই জরুরি।

সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট)

সিংহ রাশি

এ সপ্তাহে আপনার আত্মবিশ্বাসই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। চারপাশে হয়তো অনেক মানুষ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বা কাজকে ভুল বুঝবে, তবে হতাশ হবেন না। মনে রাখবেন, সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। নিজের লক্ষ্য ও সিদ্ধান্তে অবিচল থাকুন। যদি আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে পারেন, কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক—দুটোতেই সফল হবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি একটি ছোট ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার মনকে সতেজ করে তুলবে। তবে ভ্রমণের আগে ব্যাগ গোছানোর সময় একটু সতর্ক থাকবেন, না হলে প্রয়োজনীয় কিছু খুঁজে পেতে ঝামেলা হতে পারে।

কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টেম্বর)

কন্যা রাশি

এ সপ্তাহে আপনার হিসাব-নিকাশ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে। টাকাপয়সার হিসাব বা পড়াশোনার কাজ যদি পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে সফলতা পাবেন। এই স্বভাব আপনাকে আর্থিক বিষয়ে ভালো ফল দেবে। তবে অতিরিক্ত চিন্তা করা থেকে বিরত থাকুন। এটি আপনার মানসিক চাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং এর ফলে মাথাব্যথা হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু বিশেষ মনোযোগ দিন। সপ্তাহের শেষ দিকে আপনি কোনো কাছের মানুষের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ পেতে পারেন, যা আপনার কোনো সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে।

তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর–২৩ অক্টোবর)

তুলা রাশি

এ সপ্তাহে চারপাশের মানুষ আপনার মতামত ও পরামর্শের জন্য আপনার কাছে আসবে। এমন পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক বিচারবোধ আপনাকে সবার কাছে প্রশংসিত করবে। তবে অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের স্বার্থের কথা ভুলে যাবেন না। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের প্রয়োজনগুলোকেও গুরুত্ব দিন। প্রেম বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোমল ও মিষ্টি ভাষা বিশেষ ফল দেবে। আপনার আন্তরিক কথা সঙ্গীর মন জয় করে নেবে, সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। তবে এই সপ্তাহে আপনার খরচের দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত। অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা থেকে বিরত থাকুন, না হলে ভবিষ্যতে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২২ নভেম্বর)

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির জাতকদের গোপনীয় স্বভাব এই সপ্তাহে আশপাশের মানুষকে আপনার সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলবে। এই স্বভাব আপনাকে রহস্যময় করে তুলবে। কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায় ভেতরের শক্তি আপনাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবেন।
তবে রাগ নিয়ন্ত্রণ এ সপ্তাহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে এটি আপনার ক্ষতি করতে পারে, নষ্ট করতে পারে সম্পর্ক। সপ্তাহের শেষে, নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করা খুবই জরুরি। মানসিক চাপ কমানোর জন্য বই পড়া বা খোলা জায়গায় হাঁটাহাঁটি আপনার জন্য খুবই উপকারী হবে।

ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)

ধনু রাশি

এ সপ্তাহটি আপনার ভরপুর আনন্দে কাটবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও গল্পে প্রচুর আনন্দ পাবেন। তবে খেয়াল রাখবেন, শুধু সামাজিকতায় ব্যস্ত থাকলে জরুরি কাজ বা পড়াশোনা অবহেলিত হতে পারে। সময়মতো বাস্তবতায় ফিরে না এলে কাজ জমতে জমতে পাহাড় হয়ে যাবে।
এ সপ্তাহে কারও কাছ থেকে এমন একটি নতুন ও ভিন্নধর্মী ধারণা পেতে পারেন, যা আপনার কোনো সমস্যা সমাধানে বা নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণে দারুণ কাজে আসবে। ধারণাটি আপনার চিন্তাভাবনাকে নতুন পথে চালিত করবে। এই সময়ে সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে ব্যাগ গোছানোর সময় প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র নিয়েছেন কি না, একবার ভালো করে দেখে নিন।

মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–২০ জানুয়ারি)

মকর রাশি

এ সপ্তাহে মকর রাশির জাতকদের পরিশ্রম সবার নজরে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে, একই সঙ্গে দায়িত্বও বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। তবে কাজের চাপে পরিবার ও সম্পর্কের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন। প্রিয়জনদের অভিযোগের মুখে পড়ার আগে তাঁদের জন্য সময় বের করুন। মনে রাখবেন, কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। রাতে অতিরিক্ত কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। এটি আপনার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, আপনার মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেবে।

কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)

কুম্ভ রাশি

এ সপ্তাহে আপনার মন খোলা আকাশের মতো উন্মুক্ত থাকবে। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে। এটি আপনাকে কোনো নতুন কোর্স বা শিক্ষামূলক ভ্রমণে উৎসাহিত করবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৎ থাকা আপনার জন্য খুবই জরুরি। কারণ, অতিরিক্ত নাটকীয়তা বা মিথ্যাচার আপনার সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ ও হাস্যরস এই সপ্তাহে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করবে। মানুষ আপনার সঙ্গ উপভোগ করবে এবং আপনার সামাজিক জীবন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি সৎ থাকুন, এতেই আপনি সবার কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবেন।

মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)

মীন রাশি

এ সপ্তাহে মীন রাশির জাতকদের আবেগ রোলার কোস্টারের মতো ওঠানামা করবে। একদিকে কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে সম্পর্কের টানাপোড়েন আপনাকে কিছুটা অস্থির করে তুলবে। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তাহের শেষভাগে মানসিক শান্তি পাবেন, যদি নিজের জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারেন। এ সময়টি আপনার আত্মচিন্তা ও মানসিক প্রশান্তির জন্য খুব সহায়ক হবে। এ সপ্তাহে আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। কারণ, সঞ্চয়ই একসময় আপনার অন্যতম সেরা বন্ধু হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে দূরে থাকুন এবং আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

Also read:কোক স্টুডিওর গানে বাঁশি বাজিয়েছেন অনাথালয়ে বেড়ে ওঠা ক্যউপ্রু মার্মা, একই গানে গেয়েছেন তাঁর নানিও
আরও পড়ুন