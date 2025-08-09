জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
ভালোবাসার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাদের?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া

  • এ সপ্তাহের রাশিফল (৯-১৫ আগস্ট ২০২৫)

মেষ রাশি (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)

মেষ রাশি

এ সপ্তাহে আপনার ভেতরের সৃজনশীলতা ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এক নতুন মাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। দীর্ঘদিনের কোনো শখ বা প্রতিভা, যা আপনি অবহেলা করে এসেছেন, এখন সেটিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার দারুণ সুযোগ আসবে। যেসব কাজ শুরু করার সাহস আপনি আগে পাননি, সেসবকে বাস্তব রূপ দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।
তবে আপনার অতীতের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত বা পুরোনো বিতর্ক আবার সামনে আসতে পারে, বিশেষ করে পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর মাধ্যমে। এ পরিস্থিতিতে আপনার সাহস, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসই হবে আসল হাতিয়ার। মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করলে আপনি যেকোনো বিপরীত স্রোতকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্রে হয়তো আপনি সরাসরি কারও কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন না, কিন্তু পরোক্ষ কিছু ইঙ্গিত পেতে পারেন। যেমন আপনার কোনো নতুন আইডিয়া সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে অথবা আপনাকে নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে। এসব ছোটখাটো মনে হলেও পেছনে আছে আপনার প্রতি অন্যদের গভীর আস্থা ও গোপন সমর্থন। তাই আশপাশের মানুষ কীভাবে আপনার উপস্থিতি বা অবদানকে মূল্যায়ন করছে, সেদিকে মনোযোগ দিন।

বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল-২১ মে)

বৃষ রাশি

আপনার পারিবারিক জীবনে কিছু পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা আছে এ সপ্তাহে। পরিবারের কোনো সদস্যকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যেখানে আবেগ ও বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রাখা অত্যন্ত জরুরি। পুরোনো কোনো অভিমান বা ভুল–বোঝাবুঝি হয়তো আপনি মুখে প্রকাশ করছেন না, কিন্তু আপনার ভেতরে তাড়া দিচ্ছে। এখনই সময়, কোমল ও শান্ত আচরণের মাধ্যমে সেই সম্পর্ককে নতুন করে মেরামত করার।
আপনার চেনা পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ তৈরি হবে। সেটা হতে পারে কোনো ডিজিটাল কোর্স, হাতে গড়া কোনো শিল্প অথবা একটি নতুন রান্নার কৌশল। মনে রাখবেন, এই নতুন আগ্রহই ভবিষ্যতে আপনার জন্য বড় সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। তাই যা-ই করুন না কেন, মন দিয়ে করুন। আর্থিক দিকে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চললে ভবিষ্যতের জন্য আপনার সঞ্চয় বাড়ানো সম্ভব হবে।

মিথুন রাশি (২২ মে-২১ জুন)

মিথুন রাশি

আপনার চিন্তা ও মনোভাব অন্যদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে। নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করবেন, সেটাই হবে অন্যদের আপনার সম্পর্কে ধারণা তৈরির মূল ভিত্তি। তাই কোনো কিছু বলার আগে যুক্তি, উদ্দেশ্য ও সঠিক সময়কে গুরুত্ব দিন। মনে রাখবেন, মুখের কথা ছাড়াও আপনার আচরণ বা অবস্থান থেকে অন্যদের কাছে বার্তা পৌঁছে যাবে, তাই আত্মনিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি।
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হঠাৎ করে কোনো ছোট ভ্রমণ, আড্ডা বা পুনর্মিলনের পরিকল্পনা হতে পারে। এই আকস্মিক আয়োজন আপনাকে মানসিকভাবে সতেজ করে তুলবে এবং সব দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেবে।
আর্থিক বিষয়ে এ সপ্তাহে খুব হিসাবি থাকা প্রয়োজন। একটি ছোট খরচ থেকেও বড় সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে। আপনার বাজেট সীমার বাইরে যাওয়া এই মুহূর্তে মোটেও ঠিক হবে না।

কর্কট রাশি (২২ জুন-২২ জুলাই)

কর্কট রাশি

এ সপ্তাহে আপনি নিজের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন। আপনার পছন্দ, চাহিদা ও অগ্রাধিকারগুলো আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে শুরু করবেন, যা আপনাকে নতুন করে নিজেকে গড়তে শক্তি দেবে। এই সময় আপনার পরিচয় ও আত্মসম্মানকে আরও মজবুত করার এক দারুণ সুযোগ।
অর্থ ও পেশাগত সম্মান নিয়ে কিছু মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। কিছু অনিশ্চয়তা ও দ্বিধা আপনাকে চিন্তিত করতে পারে। তবে হতাশ হবেন না; কারণ, সপ্তাহের শেষ দিকে পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এবং আপনি সফলভাবে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবেন।
সময়টা নিজেকে দিন। নিজের প্রয়োজন ও মূল্যবোধ বুঝে সামনে এগিয়ে চলুন। আপনার ধৈর্য ও বিচক্ষণতাই আগামী দিনের সফলতার চাবিকাঠি হবে।

সিংহ রাশি (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)

সিংহ রাশি

আপনার মধ্যে একধরনের গভীর শান্তি ও মনোযোগের আবির্ভাব ঘটবে। কথা কম বললেও মনের ভেতরে নানা ভাবনা ঘুরপাক খাবে। এ সময় নিজেকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ পাবেন। অতীতে কোনো শারীরিক বা মানসিক কষ্ট হঠাৎ করেই আবার ফিরে আসতে পারে, যা আপনাকে নিজের প্রতি আরও যত্নশীল হতে সতর্ক করবে।
সপ্তাহটা নিজেকে সময় দেওয়া এবং ব্যক্তিগত পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হওয়ার জন্য আদর্শ। আপনার শরীর ও মনের যত্ন নিন, প্রয়োজনে কাজ থেকে বিরতি নিন। কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একটি বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি করাও গুরুত্বপূর্ণ।
নিজেকে বোঝা ও সময় দেওয়া এ সপ্তাহের মূল চাবিকাঠি। নিজেকে মেরামতের মাধ্যমেই আপনি শক্তি ফিরে পাবেন।

কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)

কন্যা রাশি

আপনার জ্ঞান, যুক্তি ও কঠোর পরিশ্রম অনেকের প্রশংসা কুড়াবে। আশপাশের মানুষ আপনাকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে দেখতে শুরু করবে, যা আপনার দায়িত্ববোধ আরও বাড়িয়ে দেবে। কর্মক্ষেত্র বা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আপনার চিন্তা ও সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে।
তবে নিজের শারীরিক সুস্থতা ও পর্যাপ্ত ঘুমের প্রতি অবহেলা আপনার কর্মদক্ষতা ও মেজাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নিজের যত্নে গুরুত্ব দিন এবং বিশ্রাম ও আরামের জন্য সময় বের করুন।
ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাবে, কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনাকে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কে সত্যিকার অর্থে আপনার ভালো চায় আর কার উদ্দেশ্য অন্য রকম, তা বুঝে নিতে হবে। শুধু বাহ্যিক আকর্ষণ নয়, ভেতরের মিলকেও বিচার করুন।

তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)

তুলা রাশি

এ সপ্তাহে আপনার জন্য সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠবে, আপনি নিজের ভাবমূর্তি কেমনভাবে অন্যদের সামনে উপস্থাপন করতে চান? নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠা এখন সময়ের দাবি। অতীতের সাফল্যে আটকে না থেকে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার দিকে চোখ ফেরান; কারণ, এসবই আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।
সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পেশাগত সম্মান—উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতির সম্ভাবনা আছে, যদি আপনি পরিস্থিতি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামলান। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন; কারণ, সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপই আপনাকে সফল করবে।
আপনার মূল্যবোধ ও আচরণে সামঞ্জস্য রাখুন, তাহলেই আপনার আত্মবিশ্বাস অন্যদের কাছে স্পষ্ট হবে।

বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)

বৃশ্চিক রাশি

আপনি জীবনের রুটিন ও একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে আসার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন এ সপ্তাহে। আপনার মানসিক অবস্থা এমন হবে যেন আপনি কোনো দূরবর্তী বা অজানা জায়গায় যেতে চাইছেন, যেখানে আপনি নিজের ভেতরের সত্তাকে আরও গভীরভাবে চিনতে পারবেন। এ সময় হয়তো কেউ আপনার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, ‘আপনি আসলে কী চাইছেন?’
এই প্রশ্নের সত্যিকারের উত্তর বাইরের কোনো কথায় নয়, আপনার নিজের ভেতর থেকে উঠে আসবে। নিজেকে সময় দিন, চিন্তা করুন এবং নিজের সঙ্গে সৎ থাকতে শিখুন। এটাই আপনার আসল মুক্তির চাবিকাঠি।
এ সপ্তাহে আপনার ভেতরের সত্যের সন্ধান আপনাকে নতুন দিশা দেখাবে। এই যাত্রায় ধৈর্য ও সাহসের প্রয়োজন, কিন্তু এর ফল হবে পরম মুক্তি।

ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)

ধনু রাশি

এ সময় আপনার মনের গভীরে কিছু আবেগ ঘুরছে, যেগুলো আপনি সহজে কারও কাছে প্রকাশ করতে চাইছেন না। তবে এই অভ্যন্তরীণ চাপই আপনার জীবনে কোনো বড় উপলব্ধির কারণ হতে পারে। তাই নিজের অনুভূতি চেপে না রেখে, তা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া আপনার জন্য ভালো হবে।
যদি ভুল–বোঝাবুঝির কারণে কেউ আপনার থেকে দূরে সরে যায়, তবে পরে তার জন্য আফসোস করতে হতে পারে। তাই সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা থাকার চেষ্টা করুন।
আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ বা পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যদি আপনি সৎভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনা আপনার জন্য সফলতার দরজা খুলে দিতে পারে।

মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)

মকর রাশি

এই সময়টা সম্পর্কের বাস্তব চিত্র স্পষ্টভাবে আপনার সামনে তুলে ধরবে। কার সঙ্গে আপনার সত্যিকারের ভালোবাসা ও বোঝাপড়া আছে আর কার সঙ্গে শুধুই অভ্যাস বা সময়ের টানে সম্পর্ক চলছে, তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। দাম্পত্য জীবনে বা কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্কে বোঝাপড়ার গভীরতা বাড়ানো এখন খুবই জরুরি।
একই সঙ্গে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বা পারস্পরিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য মজবুত ভিত গড়বে। তাই আলোচনায় খোলামেলা থাকা এবং পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
এ সপ্তাহে সম্পর্কের জটিলতাকে বুঝে ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)

কুম্ভ রাশি

আপনার দৈনন্দিন জীবন ও কাজের পদ্ধতিতে এখন একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। আগের মতো গতানুগতিকভাবে চলা বন্ধ করে, নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। শরীরের ছোটখাটো সমস্যাগুলো উপেক্ষা করবেন না, নিজের সুস্থতার প্রতি নজর দিন।
কাজের জায়গায় কোনো সহকর্মী বা পরিচিত কারও কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা আপনাকে নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস দেবে।
পরিবর্তন কখনোই সহজ নয়, কিন্তু তা প্রয়োজন। নিজেকে সময় দিন এবং নতুন পথে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগান।

মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)

মীন রাশি

এ সপ্তাহে আপনি নিজের সৃজনশীলতা, ভালোবাসা ও মমতার সঙ্গে গভীর সংযোগ অনুভব করবেন। হয়তো কোনো পুরোনো শখ বা পছন্দ আবার আপনার জীবনে ফিরে আসবে, অথবা কারও প্রতি নতুন করে গভীর অনুভূতি জন্মাবে। আপনার হৃদয়ের ভাষা বুঝে নেওয়ার জন্য সময়টা একদম উপযুক্ত।
যাঁরা সন্তান বা পারিবারিক বিষয়ে পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য সুখবর আসার সম্ভাবনা আছে। এ সময় শুরু করা যেকোনো কাজ দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হতে পারে।
এ সপ্তাহে আপনার অন্তরের সুরে মনোনিবেশ করুন; কারণ, এটিই আপনাকে সত্যিকারের শান্তি ও সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে।

