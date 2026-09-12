পুরোনো অভিমানকে টেনে এনে বর্তমানকে ভারী করবেন না

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (১২–১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
নিজের আনন্দ, ভালো লাগা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার জায়গা থেকে এবার জীবনের বাস্তব দায়িত্বের দিকে মন ঘুরবে। কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে, তবে তার সঙ্গে নিজের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগও থাকবে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকলেও অন্যকে হারানোর চেয়ে নিজের অবস্থান শক্ত করা বেশি জরুরি। অর্থের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খরচ বাড়তে পারে, তাই আবেগের বশে কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের চাওয়া স্পষ্টভাবে জানানো দরকার, তবে কথার ভঙ্গি যেন কঠিন না হয়। কাছের কারও আচরণে বিরক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখালে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে; বরং একটু সময় নিয়ে উত্তর দিন। দৈনন্দিন জীবনযাপনেও শৃঙ্খলা আনার প্রয়োজন হবে। অন্যের ভুল ধরতে আপনি যতটা দ্রুত, নিজের ক্লান্তি বুঝতে ততটা দ্রুত না–ও হতে পারেন! তাই কাজের পাশাপাশি বিশ্রামকেও গুরুত্ব দিন। এই পরিবর্তন আপনাকে আরও বাস্তববাদী, সংগঠিত ও দায়িত্বশীল করে তুলবে।
ঘর, পরিবার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ঘিরে যে ব্যস্ততা ছিল, সেখান থেকে এবার মন ফিরবে নিজের আনন্দ, সৃজনশীলতা ও ভালো লাগার দিকে। কাজের জায়গায় দায়িত্ব থাকবে, কিন্তু সেই দায়িত্বের মধ্যেই নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাবেন। নকশা, সৌন্দর্য, বিনোদন, সৃজনশীল কাজ কিংবা কোনো ব্যক্তিগত শখ নতুন গুরুত্ব পেতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে উষ্ণতা বাড়লেও অতিরিক্ত প্রত্যাশা ছোট বিষয়কে বড় করে তুলতে পারে। সন্তানের পড়াশোনা বা ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবনা থাকতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দের জিনিস, বিনোদন বা শখের পেছনে খরচ বাড়তে পারে।
পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি নিজের জন্যও কিছু সময় রাখুন। সবকিছু ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব নিতে নিতে নিজের আনন্দকে যেন ভুলে না যান। এবার জীবনে একটু স্বস্তি, ভালো লাগা ও সৃজনশীলতা ফিরিয়ে আনার সময়। আনন্দও জীবনের প্রয়োজনীয় অংশ—শুধু দায়িত্ব পালন করলেই জীবন সম্পূর্ণ হয় না।
নানা কথা, যোগাযোগ, ছোটখাটো কাজ আর একসঙ্গে অনেক কিছু সামলানোর ব্যস্ততা থেকে এবার মন ধীরে ধীরে পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনের দিকে ফিরবে। আপনার মাথায় অনেক পরিকল্পনা থাকবে, কিন্তু সব কটি একসঙ্গে বাস্তবায়ন করতে গেলে কোনো কাজই ঠিকমতো শেষ না–ও হতে পারে। তাই অগ্রাধিকার ঠিক করা জরুরি। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথা বলার দক্ষতা ও বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত প্রশংসা পেতে পারে। পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে এবং সেখানে আপনার মতামতের মূল্য থাকবে। ঘর সাজানো, বাসস্থান পরিবর্তন কিংবা পারিবারিক পরিবেশকে আরও স্বস্তিদায়ক করার ইচ্ছা জাগতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের অনুভূতি চেপে রাখার বদলে কাছের মানুষের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলুন। তবে কথা বলতে গিয়ে পুরোনো হিসাবের খাতা খুলবেন না—সেটা খুললে রাত শেষ হয়ে যেতে পারে! অর্থের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও ইচ্ছার পার্থক্য বুঝে চলা ভালো। এই সময় আপনাকে বাইরের ব্যস্ততা থেকে একটু সরিয়ে নিজের ভিতটা শক্ত করার সুযোগ দেবে। শান্তি কখনো কখনো নতুন কোনো অর্জনের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।
অর্থ, পরিবার ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনার পর এবার নিজের উদ্যোগ, যোগাযোগ ও সাহসের জায়গায় গতি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে নিজের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ আসতে পারে এবং নতুন কোনো দায়িত্বও হাতে নিতে হতে পারে। কোনো দক্ষতা কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত আয় বা নতুন কাজের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। ভাই–বোন, কাছের আত্মীয় কিংবা পরিচিত কারও সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ আপনার কাজে লাগবে। তবে কথাবার্তায় আবেগ বেশি ঢুকে গেলে ভুল–বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। আপনি যা বলতে চান, সেটাই অন্যজন শুনবে—এমন নিশ্চয়তা নেই; তাই বলার ধরনটিও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থের ক্ষেত্রে ছোট ছোট খরচের দিকে নজর রাখুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের অনুভূতি লুকিয়ে রেখে অন্যজনকে বুঝে নেওয়ার পরীক্ষা নেওয়া ঠিক হবে না। সরাসরি বলুন, তবে কোমলভাবে। নতুন কোনো কাজ শুরু করার সাহস পাবেন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই পরিবর্তন আপনাকে শুধু ভাবতে নয়, নিজের জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতেও শেখাবে। আপনার কণ্ঠস্বর এবার আরও স্পষ্ট হবে।
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, নিজের পরিচয় ও ব্যক্তিগত সাফল্যের ভাবনা থেকে এবার অর্থ, পরিবার ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তার দিকে গুরুত্ব বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার উপস্থিতি আগের মতোই দৃশ্যমান থাকবে, তবে এবার শুধু প্রশংসা নয়—সাফল্যকে কীভাবে স্থায়ী করবেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। আয় বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে, আবার নিজের পছন্দের জিনিসে খরচ করার ইচ্ছাও বাড়বে। তাই উপার্জন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সঞ্চয়ও ততটাই জরুরি। পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আপনার ভূমিকা থাকতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে নিজের ইচ্ছার পাশাপাশি অন্যজনের প্রয়োজনও বুঝতে হবে। সব সময় নিজের কথাই শেষ কথা হবে—এই ধারণা সম্পর্কের জন্য খুব একটা সুখকর নয়। বন্ধুদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ এলেও সব দায়িত্ব একা কাঁধে নেওয়ার দরকার নেই। আপনি সাধারণত আলোয় থাকতে অভ্যস্ত; এবার সেই আলো অন্যদের সঙ্গেও ভাগ করে নিন। নিজের মূল্য বুঝবেন, কিন্তু অন্যের মূল্য কমিয়ে নয়। এই পরিবর্তন আত্মবিশ্বাসকে বাস্তব স্থিরতা ও দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করবে।
অনেক দিন ধরে যে বিষয়গুলো আপনাকে ভেতরে–ভেতরে ক্লান্ত করেছে, সেগুলো থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে নিজের দিকে নতুন করে তাকানোর সময়। বিশ্রাম, একাকিত্ব ও পুরোনো চিন্তার জায়গা পেরিয়ে এবার আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাড়বে। নিজের চেহারা, পোশাক, জীবনযাপন কিংবা দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিবর্তন আনার ইচ্ছা হতে পারে।
কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব নেওয়ার সাহস পাবেন এবং নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগও মিলবে। অর্থের ক্ষেত্রে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিন; অন্যের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে নিজের সঞ্চয় নষ্ট করবেন না।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সহজ মুহূর্তগুলো নষ্ট করবেন না। কাছের মানুষ দুটি কথা বললেই তার পেছনে দশটি কারণ খুঁজে বের করার প্রয়োজন নেই! কিছু বিষয় সরলভাবেও নেওয়া যায়। অসম্পূর্ণতা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা না করে এগিয়ে চলুন। সবকিছু নিখুঁত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলে নতুন শুরু পিছিয়ে যাবে। এই পরিবর্তন আপনাকে নিজের প্রয়োজন, পরিচয় ও ইচ্ছাকে নতুনভাবে গুরুত্ব দিতে শেখাবে। এবার অন্যের প্রত্যাশার তালিকা নয়, নিজের জীবনের তালিকাটাও একবার দেখুন।
বন্ধু, পরিচিতি, সামাজিক যোগাযোগ ও ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনার ব্যস্ততা থেকে এবার একটু সরে এসে নিজের ভেতরের শান্তির দিকে মন যাবে। অনেক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও মনে হতে পারে, কিছুটা একা থাকতে ইচ্ছা করছে। এটিকে দুর্বলতা ভাববেন না; বরং মানসিকভাবে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হিসেবেই দেখুন। পুরোনো কোনো বিষয়, সম্পর্ক কিংবা অসমাপ্ত কাজ নিয়ে ভেতরে–ভেতরে ভাবনা বাড়তে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত খরচ, পুরোনো পাওনা কিংবা এমন কোনো ব্যয় সামনে আসতে পারে, যার কথা আপনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন! তাই হিসাব পরিষ্কার রাখুন।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। কিছু অনুভূতিকে সময় দিলে তার প্রকৃত অর্থ বোঝা যায়। বন্ধুত্বেও বুঝতে পারবেন, কার সঙ্গে যোগাযোগ শুধু অভ্যাস আর কার সঙ্গে সত্যিকারের সম্পর্ক। ঘুম, বিশ্রাম ও নিজের মানসিক স্বস্তিকে গুরুত্ব দিন। সবাইকে খুশি রাখার দায়িত্ব আপনার নয়। সমঝোতা সুন্দর, কিন্তু নিজের শান্তির বিনিময়ে নয়। এই পরিবর্তন আপনাকে বাইরের কোলাহল থেকে একটু দূরে গিয়ে নিজের ভেতরের প্রয়োজন বুঝতে সাহায্য করবে।
দীর্ঘদিনের কর্মব্যস্ততা, দায়িত্ব ও পরিশ্রমের পর এবার সেই পরিশ্রমের ফল পাওয়ার দিকে সময় এগোবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের স্বীকৃতি বাড়তে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিচিতি ভবিষ্যতের সুযোগ তৈরি করতে পারে। আয় বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকলেও বড় কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে হিসাব পরিষ্কার করুন। নতুন পরিকল্পনা, দলগত কাজ কিংবা পরিচিত মানুষের সহযোগিতা কাজে আসবে। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। কেউ আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, আবার কারও সঙ্গে দূরত্ব স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হতে পারে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোনো অভিজ্ঞতা নতুন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে অতীতের প্রতিটি ঘটনা বর্তমানের মানুষের ওপর প্রয়োগ করার দরকার নেই। সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা আপনার স্বভাব হতে পারে, কিন্তু সব উত্তর জোর করে বের করতে হয় না। কিছু মানুষ ও কিছু ঘটনা সময়ের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। এবার শুধু কাজ করার নয়, কাজের ফল গ্রহণ করারও সময়। নিজের যোগ্যতার প্রতি আস্থা রাখুন, তবে সুযোগ এলে গ্রহণ করতেও ভুলবেন না।
শেখা, ভ্রমণ, নতুন চিন্তা ও জীবনের বড় প্রশ্ন নিয়ে ভাবার পর এবার সেই অভিজ্ঞতাকে বাস্তব কর্মজীবনে কাজে লাগানোর সময়। কোনো শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দূরের জায়গা কিংবা নতুন অভিজ্ঞতা আপনাকে এমন সুযোগ দিতে পারে, যা ভবিষ্যতে পেশাগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে এবং আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পরীক্ষা হতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয়ের পরিকল্পনা জরুরি। আয় ভালো হলেও খরচ হিসাব করে করতে হবে।
বন্ধুদের মাধ্যমে নতুন সুযোগ বা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাজের ব্যস্ততার কারণে কাছের মানুষকে সময় কম দেওয়া হতে পারে, তাই সচেতনভাবে সময় বের করুন। নিজের মতামত গুরুত্বপূর্ণ হলেও অন্যের অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দিন। শুধু নতুন কিছু জানার জন্য ছুটে বেড়ানো নয়—এবার যা শিখেছেন, সেটাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার পালা। জ্ঞান তখনই মূল্যবান, যখন তা সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে।
পুরোনো চাপ, অনিশ্চয়তা ও জটিলতার একটি পর্যায় পেরিয়ে এবার নতুন জ্ঞান, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন সম্ভাবনার দিকে এগোনোর সময়। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে তার সঙ্গে প্রশংসা, স্বীকৃতি ও কর্তৃপক্ষের সমর্থনও পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সহকর্মীদের সহযোগিতা আপনার কাজকে অনেক সহজ করে দেবে। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম এবার দৃশ্যমান ফল দিতে পারে। উচ্চশিক্ষা, নতুন কোনো বিষয়ে শেখা, দূরের কোথাও যাওয়া কিংবা নিজের চিন্তার পরিধি বাড়ানোর সুযোগ আসতে পারে।
অর্থের ক্ষেত্রে আগের কোনো আটকে থাকা বিষয় মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অতীতের আর্থিক ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোনো অভিমানকে নতুন করে টেনে এনে বর্তমানকে ভারী করবেন না। আপনি সাধারণত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে চলতে অভ্যস্ত; এবার অন্যের সহযোগিতাও গ্রহণ করুন। সবকিছু একা সামলানো শক্তির পরিচয় নয়। কখনো কখনো সঠিক মানুষের সহযোগিতা গ্রহণ করাও পরিণত বুদ্ধির লক্ষণ। এই পরিবর্তন আপনাকে শুধু টিকে থাকতে নয়, আরও বড় পরিসরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
সম্পর্ক, অংশীদারত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার জায়গা থেকে এবার জীবনের আরও গভীর ও ব্যক্তিগত দিক সামনে আসবে। কাছের মানুষের সঙ্গে শুধু ভালো সময় কাটানো নয়; অর্থ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত দুর্বলতার মতো বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে পারে। যৌথ অর্থ, বিনিয়োগ, ঋণ, কর কিংবা সঙ্গীর আর্থিক সহযোগিতার বিষয় সামনে আসতে পারে। হঠাৎ কোনো আর্থিক সুবিধা বা অপ্রত্যাশিত সহায়তাও পাওয়া সম্ভব। তবে অর্থের ক্ষেত্রে আবেগের সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।
প্রেমের সম্পর্কে আকর্ষণ ও আবেগ বাড়তে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে অধিকারবোধ বা সন্দেহ মিশে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। কাছের মানুষটির প্রতিটি গোপন চিন্তা জানতে হবে—এমন দাবি সম্পর্ককে আরও দূরে সরিয়ে দিতে পারে। বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করুন। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও গভীর সম্পর্কের মূল্য বুঝবেন। জীবনের এই পরিবর্তন আপনাকে শেখাবে, সত্যিকারের ঘনিষ্ঠতা শুধু পাশাপাশি থাকার নাম নয়; বরং একে অন্যের জটিলতা, ভয় ও দুর্বলতাকেও গ্রহণ করার ক্ষমতা। সব রহস্যের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দরকার নেই—কিছু সত্য সময় নিজেই প্রকাশ করে।
কাজের চাপ, দায়িত্ব ও প্রতিদিনের ছোটখাটো সমস্যা সামলানোর ব্যস্ততা থেকে এবার মনোযোগ যাবে সম্পর্ক, অংশীদারত্ব ও কাছের মানুষের দিকে। কর্মক্ষেত্রে অন্যের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে নিজের কাজ যেন পিছিয়ে না যায়। তবে সহযোগিতার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব, চুক্তি কিংবা যৌথ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা খুব জরুরি।
ব্যক্তিগত সম্পর্কে গভীরতা বাড়বে; উপরিতলের কথাবার্তার চেয়ে সত্যিকারের বোঝাপড়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আবেগ তীব্র হলে সন্দেহ, অভিমান বা অধিকারবোধ বাড়তে পারে। তখন সিদ্ধান্ত না নিয়ে একটু সময় নিন। যৌথ অর্থ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ কিংবা সঙ্গীর আর্থিক সহায়তার বিষয়েও পরিবর্তন আসতে পারে। হঠাৎ কোনো আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। আপনি অনেক সময় সবকিছু নিজে সামলে নিতে চান, কিন্তু এবার সেই অভ্যাস একটু বদলানো দরকার। সঠিক মানুষের সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে নিলে পথ সহজ হয়। সব সমস্যার উত্তর আজই খুঁজতে হবে না—কিছু বিষয়কে সময় দিলে তারাই নিজের উত্তর নিয়ে সামনে আসে।