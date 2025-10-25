কোন রাশির জাতকের অতীত স্মৃতি বা অমীমাংসিত কোনো বিষয় মাথাচাড়া দিতে পারে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (২৫ অক্টোবর-৩১ অক্টোবর ২০২৫)
এ সপ্তাহে মেষ জাতকেরা পরিবারের পাশাপাশি মানসিক নিরাপত্তার দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে এটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও ভিত্তিমূলক কাজের দিকে মনোযোগ বাড়াবে, আপনি যেকোনো উদ্যোগকে আরও দৃঢ়ভাবে পরিকল্পনা করতে পারবেন। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নতি হবে, বিশেষ করে যা আপনার ক্যারিয়ার বা পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কিত।
পারিবারিক সমর্থন বাড়বে এবং এতে মানসিক শান্তি পাবেন। তবে কখনো কখনো অতিরিক্ত দায়িত্ব বা পরিবারের চাপ কিছু মানসিক ক্লান্তি দিতে পারে। সৃজনশীল কাজ, প্রকল্প পরিকল্পনা বা আবাসন/স্থাবরের সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্যোগ এ সময় বেশি সুফল দিতে পারে।
অফিসে সহকর্মী বা বসের সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য বজায় রাখা কঠিন হতে পারে, আবার ঘরোয়া পরিবেশেও কারও আচরণে বিরক্তি বাড়তে পারে। তবে মনে রাখবেন, এই সময়ের প্রতিটি বিরোধ আপনার ধৈর্য ও কৌশল যাচাইয়ের সুযোগ। ক্যারিয়ার নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা, নেটওয়ার্কিং ও পেশাদার দক্ষতা অর্জনের সপ্তাহটি শুভ।
সপ্তাহের মাঝামাঝি আর্থিক বিষয়, বিশেষ করে চুক্তি, পার্টনারশিপ ও বিনিয়োগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন। তাড়াহুড়া করলে ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাগজে সই করার আগে বারবার যাচাই করুন। খেয়াল রাখুন মা এবং পরিবারের শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি।
আপনার চিন্তাশক্তি, সিদ্ধান্ত ও যোগাযোগদক্ষতা আরও গভীর ও কার্যকরভাবে প্রসারিত হবে। শিক্ষা, লেখাজোকা, পরিকল্পনা বা পরামর্শমূলক কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের জন্য এ সপ্তাহে আত্মপ্রকাশের সুন্দর সময়। সময়টি গভীর বিশ্লেষণ, কৌশলগত চিন্তাভাবনা এবং অর্থ বা সম্পদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উপযুক্ত। পেশাগত ক্ষেত্রে জটিল প্রকল্পে আপনার দক্ষতা কাজে লাগবে, যা ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা দিতে পারে। যৌথ সম্পদ, বিনিয়োগ বা অংশীদারত্বের মাধ্যমে লাভের সম্ভাবনা বাড়বে, তবে সাবধানতা ও সতর্ক পরিকল্পনা বজায় রাখা জরুরি।
কর্মস্থলে কারও অপ্রত্যাশিত মন্তব্য বা আচরণে বিরক্তি আসতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, এ সময় ধৈর্যই আপনাকে জয় এনে দেবে। কথাবার্তায় সংযম রাখুন। কারণ, ভুল–বোঝাবুঝি থেকে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সময়টা মিশ্র। খরচের দিকটা বাড়লেও, কোথাও থেকে স্থিতি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। তাই পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করুন।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি যদি নিজের আবেগ প্রকাশে একটু খোলামেলা হতে পারেন, তাহলে ভুল–বোঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে। পরিবারের কারও সাহায্য বা সান্ত্বনা এ সময় মানসিক ভারসাম্য এনে দেবে। সপ্তাহের শেষ দিকে আপনার জীবনে নতুন কাজের সুযোগ, প্রজেক্ট বা পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলতে পারে। কোনো পুরোনো পরিকল্পনা বা দক্ষতা এখন আবার আলোয় ফিরবে। আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন, এই সময়ের পরিশ্রমই আপনার ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করবে।
জীবনে আবেগ, দায়িত্ব ও বাস্তবতার মিশ্র প্রভাব দেখা যাবে। কাজের জায়গায় নতুন আইডিয়া বা সৃজনশীল চিন্তা মাথায় আসবে। তবে আশপাশের মানুষের মতামত বা আচরণে মনোযোগ নষ্ট হতে পারে। তাই এ সময় নিজের কাজের মান ধরে রাখা এবং অন্যের কথায় প্রভাবিত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
সপ্তাহের শুরুতে পেশাগত ও আর্থিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও নতুন সুযোগের সম্ভাবনা আছে। এ সময় আপনার কাজের প্রতি মনোযোগ, বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে জটিল প্রকল্প বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সফলতার সম্ভাবনা থাকবে। যৌথ সম্পদ, বিনিয়োগ বা অংশীদারত্বের মাধ্যমে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সতর্ক পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য।
পরিবার ও ঘরের পরিবেশ মানসিক স্থিতিশীলতা দেবে, যা কর্মক্ষেত্রে চাপ মোকাবিলায় সাহায্য করবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া ও ধৈর্য বজায় রাখলে ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। সপ্তাহের শেষে নিজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আরও শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হবে।
ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে এ সপ্তাহে। আগের প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা এখন ফল দিতে শুরু করবে। পরিবার, ঘরোয়া দায়িত্ব ও আবেগের ক্ষেত্রে মানসিক শক্তি বাড়বে, যার ফলে ঘরে শান্তি ও সহযোগিতা বজায় রাখা সহজ হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি দেখতে পাবেন। ছোটখাটো বিনিয়োগ, সঞ্চয় বা পরিবারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সুফল আসতে পারে। নিজের অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও বুদ্ধি কাজে লাগালে, আর্থিক সিদ্ধান্ত আরও স্থিতিশীল হবে।
কর্মক্ষেত্রে যদিও চাপ কিছুটা বাড়তে পারে, ধৈর্য ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া সহজ করবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত বিশ্রাম ও সুষম খাদ্য গ্রহণ জরুরি। এ সময় আপনার আত্মবিশ্বাস, মানসিক শক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়বে। ধৈর্য ধরে চললে আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে দীর্ঘমেয়াদি সফলতা ও স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারবেন।
পরিবার ও বাসস্থানসংক্রান্ত বিষয়ে এ সপ্তাহে পরিবর্তন বা আলোচনার সম্ভাবনা আছে। কারও আবেগপ্রবণ আচরণে আপনি আহত হতে পারেন, কিন্তু নিজের অভ্যন্তরীণ স্থিরতা আপনাকে রক্ষা করবে।
এ সপ্তাহটি সিংহ রাশির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও আত্ম-অনুসন্ধানের সময়। বাইরের দুনিয়ায় যেমন সরাসরি স্বীকৃতি বা বড় সুযোগ সীমিত মনে হতে পারে, তেমনই নিজের ভেতরের জগতের দিকে মনোনিবেশ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে পারে। নিজের লক্ষ্য, আগ্রহ ও আবেগকে গভীরভাবে বোঝার সুযোগ আসবে।
দূরের জায়গা বা বিদেশি সংযোগে নতুন সুযোগ আসতে পারে। এটি হতে পারে কাজ, শিক্ষা বা ব্যক্তিগত সম্পর্কসংক্রান্ত। তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা দরকার। দূরের কারও সঙ্গে যোগাযোগে ভুল–বোঝাবুঝি বা অপ্রত্যাশিত সমস্যা তৈরি হতে পারে, তাই সংলাপ ও সমঝোতায় মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রেম বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও সাবধানতা রাখা প্রয়োজন।
আর্থিক ক্ষেত্রে ছোটখাটো অপ্রত্যাশিত খরচ হতে পারে। তাই বড় বিনিয়োগ বা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার পরিকল্পনা ও ধৈর্য আপনাকে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল হতে সাহায্য করবে। শারীরিকভাবে ক্লান্তি বা ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
সপ্তাহের শেষে আপনি অনুভব করবেন যে নিজের অন্তর্দৃষ্টি, ধৈর্য ও সংযম আপনাকে মানসিক শান্তি, সম্পর্কের স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদি সফলতার পথে নিয়ে যাচ্ছে।
কন্যা রাশির জাতকদের জীবনে এক প্রশান্ত অথচ প্রাণবন্ত সময় আসছে চলতি সপ্তাহে। সামাজিক পরিসরে আপনি হঠাৎই বেশি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী বা কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে নতুন ধারণা বা পরিকল্পনার সূত্রপাত হতে পারে। যাঁরা পেশাগত উন্নতি বা নতুন প্রকল্পে সাফল্যের অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের জন্য এ সময় আশাব্যঞ্জক, কারণ পরিশ্রমের ফল ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হবে। অর্থভাগ্যও কিছুটা প্রসারিত হবে। পুরোনো প্রচেষ্টা থেকে লাভ বা সম্মান দুটোই পেতে পারেন। তবে খরচের দিকটা সচেতনভাবে সামলাতে হবে, কারণ আনন্দের মধ্যেও হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও নম্রতা বজায় রাখলে কাছের মানুষদের কাছ থেকে অমূল্য সমর্থন মিলবে। সপ্তাহের শেষ ভাগে নিজেকে একটু বিশ্রাম দিন। এ সময় ধ্যান, বই পড়া বা প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটালে আপনাকে শান্ত ও প্রেরণাময় করে তুলবে।
তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি কর্মজীবন ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে। আপনার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম এখন ধীরে ধীরে স্বীকৃতি পেতে শুরু করবে। যাঁরা পেশাগত উন্নতি, পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্বের অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের জন্য সুযোগ আসতে পারে—বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বা কৌশলগত চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরা নতুন সংযোগ বা বড় ক্লায়েন্টের মাধ্যমে লাভজনক চুক্তি পেতে পারেন।
আপনার আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা অন্যদের নজরে পড়বে, ফলে সম্মান ও প্রভাব বাড়বে। তবে এই সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্বও বাড়বে, তাই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বাস্তববোধ বজায় রাখা জরুরি। অহংকার বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামান্য দূরত্ব তৈরি করতে পারে, তাই বিনয়ী আচরণই আপনাকে দীর্ঘ মেয়াদে সফল রাখবে। পারিবারিক দিক থেকে গর্ব ও আনন্দের সময় হলেও প্রিয়জনদের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল থাকা প্রয়োজন। সপ্তাহের শেষে কিছু সময় নিজেকে দিন।
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি জ্ঞান, ভ্রমণ ও আত্মবিকাশের দিক থেকে এক অনুপ্রেরণাময় অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে। আপনি নিজের সীমা ভেঙে নতুন কিছু শেখার বা অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, বিদেশযাত্রা বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য এটি উপযুক্ত সময়। যাঁরা লেখালেখি, শিক্ষা বা পরামর্শমূলক পেশায় যুক্ত, তাঁদের ভাবনা ও বক্তব্য আরও গভীর ও প্রভাবশালী হয়ে উঠবে।
পেশাগত জীবনে আপনি এমন কিছু সুযোগ পেতে পারেন যা আপনার প্রতিভাকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরবে। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা পরামর্শদাতার সহায়তায় নতুন দরজা খুলে যেতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব বা ব্যস্ততা সামান্য চাপ আনতে পারে, তবে বোঝাপড়া ও সময় দিলে সম্পর্ক আরও পরিণত হয়ে উঠবে। মানসিকভাবে এটি এক উন্মুক্ততার সময়, আপনি জীবনের গভীর অর্থ খুঁজতে চাইবেন এবং বিশ্বাসের জায়গাগুলো নতুনভাবে গড়ে তুলবেন। সপ্তাহের শেষে নিজের মনের কথা শুনুন।
ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক রূপান্তরের এক গভীর পর্যায় নিয়ে আসতে পারে। জীবনের কিছু লুকানো দিক এখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আপনি বুঝতে পারবেন কোথায় নিজেকে বদলাতে হবে এবং কোন সম্পর্ক বা পরিস্থিতি আপনাকে আর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। অর্থনৈতিকভাবে এটি যৌথ সম্পদ, বিনিয়োগ, ঋণ বা পার্টনারশিপ–সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সময়। সচেতন পরিকল্পনা ও পরামর্শ নিয়ে চললে লাভের পথ তৈরি হবে।
আপনি নিজেকে বা প্রিয়জনকে নতুনভাবে অনুভব করতে পারবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও আস্থা বাড়বে, তবে অতীতের কোনো স্মৃতি বা অমীমাংসিত বিষয় মাথাচাড়া দিতে পারে। নিজের ভেতরের ভয় বা অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ার সাহস রাখুন। পেশার ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্বের ইঙ্গিত আছে, বিশেষ করে যেখানে কৌশল, গবেষণা বা গোপন পরিকল্পনার প্রয়োজন। সপ্তাহের শেষে একধরনের মানসিক পরিশুদ্ধি অনুভব করবেন।
সম্পর্ক, সহযোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এ সপ্তাহে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে নতুন সংযোগ তৈরি হতে পারে, আবার পুরোনো সম্পর্কগুলোও নতুনভাবে মূল্যায়নের সুযোগ আসবে। যাঁরা দাম্পত্য, ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব বা চুক্তিসংক্রান্ত কাজে যুক্ত, তাঁদের জন্য সময়টি ফলপ্রসূ হতে পারে। আপনার কূটনৈতিক ব্যবহার ও ধৈর্য এখন বড় সম্পদ হয়ে উঠবে।
তবে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ভুল–বোঝাবুঝি আনতে পারে। পেশাগত ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। নতুন প্রস্তাব, পার্টনারশিপ বা ক্লায়েন্টের সঙ্গে লাভজনক চুক্তি হতে পারে। যদি আপনি অবিবাহিত হন, তবে কোনো অর্থবহ সম্পর্কের সূত্রপাতের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। মানসিকভাবে সময়টি আপনাকে আরও পরিণত করবে। সপ্তাহের শেষে শান্ত পরিবেশে সময় কাটান, প্রিয়জনের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলুন, এতে মন স্থিতিশীল হবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে।
এই সময়টি দৈনন্দিন জীবন, কাজের রুটিন ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নতুন শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দেবে। আপনি বুঝতে শুরু করবেন যে ছোট ছোট অভ্যাসই বড় পরিবর্তনের ভিত্তি গড়ে দেয়। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা ব্যস্ততা বাড়তে পারে। এ সময় আপনার দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরীক্ষা হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখলে সাফল্য নিশ্চিত, তবে অতিরিক্ত কাজের চাপ বা মানসিক ক্লান্তি যেন স্বাস্থ্যে প্রভাব না ফেলে।
নিয়মিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাসে মনোযোগ দিন। আর্থিক দিক থেকে আয় স্থিতিশীল হলেও ব্যয়ের পরিকল্পনা দরকার হতে পারে, বিশেষত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় যেন না হয়। ব্যক্তিগত জীবনে, প্রিয়জনের যত্ন ও মনোযোগ আপনার সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। যাঁরা কর্ম পরিবর্তন বা নতুন উদ্যোগের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য সময়টি ধীরে ধীরে সম্ভাবনার দরজা খুলবে। সপ্তাহের শেষে প্রকৃতি বা নীরবতায় কিছু সময় কাটালে মন পরিষ্কার হবে।
আপনার পেশাগত জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ ও প্রবৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসছে এ সপ্তাহ। কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্য, কৌশল ও সৃজনশীলতা এখন প্রতিফলিত হবে, ফলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ বা নতুন প্রকল্পের নেতৃত্ব পাওয়া সহজ হতে পারে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কোনো উদ্যোগ বা পদোন্নতির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের প্রচেষ্টা এবার ফলপ্রসূ হবে। নতুন কাজের সুযোগ, গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ বা ক্লায়েন্টের সঙ্গে লাভজনক চুক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।
কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বৃদ্ধি পাবে, তাই সময় ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও সতর্কতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কর্মক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিকেও সহজে মোকাবিলা করতে পারবেন। সপ্তাহের শেষে নিজের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন, প্রয়োজনমতো সমন্বয় করুন, এতে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হবে।