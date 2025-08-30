সঙ্গীর কাজে দেরি হলেও কোন রাশিকে রাগ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া।
এ সপ্তাহের রাশিফল (৩০ আগস্ট—৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
এ সময় কাজ কিছুটা ধীরগতিতে এগোতে পারে। নতুন প্রকল্প বা কর্মক্ষেত্রে বারবার বাধা আসবে, আর তাতে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এটাকে ব্যর্থতা না ভেবে বরং একটা শিক্ষা হিসেবে নিন। যেমন ট্র্যাফিক সিগন্যালে গাড়ি কিছুক্ষণ থামে, তারপর আবার সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে, আপনার জীবনের গতিও তেমনই আবার বাড়বে।
আর্থিক দিকেও একটু চাপ আসতে পারে। টাকা আটকে যাওয়া বা ব্যাংকের কার্ড নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। এসব যেন আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। তবে এ সময় আপনি যত সতর্কতার সঙ্গে এবং গুছিয়ে পরিকল্পনা করবেন, ভবিষ্যতে ততই নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।
খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে শরীর নিজেই আপনাকে সতর্ক করবে। হজমের সমস্যা বা অস্বস্তি হলে ভয় পাবেন না, শরীর শুধু এটা মনে করিয়ে দিচ্ছে, ‘আমার যত্ন নাও।’
এ সপ্তাহে আপনি সবার মনোযোগের কেন্দ্রে থাকবেন। সমাজে আপনার পরিচিতি আর সম্মান বাড়বে। তবে খ্যাতির সঙ্গে সমালোচনাও আসে। কিছু মানুষ আপনার খুঁতখুঁতে স্বভাব নিয়ে কথা বলতে পারে। এটাকে খারাপভাবে না নিয়ে বরং নিজের কাজকে আরও নিখুঁত করার একটা সুযোগ হিসেবে দেখুন।
শরীরের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরি। গরমে নাজেহাল কিংবা অবসাদগ্রস্ত হতে পারেন। তাই খাওয়াদাওয়ায় ভুল না করে হালকা ও স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নিন। মনে রাখবেন, সুস্থ শরীরই আপনার আসল শক্তি আর সাফল্যের চাবিকাঠি।
দাম্পত্য জীবনে কিছু চাপ আসতে পারে; বিশেষ করে খরচ, বেড়াতে যাওয়া বা ক্যারিয়ার নিয়ে মতের অমিল হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ধৈর্য আর খোলাখুলি কথা বলাই সেরা সমাধান। মনে রাখবেন, সব ঝড় শেষ পর্যন্ত থেমে যায়, শুধু ধৈর্য ধরে টিকে থাকতে হয়।
এ সময় মিথুন জাতকদের একটু বাড়তি খরচের চাপ আসবে। ঘরবাড়ি মেরামত, হঠাৎ চিকিৎসাখরচ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় মনে হতে পারে, আপনার টাকার নৌকা যেন ফুটো হয়ে যাচ্ছে। তবে এটাকে দুশ্চিন্তার কারণ হিসেবে না নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা গুছিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ হিসেবে নিন।
দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল–বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে; বিশেষত আত্মীয়, খরচ বা ঋণ নিয়ে। আবার আশপাশের মানুষের ছোটখাটো ‘গসিপ’ও সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে ধৈর্য। একটু সময় নিয়ে কথা বলুন, সব ব্যাখ্যা করুন; দেখবেন, ঝড় থেমে যাবে। মনে রাখবেন, এসব অভিজ্ঞতা আপনাকে শেখাচ্ছে কীভাবে অর্থব্যবস্থাপনায় আরও সচেতন হতে হয়।
কর্কট জাতকেরা এ সময় বড় ভাইবোনের সঙ্গে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সম্পর্কের এই টানাপোড়েন আদতে আপনাকে শেখাবে কীভাবে ভিন্নমতকে সম্মান করতে হয় এবং পরিবারের মধ্যে চলতে হয় ধৈর্য ধরে।
টাকা আসবে, কিন্তু পড়াশোনা, সন্তানের প্রয়োজন বা পেশার কারণে তা দ্রুত খরচ হয়েও যাবে। এতে হতাশ হবেন না। কারণ, এসব খরচ আদতে আপনার শক্তি ও ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ।
ধর্মীয় কাজ বা প্রার্থনায় মনোযোগ কিছুটা কমতে পারে। উচ্চশিক্ষা বা আধ্যাত্মিক কাজেও দেরি হতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, দেরি মানেই ব্যর্থতা নয়; এটা কেবল আপনাকে আরও প্রস্তুত করছে, যেন সঠিক সময়ে আপনি সঠিকভাবে এগোতে পারেন।
সিংহ রাশির জাতকেরা এ সময় কর্মক্ষেত্রে চাপে থাকতে পারেন। ঊর্ধ্বতনদের সমালোচনা বা অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে মন খারাপ হতে পারে। কিন্তু এসবকে নিজের দুর্বলতা ভাববেন না, বরং এ চাপই আপনাকে আরও শক্তিশালী ও ধৈর্যশীল করে তুলবে।
পড়াশোনা বা সন্তান-সংক্রান্ত জটিলতায় দুশ্চিন্তা কিছুটা বাড়তে পারে। আবার শ্বশুরবাড়ির কারও স্বাস্থ্য নিয়েও মন খারাপ হবে। পরিবার ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখা কঠিন হতে পারে। কথায় কথায় ভুল–বোঝাবুঝি বা ঝগড়ার আশঙ্কা আছে।
মনে রাখবেন, প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আপনার চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করতে এসেছে। কাজের চাপ সামলে নেওয়ার শক্তি আপনার মধ্যেই আছে। সম্পর্কের টানাপোড়েন মেটাতে শুধু একটু ধৈর্য আর সহানুভূতি দরকার। আর এটাই হবে আপনার বড় সাফল্যের চাবিকাঠি।
কন্যা রাশির জাতকেরা এ সময় প্রেমে নতুন সম্পর্কের সুযোগ পাবেন, তবে সেসব খুব স্থায়ী না-ও হতে পারে। তাই কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভেবে নিন।
স্বাস্থ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারে বাড়তি সচেতন থাকতে হবে। ছোটখাটো অবহেলাই বড় সমস্যা ডেকে আনতে পারে, তাই এখনই নিজের যত্ন নেওয়া জরুরি।
দাম্পত্য জীবনে বেড়াতে যাওয়া, আত্মীয়, এমনকি ছোটখাটো জিনিসপত্র কেনা নিয়েও ঝগড়া হতে পারে। সঙ্গীর পরিকল্পনা বা কাজে কিছুটা দেরি হলে রাগ না করে ধৈর্য ধরাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
মনে রাখবেন, সম্পর্ক তখনই টেকে, যখন সেখানে বোঝাপড়া ও ধৈর্য থাকে। আর স্বাস্থ্য তখনই ভালো থাকে, যখন গুরুত্ব দিয়ে যত্ন নেওয়া হয়। তাই এ সময়কে পরীক্ষার বদলে প্রস্তুতির সময় হিসেবে নিন। সামনে আরও ভালো কিছু আপনার অপেক্ষায় আছে।
এ সপ্তাহে বাড়ির খরচ বেড়ে যেতে পারে, অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের বহর আসতে পারে। হঠাৎ কোথাও বেড়াতে যাওয়া কিংবা শ্বশুরবাড়ির কারও স্বাস্থ্যের চিন্তাও আপনাকে ব্যস্ত রাখতে পারে।
আর্থিক কাগজপত্র, ইনস্যুরেন্স বা বিমা নিয়ে কিছু জটিলতা আসতে পারে, তাই আগে থেকেই সব নথি গুছিয়ে রাখা দরকার। সন্তানদের ছোটখাটো ঝগড়া বা বাইরের কারও সঙ্গে বিতর্কও আপনার মানসিক চাপ বাড়াতে পারে।
তবে মনে রাখবেন, এসবই সাময়িক। এখন যে চাপ আসছে, সেটাই আপনাকে শিখিয়ে দেবে কীভাবে দৈনন্দিন ঝামেলা সামলাতে হয় আর বাস্তব জীবনে আরও সংগঠিত হতে হয়। ধৈর্য রাখুন, ঝড়ের পরই আকাশ পরিষ্কার হয়।
এ সময়ে ব্যাংক, ঋণ বা অর্থসংক্রান্ত কাজে দেরি ও বিরক্তি আসতে পারে। ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ ঝামেলা হতে পারে, যা আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে।
সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলেও সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে। ভাইবোন বা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ নিয়ে দাম্পত্য সঙ্গীর সঙ্গে মতের অমিল হতে পারে। ছোটখাটো ঝগড়া অযথাই বড় আকার নিতে পারে, তাই কথা বলার সময় সংযম খুব জরুরি।
মনে রাখবেন, এসব চ্যালেঞ্জ সাময়িক। আর্থিক দিক গুছিয়ে নিলে চাপ কমবে, আর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্যই হবে আপনার আসল শক্তি। আজকের এ পরীক্ষা আপনাকে আগামীর জন্য আরও পরিণত ও শক্তিশালী করে তুলবে।
এ সপ্তাহে অফিসে বস বা ঊর্ধ্বতনদের সমালোচনার মুখে পড়তে পারেন। বাড়ি বা গাড়ির জন্য ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনায় চাপ আসবে, এমনকি ঋণ নেওয়ার প্রক্রিয়াতেও ঝামেলা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ এ সময়ে তুঙ্গে থাকবে; মনে হবে, সবকিছু একসঙ্গে কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে মনে রাখবেন, ধনু রাশির মানুষ যত বেশি চ্যালেঞ্জ পান, ততটাই নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ মেলে। বিশেষ করে যাঁরা আইনজীবী, খেলোয়াড় বা লড়াকু মানসিকতার কাজ করেন, তাঁদের জন্য এই চাপই সাফল্যের নতুন দরজা খুলে দিতে পারে।
চাপকে বোঝা নয়, প্রেরণা হিসেবে নিন। কারণ, এ সময়ের লড়াই-ই ভবিষ্যতের জয়ের আসল ভিত্তি।
এ সপ্তাহে সন্তানদের সঙ্গে কথাবার্তায় একটু কঠোরতা চলে আসতে পারে। পড়াশোনায় মনোযোগ কমবে, বরং বাড়ি বা সামাজিক অনুষ্ঠানে বেশি সময় দিতে হবে। বিদেশযাত্রা বা তীর্থযাত্রার পরিকল্পনা করলে অতিরিক্ত খরচ কাঁধে চাপতে পারে।
আপনার কথা হবে সরল ও সোজাসাপটা, যা অনেক সময় প্রশংসাও কুড়াবে, আবার কখনো কারও কাছে তিক্ত লাগতে পারে। পাশাপাশি বারবার যাতায়াত করতে হতে পারে, অথবা প্রয়োজনীয় জিনিস ভুলে যাওয়ার প্রবণতাও বাড়বে।
এ সময় এসেছে আপনাকে ধৈর্য ও ভারসাম্য শেখাতে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, কথায় নরম হোন, তাহলেই জটিলতাগুলো সহজ হয়ে যাবে।
পরিবার–সংক্রান্ত ঝামেলা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। পরিবারের সদস্য, বিশেষত মায়ের সঙ্গে ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে।
হঠাৎ আর্থিক লাভ আসবে বটে, তবে সেই সঙ্গে সামাজিক বা পেশাগত ক্ষেত্রে বিতর্কও তৈরি হতে পারে। কথাবার্তায় সাবধান না হলে অযথাই বিরোধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।
কখনো কখনো নীরবতাই সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তর। অর্থ ও সুযোগ আসবেই, কিন্তু সেসব ধরে রাখতে হলে ধৈর্য ও মিষ্টি কথার শক্তি ব্যবহার করতে হবে।
এ সময়ে সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ বা ভ্রমণ নিয়ে ছোটখাটো মনোমালিন্য হতে পারে। পরিকল্পিত ছোট ভ্রমণ হঠাৎ বাতিলও হয়ে যেতে পারে। সঙ্গীর খুঁতখুঁতে স্বভাব আপনার মেজাজ নষ্ট করতে পারে, তাই ধৈর্য রাখা জরুরি।
তবে ক্যারিয়ারে ইতিবাচক দিকও আছে, নতুন কিছু শেখা বা দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ভালো সুযোগ তৈরি হবে। বাবার সঙ্গে দ্বন্দ্ব আপনার জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
সম্পর্কের টানাপোড়েন সাময়িক, কিন্তু দক্ষতা ও শেখার ফল দীর্ঘস্থায়ী। তাই এ সময় অভিমান না করে নিজের ভবিষ্যতের দিকে মন দিন।