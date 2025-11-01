ঘরে শান্তি বজায় রাখতে কথাবার্তায় সংযত থাকতে হবে কোন রাশির জাতককে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (১ নভেম্বর—৭ নভেম্বর ২০২৫)
এ সপ্তাহে আপনার মনে নতুন ভাবনা এবং উদ্যোগের উচ্ছ্বাস থাকবে। বিশেষ করে বন্ধুবান্ধব, দল বা সামাজিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত কোনো কাজে আগ্রহ বাড়বে। আপনি হয়তো নতুন কোনো পরিকল্পনা বা আইডিয়া নিয়ে ভাববেন, যা আগের ধারা থেকে আলাদা। আপনার সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তা এবার তুঙ্গে উঠবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন অতি-আত্মবিশ্বাস বা আবেগের বশে হঠাৎ সিদ্ধান্ত না নেন।
পারিবারিক বা গৃহসংক্রান্ত বিষয়ে এই সময় কিছুটা অস্থিরতা আসতে পারে। পরিবারের কারও সঙ্গে মতবিরোধ বা ছোটখাটো ভুল–বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে, তাই সংযত থাকা জরুরি। প্রয়োজন হলে মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে নিজেকে একটু সময় দিন।
কর্মজীবনে নতুন কোনো প্রজেক্ট বা পরিকল্পনায় হাত দেওয়ার ইঙ্গিত মিলছে। তবে এখনই ঝুঁকি না নিয়ে সবদিক ভেবে পদক্ষেপ নেওয়া ভালো। অর্থনৈতিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কারণ হঠাৎ খরচ বেড়ে যেতে পারে বা কোনো অপ্রত্যাশিত ব্যয় আসতে পারে। সময় ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ হবে—অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে ক্লান্তি বা বিভ্রান্তি আসতে পারে।
এ সময় একা না থেকে দলগতভাবে কাজ করলে আপনি সাফল্য পাবেন। সহকর্মী বা বন্ধুর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে নতুন সুযোগ বা সহযোগিতা পেতে পারেন। সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি আপনার জন্য নতুন দরজা খুলে দিতে পারে।
আপনার মন থাকবে আত্মমূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ শক্তি পুনরুদ্ধারের দিকে। আপনি নিজের ভেতরের স্থিরতা ও নিরাপত্তার জায়গাগুলোকে নতুন করে খতিয়ে দেখতে পারেন। জীবনের ভিত্তি যেমন পরিবার, আর্থিক স্থিতি ও ব্যক্তিগত পরিকল্পনা—এই দিকগুলোতে মনোযোগ দেওয়া এখন জরুরি হবে।
বাড়ির পরিবেশে সামান্য অস্থিরতা দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে মতভেদ বা কাজের দায়িত্ব নিয়ে। তবে ধৈর্য ধরে কথা বললে পরিস্থিতি সহজেই মিটে যাবে। রান্নাঘর বা ঘরোয়া পরিবেশে কিছু পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগতে পারে, নতুন কিছু সাজানোর বা গুছিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বাড়বে।
কর্মক্ষেত্রে চলমান কাজগুলো একটু ধীরগতিতে এগোতে পারে। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার আগে সবদিক ভালোভাবে বিশ্লেষণ করুন। সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে মতবিনিময় করে সিদ্ধান্ত নিলে ফল আরও ভালো হবে। এ সময় তাড়াহুড়ো না করে পরিকল্পনা স্থিরভাবে এগিয়ে নেওয়াই শ্রেয়।
আর্থিক দিক তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকবে। মাঝারি পর্যায়ের কোনো লাভ বা অতিরিক্ত আয় আসতে পারে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। বড় বিনিয়োগ বা আর্থিক চুক্তি করার আগে বাস্তব বিশ্লেষণ করুন।
ব্যক্তিগত জীবনে আপনি কিছুটা একাকিত্ব বা গভীর চিন্তার মধ্যে থাকতে পারেন। এই সময় আত্মসমালোচনার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর দিকে মন দিন। নিজের দক্ষতা ও মূল্যবোধকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার এটি একটি ভালো সময়।
চিন্তা, লেখা, বলা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। আইডিয়া শেয়ার করা, আলোচনা বা তথ্য বিনিময়ে আপনি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকবেন। যেকোনো পরিস্থিতিতে যুক্তি ও কৌতূহল দিয়ে বিষয় বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তবে মনে রাখবেন—আপনার দ্রুত ভাবনা ও সরল কথা অনেক সময় অন্যদের কাছে ভুলভাবে পৌঁছাতে পারে। তাই কথাবার্তায় একটু সংযত ও মনোযোগ জরুরি।
কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগই হবে আপনার মূল শক্তি। সহকর্মী, ক্লায়েন্ট বা ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। তাঁদের মতামত মন দিয়ে শুনুন এবং নিজের বক্তব্যও স্পষ্টভাবে রাখুন। নতুন কোনো পরিকল্পনা বা সহযোগিতার সুযোগ আসতে পারে, বিশেষ করে মিডিয়া, লেখালেখি, শিক্ষা বা যোগাযোগসংক্রান্ত পেশায় যুক্তদের জন্য সময়টি উপযোগী।
প্রেম ও সামাজিক জীবনে আনন্দের স্রোত বইবে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা, ঘুরে বেড়ানো বা কোনো উৎসবে যোগ দেওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। তবে আনন্দের মধ্যেও দায়িত্ব ও সময় ব্যবস্থাপনা ভুলে গেলে চলবে না। বেশি ব্যস্ততা বা অতিরিক্ত সামাজিক মেলামেশা আপনার বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।
শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা অস্থিরতা বা চিন্তাভাবনার চাপ আসতে পারে। একটানা কাজের ফাঁকে কিছু সময় নিজেকে দিন, প্রয়োজন হলে বিশ্রাম নিন। হাঁটা, ধ্যান বা হালকা ব্যায়াম মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
আপনার প্রধান মনোযোগের কেন্দ্রে থাকবে ঘর, পরিবার এবং মানসিক শান্তি। ঘর সাজানোর নতুন আইডিয়া, রিমডেলিং বা পরিচ্ছদ পরিবর্তনের চিন্তা মাথায় আসবে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আরও স্পর্শকাতর হয়ে উঠবে, তাই এ সময় ধৈর্য ধরে কাজ করুন। ছোটখাটো বিবাদ বা মতবিরোধ হলেও খোলামেলা আলোচনা সব ঠিক করে দেবে।
যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাবধানতা জরুরি। কম কথা বলুন, বেশি মন দিয়ে শুনুন—এটি সম্পর্কের বোঝা হালকা করবে এবং ভুল–বোঝাবুঝির আশঙ্কা কমাবে। যুক্তি দিয়ে কথা বলললে ব্যক্তিগত ও কর্মক্ষেত্রে সম্পর্কের মধুরতা বৃদ্ধি পাবে।
কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বের পরিমাণ কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। নতুন দায়িত্ব বা কাজ হাতে নেওয়ার আগে সময় ও শক্তি সঠিকভাবে ভাগ করে নিন। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া বা তাড়াহুড়ো করলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পরিকল্পনা ও ধৈর্য এখানে সাফল্যের চাবিকাঠি।
প্রেম বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মায়া ও আন্তরিকতার প্রভাব বেশি থাকবে। ছোট ছোট ভালো কাজ, খেয়াল রাখা বা হৃদয়স্পর্শী কথাবার্তা সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করবে। যারা অবিবাহিত, তাদের জন্য নতুন পরিচয় বা বন্ধুত্বের মাধ্যমে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে।
স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তির দিকে খেয়াল রাখুন। হালকা হাঁটা, যোগব্যায়াম বা নিয়মিত বিশ্রাম মানসিক চাপ কমাতে এবং শরীর ও মনকে সতেজ রাখতে সাহায্য করবে। খাবার ও ঘুমের সময় ঠিক রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
এ সপ্তাহে সময় কাটবে ব্যস্ত ও চলমান পরিবেশে। প্রতিদিনের সূচিতে হঠাৎ করেই মিটিং, ছোট ভ্রমণ বা অফিসের কাগজপত্রসংক্রান্ত কাজের চাপ বাড়তে পারে। যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদের জন্য এটি কাস্টমার বা পার্টনারদের সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার করার সময়। তবে সব কথাবার্তা নথিভুক্ত রাখা ভালো, ভুল–বোঝাবুঝির আশঙ্কা রয়েছে। যাঁরা চাকরিজীবী, তাঁদের ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা জরুরি, কারণ সামান্য অস্পষ্টতা বড় কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে।
শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি বেশ অনুকূল। যাঁরা মিডিয়া, মার্কেটিং বা লেখালেখি-সম্পর্কিত বিষয়ে যুক্ত, তাঁরা নতুন আইডিয়া বা প্রজেক্টে ভালো ফল পাবেন। তবে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হবে, তাই পড়াশোনার রুটিনে কিছুটা পরিবর্তন আনা দরকার। মাঝামাঝি সময়ে মানসিক চাপ বা অতিরিক্ত ব্যস্ততায় ঘুম কমে যেতে পারে—নিজেকে সময় দিন, একটু বিশ্রাম নিন।
ভাইবোন, প্রতিবেশী বা সহকর্মীর সঙ্গে ভুল–বোঝাবুঝি এড়াতে কথা বলার আগে ভেবে নিন, কারণ এখন শব্দের প্রভাব বেশি কাজ করবে। সপ্তাহের শেষে গাড়ি, মোবাইল বা যন্ত্রপাতিসংক্রান্ত ব্যয় আসতে পারে, কেউ কেউ নতুন কোনো ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনাও করবেন। তবে আর্থিক দিকটা সামলে চলা দরকার—একটু বাড়তি খরচ আপনার বাজেটে চাপ ফেলতে পারে।
অর্থনৈতিক দিকটি স্পষ্টভাবে আপনার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে। পরিবারের চাহিদা, বিল, গৃহস্থালি খরচ বা প্রিয়জনের প্রয়োজন মেটাতে অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। তবে ইতিবাচক দিক হলো—পুরোনো কোনো বিনিয়োগ, বকেয়া টাকা বা বন্ধ থাকা প্রকল্প থেকে আয় ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই আর্থিক হিসাব-নিকাশে বাস্তববাদী থাকুন এবং পরিকল্পনা করে ব্যয় করুন।
চাকরিজীবীদের জন্য এটি প্রতিযোগিতামূলক সময়—অফিসে নতুন দায়িত্ব, টিমওয়ার্ক বা প্রজেক্টে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ আসবে। কিন্তু অহেতুক তুলনা বা ইগোতে জড়িয়ে পড়লে ক্ষতি হতে পারে। যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অর্থপ্রবাহ থাকলেও কিছু বিলম্ব দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য জরুরি।
পরিবারের কারও মানসিক চাপ বা আবেগজনিত সমস্যা আপনার মনোযোগ চাইবে। সময় দিন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন—এতে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। প্রেম বা বিবাহিত জীবনে সামান্য ভুল–বোঝাবুঝি দেখা দিলেও তা কথায় বা আচরণে সহজেই মিটে যাবে।
সপ্তাহটি আপনার জীবনে নতুন সূচনার বার্তা নিয়ে আসছে। আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ বাড়বে। নিজের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এটি অনুকূল সময়। যাঁরা নতুন কোনো প্রজেক্ট, ব্যবসা বা কাজ শুরু করতে চান, তাঁরা উদ্যোগ নিন, সময় সহায়ক। তবে সিদ্ধান্তে স্থির থাকা জরুরি—অতিরিক্ত ভাবনা বা অন্যের মতামতে প্রভাবিত হলে গতি কমে যেতে পারে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি পারিবারিক বিষয়ে কিছু মতভেদ বা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে, বিশেষত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে। পরিবারের সদস্যদের কথা মন দিয়ে শুনুন, কারণ আপনার সামান্য রাগ বা তাড়াহুড়ো পরিস্থিতিকে জটিল করতে পারে।
চাকরি বা ব্যবসায় যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্য এটি নিজের অবস্থান প্রমাণের সময়—আপনার দক্ষতা, ভারসাম্য ও যোগাযোগের ক্ষমতা প্রশংসিত হবে। সপ্তাহের শেষে কোনো পুরোনো প্রচেষ্টার ফলাফল বা নতুন কাজের প্রস্তাব পেতে পারেন।
শরীরের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে ভালো থাকবেন, তবে ঘুমের অভাব ও মানসিক অস্থিরতা এড়াতে বিশ্রামের সময় বাড়ান। রাত জাগা বা অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইম শরীর ও মন দুটোতেই ক্লান্তি আনতে পারে।
প্রায়োগিক পরামর্শ: নিজের সিদ্ধান্তে আত্মবিশ্বাস রাখুন, কিন্তু নমনীয়তা বজায় রাখুন। সময়টি ব্যবহার করুন নতুন কাজ শুরু, আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার ও নিজের জায়গা শক্ত করার জন্য।
এ সপ্তাহে আপনার মন কিছুটা ভারী ও অন্তর্মুখী হয়ে উঠবে। অতীতের ঘটনা, পুরোনো সম্পর্ক বা অসম্পূর্ণ কাজের স্মৃতি আপনাকে ভাবিয়ে তুলতে পারে। মানসিক চাপ যেন কাজের গতিকে প্রভাবিত না করে, সেদিকে সতর্ক থাকুন। কোনো গোপন পরিকল্পনা, আর্থিক লেনদেন বা ব্যক্তিগত অনুভূতি এখন প্রকাশ না করাই ভালো—বিশেষত কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণা বা স্ট্র্যাটেজি গোপন রাখলে লাভবান হবেন।
সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনৈতিক দিক কিছুটা স্বস্তি দেবে। কেউ পুরোনো দেনা শোধ করতে পারে, আবার কারও হঠাৎ কোনো আর্থিক সুযোগ আসবে। কর্মক্ষেত্রে বা প্রজেক্টে অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে সাহায্য পাবেন। কেউ হয়তো আপনাকে নীরবে সমর্থন দেবে, যা পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে।
শরীরের দিকে একটু যত্ন নিন—বিশেষ করে ঘুম, পেটের সমস্যা বা মানসিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। সপ্তাহের শেষ দিকে শরীরচর্চা, মেডিটেশন বা প্রকৃতির মধ্যে সময় কাটানো মানসিক ভার লাঘব করবে এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে।
আপনার সামাজিক জীবন ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। বন্ধু, সহকর্মী বা নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে নতুন সুযোগ আসতে পারে—যা দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা বা পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করবে।
যাঁরা টিমওয়ার্ক বা গ্রুপ প্রজেক্টে কাজ করেন, তাঁদের জন্য এটি সহযোগিতার সময়, তবে সবাইকে খুশি করতে গিয়ে নিজের সীমারেখা হারাবেন না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউ আপনার কথা বা আচরণ ভুলভাবে নিতে পারে, তাই যোগাযোগে সতর্ক থাকুন।
সপ্তাহের মাঝামাঝি অফিসে বা টিমের মধ্যে কিছু ভুল–বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে—বিশেষ করে দায়িত্ব ভাগাভাগি বা ক্রেডিট নিয়ে। শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলান, তর্ক এড়িয়ে চলুন। যাঁরা চাকরি খুঁজছেন, তাঁদের জন্য নতুন যোগাযোগ বা রেফারেন্স থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার ইঙ্গিত আছে।
সপ্তাহের শেষে মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসবে। কোনো শুভ সংবাদ (নতুন কাজের প্রস্তাব বা ব্যক্তিগত অর্জন) আপনার মন ভালো করবে। সম্পর্কের টানাপোড়েনও মিটে যাবে এবং আপনি আগের চেয়ে আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন।
কর্মজীবন ও দায়িত্বের ক্ষেত্রটাই হবে আপনার মূল ফোকাস। অফিস বা ব্যবসায় হঠাৎ করে কাজের চাপ বেড়ে যেতে পারে, তবে এই ব্যস্ততা আপনাকে দৃশ্যমান করে তুলবে। কেউ হয়তো আপনার কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হবে বা সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে। কর্তৃপক্ষ বা সিনিয়রদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক ও বাস্তববাদী আচরণ জরুরি—তর্ক বা অহং দেখানো ক্ষতির কারণ হতে পারে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি পারিবারিক বিষয়ে কিছু চাপ বা মানসিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। পরিবারের কারও মতামত বা দায়িত্বের কারণে আপনার সময়সূচি ব্যাহত হতে পারে, তবে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলাতে পারলে সমাধান মিলবে। বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা ভুল–বোঝাবুঝি দূর করবে।
সপ্তাহের শেষভাগে অর্থনৈতিক দিক ইতিবাচক হবে—নতুন আয়, বোনাস বা সুযোগ আসতে পারে। যাঁরা ফ্রিল্যান্স বা স্বাধীনভাবে কাজ করেন, তাঁদের জন্য এটি লাভজনক সময়। পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন, নিজেকে ছোট বা অবমূল্যায়ন করলে সুযোগ হারাতে পারেন।
সপ্তাহটি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মবিশ্বাসের প্রসার ঘটাবে। নিজের চিন্তা, পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি আগের চেয়ে পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারবেন। যাঁরা বিদেশে পড়াশোনা, চাকরি বা ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য সময়টি বিশেষভাবে অনুকূল—কাগজপত্র বা অনুমোদনসংক্রান্ত কোনো কাজ এগিয়ে যাবে। উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা বাড়বে। তবে তাড়াহুড়ো না করে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন, বিশেষত যদি বিষয়টি অর্থ বা চুক্তিসংক্রান্ত হয়। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ বা বিদেশি সংযোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বড় সুযোগের ইঙ্গিত রয়েছে, তাই পেশাদার আচরণ বজায় রাখুন।
সপ্তাহের শেষভাগে পরিবারের কারও স্বাস্থ্য বা মানসিক অবস্থা নিয়ে কিছু উদ্বেগ আসতে পারে, তবে বিষয়টি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধান হবে। বাড়ির পরিবেশে শান্তি বজায় রাখতে নিজের কথাবার্তায় সংযত রাখুন।
এ সপ্তাহে অর্থনৈতিক লেনদেন, দেনা-পাওনা এবং মানসিক ভারসাম্যের বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পাবে। কারও সঙ্গে অর্থসংক্রান্ত জটিলতা থাকলে এখনই তা মিটিয়ে ফেলা ভালো। তা বিলম্ব করলে ভুল–বোঝাবুঝি বা অবিশ্বাসের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বিনিয়োগ বা আর্থিক চুক্তিসংক্রান্ত কাজের আগে সব তথ্য যাচাই করে নিন। বড় সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে গোপন রাখুন, কারণ এখন পরিকল্পনা ফাঁস হলে অন্য কেউ সুবিধা নিতে পারে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি মানসিক ক্লান্তি, ঘুমের অভাব বা চিন্তাভাবনার চাপ বাড়তে পারে। নিজের সময় বের করুন, ধ্যান বা একান্তে থাকা মানসিক স্থিরতা ফিরিয়ে দেবে। যাঁরা সম্পর্ক বা দাম্পত্য জীবনে আছেন, তাঁদের জন্য এটি সামান্য আবেগজনিত অস্থিরতার সময় হতে পারে। তবে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাবে—খোলামেলা কথোপকথনে ভুল–বোঝাবুঝি মিটে যাবে।
সপ্তাহের শেষভাগে আপনার আত্মবিশ্বাস ও অন্তর্দৃষ্টি ফিরে আসবে। কোনো পুরোনো সমস্যা বা অর্থসংক্রান্ত দুচিন্তা থেকে মুক্তি মিলবে। শারীরিক দিক থেকে পানিশূন্যতা বা ঘুমের ঘাটতির দিকে খেয়াল রাখুন।