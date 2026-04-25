জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
কোনো রাশির জাতকের দাম্পত্য জীবন তিক্ততার সম্মুখীন হতে পারে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া

  • এ সপ্তাহের রাশিফল (২৫ এপ্রিল-১ মে ২০২৬)

মেষ রাশি

এ সপ্তাহে আপনার ভেতরে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার তাগিদ কাজ করবে। আপনি বুঝতে শুরু করবেন, কোথায় আপনি নিজেকে আটকে রেখেছেন, জীবনের কোন জায়গাগুলোতে পরিবর্তন দরকার। ফলে আপনার আচরণ ও সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা আসবে।

ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। আপনি এমন কাজের দিকে মনোযোগ দেবেন, যেগুলো সরাসরি আপনাকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করে। আপনার কাজের মূল্য বাড়তে পারে বা আপনি নিজের দক্ষতার জন্য ভালো পারিশ্রমিক পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। কেউ কেউ নতুন আয়ের উৎসের কথাও ভাবতে পারেন।

অর্থনৈতিকভাবে এটি একটি উন্নতির সময়। ধীরে হলেও আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একই সঙ্গে বিলাসিতা বা নিজের জন্য কিছু ভালো জিনিস কেনার ইচ্ছাও বাড়বে, তাই ভারসাম্য রাখা জরুরি।

সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি নিজের চাহিদা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে চাইবেন। এতে সম্পর্কের ভেতরের কিছু অস্বস্তিকর সত্য সামনে আসতে পারে, কিন্তু সেটাই ভবিষ্যতে সম্পর্ককে শক্ত করবে।

মানসিকভাবে আপনি শক্তিশালী থাকলেও মাঝেমধ্যে অতিরিক্ত চাপ অনুভব করতে পারেন। নিজের জন্য কিছু সময় রাখা এবং একা চিন্তা করার সময় নেওয়া আপনাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

বৃষ রাশি

সপ্তাহটি নিজের ব্যক্তিত্ব, আত্মপ্রকাশ এবং জীবনের দিকনির্দেশনায় নতুন আলো নিয়ে আসবে। আপনি স্বাভাবিকভাবেই আরও আকর্ষণীয়, আত্মবিশ্বাসী এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠবেন।

ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আপনি বাইরে খুব বেশি প্রকাশ না পেলেও ভেতরে–ভেতরে বড় প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এগোনোর জন্য আপনি নিজের স্কিল, পরিকল্পনা বা কৌশল ঠিক করতে পারেন।  সামগ্রিকভাবে ক্যারিয়ার ইস্যুতে হতাশা কাজ করলেও নতুন কিছু করার তাগিদ আপনার মধ্যে অনুভব হবে। অনেকের ক্যারিয়ার ট্র্যাক পরিবর্তন হতে পারে, তবে এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করাই ভালো।  

অর্থনৈতিকভাবে আপনি খরচ কমিয়ে সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দিতে চাইবেন। তবে কিছু গোপন বা অপ্রত্যাশিত খরচ বাড়তে পারে। আয় স্থিতিশীল থাকবে এবং নিজের জন্য কিছু ভালো জিনিস কেনার ইচ্ছা বাড়বে—যেমন পোশাক, সৌন্দর্য বা আরামদায়ক কিছু।  
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি একটু দূরে থাকতে চাইতে পারেন। এটি কোনো সমস্যা নয়, বরং নিজের অনুভূতি বোঝার জন্য এটি প্রয়োজন।
স্বাস্থ্যের দিক থেকে মানসিক বিশ্রাম খুব জরুরি। অতিরিক্ত চিন্তা বা ঘুমের সমস্যা হতে পারে।
সপ্তাহের শেষে আপনি নিজেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন এবং নতুনভাবে শুরু করার মানসিকতা তৈরি হবে।

মিথুন রাশি

আপনার জীবনে মানুষের উপস্থিতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আপনি বুঝতে পারবেন সব সম্পর্ক সমান নয়। আপনি নিজেই ঠিক করবেন কাকে সময় দেওয়া উচিত।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিং, টিমওয়ার্ক বা গ্রুপ প্রজেক্টে ভালো ফল পাবেন। নতুন কোনো সংযোগ ভবিষ্যতে বড় সুযোগ এনে দিতে পারে।
অর্থনৈতিকভাবে কিছু লাভ বা ইনকাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে সেটাকে ধরে রাখতে পরিকল্পনা দরকার। বিগত দুই মাসে আপনি দুই হাতে অর্থ ব্যয় করেছেন। আবার অনেকেই হঠাৎ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাই আর্থিক ইস্যুতে সচেতনতা জরুরি।
বাসস্থান সংস্কার কিংবা বাসা পরিবর্তনের জন্য সপ্তাহটি শুভ। তবে অনেকেই পারিবারিক সম্পত্তি, বাড়ি, জমিজমা নিয়ে হঠাৎ বেকায়দায় পড়তে পারেন। আইনি জটিলতাও সৃষ্টি হতে পারে। তাই সচেতন থাকা জরুরি।
প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি নিজের অনুভূতি সহজে প্রকাশ করতে চাইবেন না। কোনো গোপন আকর্ষণ, একতরফা ভালোবাসা বা কারও প্রতি নীরব টান তৈরি হতে পারে। যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁরা একটু স্পেস চাইতে পারেন। দেশে কিংবা বিদেশে—ভ্রমণ আপনাকে আনন্দ দিতে পারে।

কর্কট রাশি

ব্যক্তিগত বিষয় অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে সংকট তৈরি হতে পারে। অনেকের দাম্পত্য জীবন তিক্ততার সম্মুখীন হতে পারে, যা ডিভোর্স পর্যন্ত গড়াতে পারে। অনেকেই দীর্ঘদিনের পার্টনারশিপ বিজনেস বা প্রজেক্ট নিয়ে সংকটের মুখোমুখি হবেন। তাই নতুন কোনো পার্টনারশিপে যাওয়ার আগে সতর্ক থাকুন।
চাকরিজীবীদের ফোকাস থাকবে ব্যক্তিগত অর্জন, দায়িত্ব এবং নিজের অবস্থান শক্ত করার দিকে। আপনি চাইবেন, আপনার কাজ যেন অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয় এবং স্বীকৃতি পান।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। আপনার কাজের মূল্যায়ন হতে পারে, নতুন দায়িত্ব বা পদোন্নতির সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে। তবে চাপও বাড়বে, তাই সময় ম্যানেজমেন্ট খুব জরুরি।
এটি এমন এক সময়, যখন আপনার কাজ সরাসরি ফল দিতে শুরু করতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি আগে থেকে কোনো প্রজেক্ট বা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে থাকেন। কোনো বন্ধুর মাধ্যমে সুযোগ পাওয়া, নতুন সংযোগ তৈরি হওয়া বা গ্রুপভিত্তিক কাজ থেকে লাভ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও আপনি সিরিয়াসভাবে ভাববেন এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ঠিক করতে পারবেন।
অর্থনৈতিকভাবে উন্নতির সুযোগ থাকলেও তা পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করবে। পারিবারিক জীবনে কিছু অর্জন কিংবা সুখবর আপনাকে স্বস্তি দেবে।

সিংহ রাশি

এ সপ্তাহে আপনার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি জীবনের বড় ছবি দেখতে শুরু করবেন এবং নিজের সীমার বাইরে ভাবতে চাইবেন।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে নতুন কিছু শেখা, নতুন আইডিয়া বা ভিন্ন পথে এগোনোর ইচ্ছা তৈরি হবে। সৃজনশীল ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ তৈরি হতে পারে। যারা মিডিয়া কিংবা শোবিজে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক, তাদের জন্য ইতিবাচক সময়।
কর্মক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, যেখানে আপনার কাজের মূল্যায়ন হতে পারে। উচ্চপদস্থ কেউ আপনার কাজ লক্ষ করতে পারে বা এমন কোনো সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার ভবিষ্যতের জন্য বড় দরজা খুলে দেবে। আপনি নিজের ইমেজ ও প্রফেশনাল উপস্থিতি নিয়ে সচেতন হয়ে উঠবেন এবং কোথাও নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ অনুভব করবেন।
অর্থনৈতিকভাবে কিছু ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও বাস্তবতা যাচাই করা জরুরি। স্বাস্থ্যগত কারণে অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি আছে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত।
দাম্পত্য জীবন কিংবা সম্পর্কের কিছু জটিলতা আপনার ক্যারিয়ারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বস, কলিগ কিংবা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন, অন্যথায় কর্মজীবনে চাপ বাড়তে পারে।
এই সপ্তাহে মানসিকভাবে আপনি আশাবাদী থাকবেন, তবে কখনো কখনো অতিরিক্ত আশা হতাশা তৈরি করতে পারে।

কন্যা রাশি

এ সপ্তাহে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সুন্দর পরিবর্তন আসবে, যেখানে আপনি আগের চেয়ে বেশি ইতিবাচক, শান্ত এবং প্রসারিত চিন্তায় এগোতে পারবেন। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে—পড়াশোনা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা ভিন্ন কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন আপনাকে মানসিকভাবে শক্ত করবে।
কাজের ক্ষেত্রে আপনি কম চাপ নিয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগোতে চাইবেন। আগের মতো শুধু পরিশ্রম নয়, এখন আপনি স্মার্টভাবে কাজ করার চেষ্টা করবেন। বিদেশসংক্রান্ত কাজ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা দূর থেকে কাজ করার সুযোগ আসতে পারে। সিনিয়র বা অভিজ্ঞ কারও কাছ থেকে গাইডেন্স পেলে তা আপনার জন্য খুব উপকারী হবে।
অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে, তবে আপনি খরচ করবেন একটু সচেতনভাবে। ভ্রমণ, শিক্ষা বা নিজের উন্নয়নে কিছু ব্যয় হতে পারে, যা দীর্ঘ মেয়াদে উপকার দেবে। হঠাৎ বড় লাভের সম্ভাবনা কম, কিন্তু ধীরে ধীরে উন্নতির পথ তৈরি হবে। বিনোয়োগ থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হতে আপনাকে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোমলতা ও বোঝাপড়া বাড়বে। যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁরা আরও কাছাকাছি আসবেন, আর যাঁরা সিঙ্গেল, তাঁরা দূরের বা ভিন্ন পরিবেশের কারও প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। মানসিকভাবে আপনি হালকা অনুভব করবেন, দুশ্চিন্তা কমবে এবং নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে শুরু করবেন। ভ্রমণ, নতুন অভিজ্ঞতা বা একান্ত সময় কাটানো আপনাকে আরও পরিণত ও শান্ত করে তুলবে।

তুলা রাশি

তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি সম্পর্ক, আবেগের গভীরতা এবং বাস্তব জীবনের সূক্ষ্ম দিকগুলো বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হয়ে উঠতে পারে। আপনি বুঝতে শুরু করবেন—সব সম্পর্ক শুধু বাহ্যিক নয়, ভেতরের বিশ্বাস, নিরাপত্তা এবং বোঝাপড়ার ওপরও নির্ভর করে। ফলে কারও সঙ্গে গভীর আলোচনা বা মানসিকভাবে খোলামেলা হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে আপনি একটু সিরিয়াস হয়ে উঠবেন এবং দায়িত্বশীলভাবে বিষয়গুলো সামলাতে চাইবেন, বিশেষ করে এমন কাজ যেখানে অন্যদের সঙ্গে সমন্বয় দরকার। অর্থনৈতিকভাবে যৌথ বিষয়, শেয়ার করা সম্পদ বা কারও সঙ্গে লেনদেন নিয়ে ভাবনা বাড়তে পারে, তাই হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার রাখা জরুরি। বাসস্থানের সংস্কার কিংবা প্রপার্টি সংরক্ষণের পেছনে হঠাৎ অর্থব্যয় বাড়তে পারে। অনেকেই নতুন প্রোপার্টি কিনবেন।
বিদেশভ্রমণের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে সচেতন থাকুন।
প্রেম বা দাম্পত্য জীবনে আবেগ বাড়বে—সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে, তবে সন্দেহ বা অতিরিক্ত চিন্তা এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। মানসিকভাবে মাঝেমধ্যে অস্থিরতা বা অতিরিক্ত ভাবনা কাজ করতে পারে। তবে আপনি যদি নিজের ভেতরের অনুভূতিকে বুঝে ধীরে এগোন, তাহলে এই সময়টি আপনাকে সম্পর্ক ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নতুনভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

বৃশ্চিক রাশি

এ সপ্তাহে আপনি নিজের জীবনকে আরও শৃঙ্খলিত করতে চাইবেন। ছোট ছোট বিষয়গুলো ঠিক করার মাধ্যমে বড় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন।
সম্পর্ক এবং জীবনের ভারসাম্য শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হয়ে উঠতে পারে। এই সময়ে আপনার ফোকাস স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের দিকে চলে যাবে, বিশেষ করে জীবনসঙ্গী, প্রেমের মানুষ বা ব্যবসায়িক পার্টনারদের দিকে। যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সম্পর্কের মধ্যে কোমলতা, আকর্ষণ এবং একসঙ্গে সময় কাটানোর ইচ্ছা বাড়বে; ভুল–বোঝাবুঝি থাকলে সেটি মিটিয়ে নেওয়ার ভালো সুযোগ থাকবে। তবে একই সঙ্গে আপনি বুঝতে পারবেন—সম্পর্ক শুধু অনুভূতি নয়, দায়িত্ব ও সমঝোতার ওপরও দাঁড়িয়ে থাকে। তাই কোথাও কোথাও আপনাকে নিজের ইগো কমিয়ে চলতে হতে পারে। যাঁরা সিঙ্গেল, তাঁদের জন্য এই সময় নতুন কারও সঙ্গে পরিচয় বা আকর্ষণ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। বিশেষ করে এমন কেউ, যার ব্যক্তিত্ব আপনাকে ব্যালান্স করে।  
অর্থনৈতিকভাবে ধীরে ধীরে স্থিরতা আসবে। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ বা ক্লায়েন্ট ডিলিং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে—একাই সব করার বদলে অন্যদের সঙ্গে কাজ করলে ভালো ফল পাবেন। আলোচনার মাধ্যমে কাজ এগোবে, তাই কূটনৈতিকভাবে কথা বলা বড় ভূমিকা রাখবে। অর্থনৈতিকভাবে যৌথ ইনকাম, ব্যবসা বা কারও সঙ্গে মিলিত আর্থিক পরিকল্পনা সামনে আসতে পারে; তবে সব কিছু পরিষ্কারভাবে বোঝা জরুরি, না হলে পরে জটিলতা তৈরি হতে পারে।
স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুল–বোঝাবুঝি হলেও তা দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে।

ধনু রাশি

সপ্তাহটি দৈনন্দিন জীবন, কাজের পরিবেশ এবং নিজের যত্ন নেওয়ার অভ্যাসকে নতুনভাবে গুছিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। আপনি বুঝতে শুরু করবেন—শুধু বড় স্বপ্ন নয়, ছোট ছোট রুটিনই জীবনে স্থিরতা আনে। কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে এই চাপ আপনাকে আরও সংগঠিত ও দক্ষ করে তুলবে; সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কও তুলনামূলকভাবে মসৃণ থাকবে এবং সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ এগোবে। যাঁরা চাকরি খুঁজছেন, তাঁদের জন্য নতুন সুযোগ বা ইন্টারভিউয়ের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, আর যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা নিজের পারফরম্যান্স উন্নত করার দিকে মনোযোগ দেবেন।
অর্থনৈতিকভাবে এটি ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা আনার সময়—বড় লাভ না হলেও নিয়মিত আয় বজায় থাকবে এবং খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ—খাদ্যাভ্যাস, ঘুম এবং শরীরচর্চার দিকে নজর দিলে ভালো ফল পাবেন, না হলে ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা বিরক্ত করতে পারে। প্রেম বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব বেশি নাটকীয়তা না থাকলেও বাস্তবধর্মী সমর্থন ও যত্নের মাধ্যমে সম্পর্ক এগোবে; অনেক সময় ভালোবাসা প্রকাশ পাবে কাজের মাধ্যমে, কথার চেয়ে। মানসিকভাবে আপনি ধীরে ধীরে নিজেকে স্থির করতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন—নিজেকে ঠিকভাবে মেইনটেইন করলেই জীবনের অন্যদিকগুলোও সহজ হয়ে যায়।

মকর রাশি

সময়টি মকর জাতকদের জীবনে আনন্দ, সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিগত সুখের একটি নতুন ধারা নিয়ে আসবে। আপনি হঠাৎ করে অনুভব করতে পারেন—কাজের চাপের বাইরে নিজের জন্যও সময় রাখা জরুরি। ভেতরে–ভেতরে হালকা একটা সুখ, কিছু উপভোগ করার ইচ্ছা এবং নিজের পছন্দের দিকে ঝোঁক বাড়বে।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আপনি একটু ভিন্নভাবে কাজ করতে চাইবেন। একই রুটিনে না থেকে নতুন আইডিয়া বা ক্রিয়েটিভ পদ্ধতিতে কাজ করার চেষ্টা করবেন, যা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলতে পারে। যাঁরা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে আছেন (ডিজাইন, কনটেন্ট, মিডিয়া), তাঁদের জন্য এটি বিশেষভাবে ভালো সময়।
অর্থনৈতিকভাবে খরচ বাড়তে পারে, বিশেষ করে নিজের আনন্দ, শখ বা প্রিয় মানুষের জন্য কিছু ব্যয় হতে পারে। যদিও এই খরচগুলো আপনাকে মানসিকভাবে সন্তুষ্ট করবে, তবুও বাজেট মাথায় রাখা দরকার।
প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলোর একটি। যারা সিঙ্গেল, তাদের জন্য নতুন প্রেমের সম্ভাবনা খুব জোরালো—বিশেষ করে এমন কারও সঙ্গে, যার সঙ্গে আপনি স্বাভাবিকভাবে কানেক্ট করতে পারেন। যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও রোমান্টিক ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে; একসঙ্গে সময় কাটানো, ছোট ছোট আনন্দ ভাগ করে নেওয়া—এসব মুহূর্ত বাড়বে।
মানসিকভাবে আপনি অনেকটা হালকা অনুভব করবেন। আগের চাপ বা দুশ্চিন্তা কিছুটা কমে যাবে এবং আপনি বুঝতে পারবেন—জীবন শুধু দায়িত্ব নয়, উপভোগও গুরুত্বপূর্ণ।

কুম্ভ রাশি

এ সপ্তাহে ফোকাস থাকবে পারিবারিক জীবনে। আপনি বাইরের ব্যস্ততার চেয়ে নিজের ব্যক্তিগত পরিসরে বেশি স্বস্তি খুঁজবেন। বাড়িতে সময় কাটানো, ঘরের পরিবেশ সুন্দর করা বা পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার দিকে মনোযোগ বাড়বে।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আপনি একটু ধীরগতিতে এগোতে চাইবেন। খুব বড় কোনো পরিবর্তন না হলেও আপনি নিজের স্থিরতা বজায় রাখতে পারবেন। যাঁরা বাড়ি থেকে কাজ করেন বা পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি তুলনামূলকভাবে বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে।
অর্থনৈতিকভাবে বাড়ি, জমি বা পরিবারের জন্য কিছু খরচ হতে পারে—যেমন বাসা সাজানো, মেরামত বা কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা। তবে এসব খরচ দীর্ঘ মেয়াদে আপনাকে মানসিক স্বস্তি দেবে।
প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি একটু সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারেন। আপনি চাইবেন—কেউ আপনাকে বুঝুক, আপনাকে মানসিকভাবে সাপোর্ট করুক। যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ঘরোয়া মুহূর্ত, একসঙ্গে সময় কাটানো এবং ছোট ছোট যত্নের মাধ্যমে সম্পর্ক আরও গভীর হবে।
মানসিকভাবে মাঝেমধ্যে পুরোনো স্মৃতি বা আবেগ সামনে আসতে পারে, যা আপনাকে একটু নরম করে তুলবে। তবে এটিই আপনাকে নিজের ভেতরের অনুভূতিগুলো বুঝতে সাহায্য করবে।

মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)

মীন রাশির জন্য সময়টি যোগাযোগ, চিন্তাভাবনা এবং দৈনন্দিন চলাফেরায় একধরনের মাধুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসবে। আপনি লক্ষ করবেন—আপনার কথা বলার ভঙ্গি, প্রকাশ করার ধরন এবং মানুষের সঙ্গে কানেক্ট করার ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ফলে আশপাশের মানুষ সহজেই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আপনার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনবে।
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে এই সময়টি আইডিয়া শেয়ার করা, প্রেজেন্টেশন দেওয়া, মিটিং বা আলোচনার জন্য খুবই ভালো। যাঁরা লেখালেখি, মিডিয়া, মার্কেটিং, সেলস বা যোগাযোগভিত্তিক কাজে আছেন, তাঁরা বিশেষভাবে ভালো ফল পেতে পারেন। নতুন কোনো ছোট প্রজেক্ট বা উদ্যোগ শুরু করার সুযোগও আসতে পারে।
অর্থনৈতিকভাবে ছোট ছোট লাভ বা ইনকামের সুযোগ তৈরি হতে পারে—বিশেষ করে যোগাযোগ বা দক্ষতার মাধ্যমে। তবে বড় বিনিয়োগের চেয়ে ছোট কিন্তু ধারাবাহিক আয়ের দিকে ফোকাস করা ভালো হবে।
প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে কথোপকথনের গুরুত্ব অনেক বাড়বে। আপনি কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে ধীরেধীরে একটি সুন্দর সংযোগ তৈরি করতে পারেন। যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলা এবং ছোট ছোট মুহূর্ত শেয়ার করার মাধ্যমে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।
মানসিকভাবে আপনি অনেকটা হালকা ও প্রাণবন্ত অনুভব করবেন। নতুন কিছু জানার আগ্রহ, কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা বা আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রবণতা বাড়বে।

