জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
২০২৬ সাল কোন রাশির জাতকের কেমন যাবে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কোন রাশির জাতকের জন্য ২০২৬ সাল কেমন যাবে জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া

মেষ রাশি (২১ মার্চ–২০ এপ্রিল)

মেষ রাশি

২০২৬ সাল মেষ জাতকের জন্য কর্মজীবনে বড় রূপান্তরের বছর। দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষমতাসম্পন্ন অবস্থানে পৌঁছানোর সুযোগ আসবে। তবে অফিস–রাজনীতি ও ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে মতভেদের আশঙ্কা থাকায় কৌশলী হতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হঠাৎ ওঠানামা দেখা যেতে পারে, তাই বিনিয়োগে সাবধানতা জরুরি। বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে পারিবারিক ও গৃহসংক্রান্ত বিষয়ে উন্নতি হবে। মানসিকভাবে পুরোনো আঘাত বা আত্মবিশ্বাসের সংকট কাটিয়ে ওঠার সুযোগ আসবে। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ঘুম ও বিশ্রামের দিকে নজর দিন।

বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল–২১ মে)

বৃষ রাশি

নতুন বছরে আপনার জীবনে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। উচ্চশিক্ষা ও বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হবে। ব্যক্তিত্বে হঠাৎ পরিবর্তন অন্যদের চোখে আপনাকে আলাদা করে তুলবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে, তবে বন্ধু বা সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। বিনিয়োগ ও সম্পদ ক্রয়ের জন্য অনুকূল সময়। বছরের শেষ ভাগে যোগাযোগ ও ভ্রমণ বাড়বে। মানসিক চাপ কমাতে আধ্যাত্মিক চর্চা উপকারী হবে।

মিথুন রাশি (২২ মে–২১ জুন)

মিথুন রাশি

মিথুন রাশির জাতকদের জন্য আত্মোন্নতি ও গভীর পরিবর্তনের বছর হবে ২০২৬ সাল। বিশেষত যোগাযোগ, ব্যবসা ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি স্পষ্ট। পরিবার ও দাম্পত্য জীবনে বোঝাপড়া বাড়লেও অতিরিক্ত ব্যস্ততা দূরত্ব আনতে পারে। অর্থনৈতিক দিক শক্তিশালী হবে এবং একাধিক আয়ের সুযোগ মিলবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে স্নায়ুজনিত চাপ ও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। বছরজুড়ে আইনি জটিলতা বা মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকায় শ্রেয়।

কর্কট রাশি (২২ জুন–২২ জুলাই)

কর্কট রাশি

২০২৬ সালে কর্কট জাতকদের জন্য সম্পর্ক ও আত্মপরিচয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিবাহ বা ব্যবসায়িক অংশীদারত্বে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। বছরের প্রথম দিকে ব্যয় ও বিদেশ সংযোগ বাড়তে পারে। তবে মাঝামাঝি সময় থেকে আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। ভাগ্য ও উচ্চশিক্ষায় বাধা এলেও ধৈর্য রাখলে ফল মিলবে। পেশাগত জীবনে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ আসবে। তবে নতুন বিনিয়োগ এবং ব্যাংকঋণ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট)

সিংহ রাশি

সিংহ রাশির জাতকদের জন্য আসছে বছরটি হবে পরিশ্রম ও স্বীকৃতির। কাজের চাপ বাড়লেও নেতৃত্বের গুণ প্রকাশ পাবে। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ চাকরি পরিবর্তন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বা অপ্রত্যাশিত দায়িত্বচ্যুতি আশঙ্কা আছে।

বন্ধুবান্ধব ও সামাজিক গোষ্ঠী থেকে লাভ হবে, তবে বছরের শেষ ভাগে বিদেশ ভ্রমণ বা ব্যয়ের প্রবণতা বাড়তে পারে। স্বাস্থ্য ও মানসিক চাপের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। বিশ্বাস ও আদর্শে পরিবর্তন আসতে পারে।

কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টেম্বর)

কন্যা রাশি

২০২৬ সালে কন্যা রাশির জাতকদের জীবনে শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও সম্পর্কের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সন্তানের বিষয়ে দায়িত্ব বাড়তে পারে। পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ থাকবে এবং আয়ের পথ প্রশস্ত হবে। অংশীদারত্বে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দরকার, নইলে ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে। বিদেশ ভ্রমণ ও উচ্চশিক্ষায় কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। বছরজুড়ে মানসিকভাবে গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবেন, যা আপনাকে আরও শক্ত করবে।

তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর–২৩ অক্টোবর)

তুলা রাশি

তুলা রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সাল ঘর, পরিবার ও কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষার বছর। গৃহসংক্রান্ত বিষয়ে পরিবর্তন বা স্থানান্তরের সম্ভাবনা আছে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রের চাপ সামলাতে নিয়মিত রুটিন জরুরি। সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরনো সমস্যা সমাধানের সুযোগ আসবে। আইনগত বা নৈতিক বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত লাভ এনে দেবে।

বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২২ নভেম্বর)

বৃশ্চিক রাশি

প্রিয় বৃশ্চিক, ২০২৬ আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। সম্পর্ক, যোগাযোগ ও মানসিক রূপান্তরের ঘটবে এ বছর। ভাইবোন বা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন হতে পারে। বিবাহ বা অংশীদারত্বে হঠাৎ মোড় আসবে। প্রথমেই সম্পর্ক ও পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে অস্থিরতা চোখে পড়বে। সৃজনশীল কাজ ও প্রেমে আবেগ বাড়বে। ঋণ বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন থাকুন। আর্থিক ক্ষেত্রে পরিবার থেকে সহায়তা পেতে পারেন।

ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)

ধনু রাশি

ধনু রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সাল আর্থিক ও পারিবারিক উন্নতির বছর। বাড়ি, জমিজমা কিংবা সম্পদ ক্রয়ের জন্য বছরটি ইতিবাচক। চাকরি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে চ্যালেঞ্জ থাকলেও শৃঙ্খলা রাখলে জয়ী হবেন। বিদেশে বসবাসরত কিংবা বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য বছরটি ইতিবাচক। ছাত্রছাত্রীদের জন্য একাডেমিক উন্নতি কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে ভ্রমণের জন্য অনুকূল সময়। বছরের প্রথম ভাগে দাম্পত্য জীবন ও পার্টনারশিপে কিছু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও দ্বিতীয় ভাগে তা ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন হবে। কর্মস্থলে মতভেদ কিংবা সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে সতর্ক থাকুন।

মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–২০ জানুয়ারি)

মকর রাশি

মকরের জন্য নিজস্ব পরিচয়, দায়িত্ব ও জীবনের কাঠামো পুনর্গঠনের বছর। সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে নিজের ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শনের ওপর। বহুদিন ধরে যে পরিচয়, অভ্যাস বা মানসিক কাঠামোকে আপনি শক্ত ভিত্তি বলে ধরে রেখেছিলেন, সেগুলো ভেঙে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। সৃজনশীলতা ও শিক্ষায় নতুন সুযোগ মিলবে। যোগাযোগ ও উদ্যোগ সফল হবে, যদিও পারিবারিক বিষয়ে দায়িত্বের চাপ থাকতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী মনোভাব প্রয়োজন।

কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)

কুম্ভ রাশি

আত্মবিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বছর হবে কুম্ভর। সবচেয়ে বড় চাপ আসবে গৃহ ও মানসিক নিরাপত্তার জায়গায়। বাড়ি, পরিবার বা বসবাসের পরিবেশে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটতে পারে। স্থানান্তর, পারিবারিক মতভেদ বা দায়িত্ব বৃদ্ধি মানসিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। বিদেশ ভ্রমণ কিংবা স্থায়ীভাবে বিদেশে ক্যারিয়ার গঠনের জন্য ইতিবাচক সময়। আর্থিক ভাবে বছরটি স্থিতিশীল হলেও ব্যয়ের দিকে নজর রাখা উচিত। বিয়ে কিংবা দাম্পত্য জীবনে বছরটি শুভ।

মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)

মীন রাশি

প্রিয় মীন, আপনার জন্য বছরটি হবে ব্যবসায়িক লাভ, আত্মোন্নতি ও সৃজনশীলতার। বন্ধুবান্ধব ও সামাজিক যোগাযোগ থেকে সুযোগ আসবে। নিজের ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। গৃহ ও পারিবারিক বিষয়ে মনোযোগ বাড়বে। প্রেম, শিক্ষা ও সৃজনশীল কাজে আনন্দ ও সাফল্য মিলবে। অর্থনৈতিকভাবে ধীরে ধীরে স্থিতি আসবে। তবে বছরজুড়ে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে। যেকোনো যোগাযোগ কিংবা ছোটখাটো ভ্রমণে সতর্ক থাকতে হবে।

