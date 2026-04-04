আবেগের কারণে হঠাৎ কিছু খরচ হয়ে যেতে পারে কোন রাশির জাতকের

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (৪ এপ্রিল–১০ এপ্রিল ২০২৬)
এ সপ্তাহে বাইরে থেকে আপনি আত্মবিশ্বাসী, আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী থাকলেও ভেতরে চাপ, ক্লান্তি ও অজানা দুশ্চিন্তায় ভুগতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে বেশি ভাবা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা বাড়বে, তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়া না করে ধীরে এগোনো ভালো। আর্থিক দিক থেকে হঠাৎ খরচ বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাড়তে পারে; বিশেষ করে আরাম, শখ বা কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে। তাই হিসাব করে চলা জরুরি। সামাজিকভাবে নতুন যোগাযোগ বা বন্ধুত্ব থেকে লাভের সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু কারও মিষ্টি কথায় প্রভাবিত হয়ে সবকিছু বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে আপনার মধ্যে এ সময় একধরনের আকর্ষণ ও কোমলতা থাকবে, যা মানুষকে আপনার দিকে টানবে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ছোটখাটো কাজ, লেখালেখি, শেখা বা দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে ভালো ফল পাবেন, তবে মাঝেমধ্যে শরীর ও মনের ক্লান্তি অনুভব হতে পারে, তাই পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম এবং নিজের জন্য কিছু নিরিবিলি সময় রাখা খুবই প্রয়োজন।
বৃষ রাশির জন্য সপ্তাহটি ক্যারিয়ার, আয় ও সম্পর্কের ভারসাম্যের সময়। কাজের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ, পরিচিতির মাধ্যমে লাভ বা ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংযোগ তৈরি হতে পারে। তবে সবকিছু সহজভাবে আসবে না। চেষ্টা ও ধৈর্য দরকার হবে। অফিস বা পেশাগত জায়গায় কিছু অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন বা বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তথ্য যাচাই করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
আর্থিক দিক থেকে আয় বাড়ার সম্ভাবনা থাকলেও খরচও বাড়তে পারে, বিশেষ করে নিজের আরাম, ভ্রমণ বা গোপন কোনো বিষয়ে। তাই টাকা হাতে এলেও পুরোটা ধরে রাখা কঠিন হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি একটু সংবেদনশীল। পার্টনারের সঙ্গে আবেগপ্রবণ আলোচনা, ভুল–বোঝাবুঝি বা হঠাৎ মনমর্জির পরিবর্তন হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে কথা বলা জরুরি।
ভেতরের দিকে আপনি কিছুটা একা থাকতে চাইতে পারেন বা নিজের মতো সময় কাটাতে ইচ্ছা হতে পারে, যা মানসিকভাবে দরকারও। তবে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে না গিয়ে কাছের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন।
এ সপ্তাহে কাজ ও আয়ের সুযোগ থাকবে, কিন্তু মানসিক ভারসাম্য ও সম্পর্ক সামলানোই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
সপ্তাহটি আপনার জন্য ক্যারিয়ার, আত্মবিশ্বাস ও উন্নতির শক্তিশালী সময় হতে যাচ্ছে। কাজের জায়গায় চাপ বাড়লেও তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগও আসবে, ফলে আপনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন বা ঊর্ধ্বতনদের নজরে আসতে পারেন। নিজের সিদ্ধান্তে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিণতভাবে পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন।
শিক্ষা, নতুন কিছু শেখা বা দূরের কোনো পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনা এ সময় জোরালো হতে পারে, তবে মাঝেমধ্যে বিভ্রান্তি বা ভুল তথ্যের কারণে দ্বিধায় পড়তে পারেন। তাই যাচাই করে এগোনো জরুরি। সামাজিকভাবে সপ্তাহটি বেশ ভালো, বন্ধু বা পরিচিতদের মাধ্যমে লাভ, সুযোগ বা আনন্দের মুহূর্ত আসতে পারে।
ব্যক্তিগতভাবে আপনি নিজেকে আরও শক্তিশালী ও ইতিবাচক অনুভব করবেন, তবে কাজের চাপের কারণে শরীরে ক্লান্তি বা মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। প্রতিযোগিতা বা কাজের জায়গায় ছোটখাটো ঝামেলাও হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলানো দরকার।
এ সপ্তাহ আপনার জন্য উন্নতি, আত্মবিশ্বাস ও সুযোগের সময়, তবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেই সেরা ফল পাবেন।
কর্কট রাশির জন্য এখন ভাগ্য, বিশ্বাস ও ক্যারিয়ারের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার সময়। জীবনের দিকনির্দেশনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা নিজের বিশ্বাস নিয়ে নতুন করে ভাবতে পারেন, কখনো মনে হতে পারে, আপনি ঠিক পথে আছেন কি না। এ দ্বিধা স্বাভাবিক, তাই ধৈর্য ধরে এগোনো দরকার। হঠাৎ কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা গোপন বিষয় সামনে আসতে পারে, যা আপনাকে একটু চিন্তায় ফেলতে পারে।
তবে কাজের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক আছে। আপনার প্রতি অন্যদের দৃষ্টি বাড়বে, আপনি নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন এবং কোনো সুযোগ বা প্রশংসা পেতে পারেন। সৃজনশীল কাজ, প্রেম বা নিজের পছন্দের বিষয়ে সময় কাটালে মানসিক স্বস্তি পাবেন।
তবে ভেতরে ভেতরে একটু অস্থিরতা বা অজানা ভয় কাজ করতে পারে, তাই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলা ভালো। কারও কথায় সহজে প্রভাবিত না হয়ে নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর ভরসা রাখুন।
সপ্তাহটি আপনার জন্য চিন্তা, উপলব্ধি ও ধীরে এগোনোর সময়। যেখানে বাইরে সুযোগ থাকলেও ভেতরের স্থিরতা বজায় রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
চলতি সপ্তাহটি সম্পর্কের পরিবর্তন, গভীর চিন্তা ও পরীক্ষার সময়। হঠাৎ কিছু পরিস্থিতি বা ঘটনা আপনার জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, যা শুরুতে অস্বস্তিকর মনে হলেও পরে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেবে। ভেতরের দিক থেকে আপনি বেশি সংবেদনশীল হতে পারেন এবং অতীত বা গোপন বিষয় নিয়ে ভাবনা বাড়তে পারে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময়টা একটু অস্থির হতে পারে। কারও আচরণে বিভ্রান্তি, ভুল–বোঝাবুঝি বা হঠাৎ দূরত্ব তৈরি হতে পারে। তাই তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে শান্তভাবে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করা ভালো। তবে অন্যদিকে ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে কিছু ক্ষেত্রে। নতুন কিছু শেখা, ভ্রমণ বা নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর মাধ্যমে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা পেতে পারেন।
আর্থিক বা সামাজিক দিক থেকে লাভের সম্ভাবনা থাকলেও মানসিক শান্তি পুরোপুরি থাকবে না। পরিবার বা ঘরসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু আবেগপ্রবণ মুহূর্ত আসতে পারে।
এ সপ্তাহ আপনার ধৈর্য ও নিজেকে বোঝার সময়, যেখানে বাইরের লাভের চেয়ে ভেতরের স্থিরতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
কন্যা রাশির জন্য সপ্তাহটি মূলত সম্পর্ক, কাজের চাপ ও ভারসাম্য বজায় রাখার সময়। কাছের মানুষদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, মতবিরোধ বা কোনো বিষয়ে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সম্পর্কের জায়গায় আপনি হয়তো অনুভব করবেন যে অন্যজন আপনার কথা ঠিকমতো বুঝছে না, তাই ধৈর্য ধরে এবং খোলামেলা কথা বলা সবচেয়ে জরুরি।
কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও চাপ বাড়তে পারে, প্রতিযোগিতা বা সহকর্মীদের সঙ্গে ছোটখাটো টানাপোড়েন হতে পারে। তবে ইতিবাচক দিক হলো, আপনার পরিশ্রমের ফল ধীরে ধীরে দেখা যাবে এবং আপনি নিজের জায়গা শক্ত করতে পারবেন।
ভেতরের দিক থেকে কিছু গোপন অনুভূতি বা গভীর আবেগ কাজ করতে পারে, যা আপনি সহজে প্রকাশ করতে চাইবেন না। একই সঙ্গে কিছু বিষয় আপনাকে মানসিকভাবে ভাবিয়ে তুলতে পারে, তবে এগুলোই আপনাকে পরিণত হতে সাহায্য করবে।
ছোট ভ্রমণ, যোগাযোগ বা নতুন কিছু শেখার সুযোগ এ সপ্তাহে ভালো ফল দিতে পারে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
কাজ, স্বাস্থ্য ও সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য আনার সময় এখন। কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে এবং আপনাকে একসঙ্গে অনেক দায়িত্ব সামলাতে হতে পারে, ফলে মাঝেমধ্যে ক্লান্তি বা বিরক্তি আসতে পারে। তবে আপনি যদি নিয়ম মেনে ধীরে ধীরে কাজ করেন, তাহলে ভালো ফল পেতে পারবেন।
শরীরের দিক থেকেও একটু সতর্ক থাকা দরকার। অতিরিক্ত কাজ বা অনিয়মের কারণে দুর্বলতা বা ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে, তাই বিশ্রাম ও রুটিন ঠিক রাখা জরুরি।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক আছে, কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটানো, বোঝাপড়া বাড়ানো বা সম্পর্ককে আরও মজবুত করার সুযোগ আসতে পারে। কেউ আপনার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে পারে বা আপনি কারও কাছ থেকে সাপোর্ট পেতে পারেন।
অন্যদিকে, খরচের দিকে একটু নজর রাখা দরকার, কারণ আবেগের কারণে হঠাৎ কিছু খরচ হয়ে যেতে পারে।
বৃশ্চিক রাশির জন্য সপ্তাহটি আবেগ, সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিগত অস্থিরতার মিশ্র সময় হতে পারে। আপনার ভেতরের অনুভূতি অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠতে পারে, ফলে ছোট বিষয়েও বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রবণতা থাকতে পারে। তাই নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
ভালো দিক হলো, সৃজনশীল কাজ, প্রেম বা নিজের পছন্দের বিষয়ে সময় দিলে মানসিকভাবে অনেকটা হালকা অনুভব করবেন। তবে একই সঙ্গে ঘর বা পরিবারের পরিবেশে কিছু অস্থিরতা বা ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে, যা আপনাকে চিন্তায় ফেলতে পারে।
কাজের জায়গায় ছোটখাটো বাধা বা প্রতিযোগিতা থাকতে পারে, বিশেষ করে সহকর্মীদের সঙ্গে মতের অমিল হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সামান্য ঝামেলা বা দূরত্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলানো জরুরি।
সপ্তাহটি আপনার জন্য নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলানোর সময়, যেখানে হঠাৎ প্রতিক্রিয়া না দিয়ে বুঝে কাজ করলেই ভালো ফল পাবেন।
ঘরের পরিবেশ বা পারিবারিক বিষয়ে কিছু চাপ বা অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। এ কারণে আপনি ভেতরে ভেতরে অশান্তি অনুভব করতে পারেন। মাঝেমধ্যে নিজের মতো নিরিবিলি থাকতে ইচ্ছা হতে পারে, যা এ সময় আপনার জন্য দরকারও।
তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক আছে। কাছের মানুষের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন। কারও সঙ্গে আবেগগতভাবে আরও কাছাকাছি আসার সুযোগ থাকবে। প্রেম বা সৃজনশীল কাজেও ভালো অনুভূতি আসতে পারে, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে।
যোগাযোগ, নতুন কিছু শেখা বা ছোটখাটো উদ্যোগের মাধ্যমে কিছু ভালো সুযোগ তৈরি হতে পারে, তবে সবকিছু ধীরে ধীরে এগোবে। তাই তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য ধরে এগোনোই ভালো।
সপ্তাহটি আপনার জন্য ভেতরের শান্তি খোঁজা, পরিবার সামলানো এবং ধীরে এগোনোর সময়, যেখানে নিজের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
আপনি আগের চেয়ে বেশি সক্রিয় থাকবেন এবং নিজের লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে চাইবেন। নতুন কিছু শেখা, কথা বলা বা নিজের আইডিয়া প্রকাশ করার মাধ্যমে ভালো সুযোগ তৈরি হতে পারে।
হঠাৎ আয় যেমন বাড়তে পারে, তেমনি অপ্রত্যাশিত খরচও হতে পারে। তাই হিসাব করে চলা জরুরি। ঘর বা পরিবারের পরিবেশ তুলনামূলকভাবে শান্ত থাকবে এবং সেখানে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন।
কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে, তবে আপনি ধৈর্য ও পরিশ্রম দিয়ে সব সামলাতে পারবেন। সামাজিকভাবে কিছু লাভ বা ভালো খবর আসার সম্ভাবনা আছে, যা আপনার মন ভালো করবে।
সপ্তাহটি আপনার জন্য পরিশ্রমের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার সময়, যেখানে বুদ্ধিমত্তা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখলে ভালো ফল পাবেন।
আপনার জন্য সপ্তাহটি নতুনভাবে বোঝা, আত্মবিশ্বাস ও আর্থিক সচেতনতার সময়। আপনি নিজের চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও আচরণ নিয়ে বেশি সচেতন হয়ে উঠবেন, তবে মাঝেমধ্যে অতিরিক্ত ভাবনা বা দুশ্চিন্তাও কাজ করতে পারে। তাই সবকিছু নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে বাস্তবতা দিয়ে চিন্তা করা ভালো।
অর্থের দিক থেকে কিছু চাপ বা দায়িত্ব বাড়তে পারে, বিশেষ করে খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। কথাবার্তার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা দরকার। ভুলভাবে কিছু বললে ভুল–বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে।
ভালো দিক হলো, আপনি নিজের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা ব্যবহার করে ছোটখাটো কাজ বা উদ্যোগে সফল হতে পারবেন। প্রেম, পড়াশোনা বা নিজের পছন্দের কাজে কিছু ভালো সুযোগ বা আনন্দের মুহূর্ত আসতে পারে।
ক্যারিয়ারের দিক থেকে মাঝেমধ্যে চাপ বা দায়িত্ব অনুভব হতে পারে, তবে আপনি যদি মনোযোগ ধরে রাখেন, তাহলে পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন।
নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলা, চাপ সামলানো এবং ভেতরের শক্তি খুঁজে পাওয়ার সময় আপনার। এ সময় অনুভব করতে পারেন, দায়িত্ব হঠাৎ করে বেড়ে গেছে বা সবকিছু একসঙ্গে সামলাতে হচ্ছে। যার কারণে মানসিক চাপ বা অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। তবে এই চাপই আপনাকে আরও পরিণত ও শক্তিশালী করে তুলবে।
মাঝেমধ্যে একা থাকতে ইচ্ছা হতে পারে বা অতিরিক্ত চিন্তা মাথায় ঘুরতে পারে। তাই নিজের মনকে শান্ত রাখা খুব জরুরি। অযথা দুশ্চিন্তা না করে বাস্তব বিষয়গুলোয় মনোযোগ দিন।
অর্থের দিক থেকে কিছুটা উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কথাবার্তা, যোগাযোগ বা নিজের দক্ষতা ব্যবহার করে লাভ করতে পারেন। ঘর বা পরিবারের দিক থেকেও কিছুটা স্বস্তি বা সাপোর্ট পাবেন, যা আপনাকে মানসিকভাবে শক্ত রাখবে।