অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (২৮ মার্চ–৩ এপ্রিল ২০২৬)
মেষ রাশির জন্য সময়টি একদিকে আয়, সুযোগ ও নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য খুবই শক্তিশালী, অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক দিক কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। নতুন সংযোগ, প্রজেক্ট ও উদ্যোগের মাধ্যমে আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যোগাযোগ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ভালো সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।
বিদেশসংক্রান্ত কাজ বা আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়তে পারে, যদিও খরচও একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে। তবে নিজের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বে কিছু দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, যা সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা থাকতে পারে, তাই সঞ্চয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। কর্মক্ষেত্রে চাপ, দায়িত্ব বৃদ্ধি বা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, যা ধৈর্য ধরে সামলাতে হবে। পড়াশোনা, উচ্চশিক্ষা বা আইনি বিষয়ে কিছু বিলম্ব বা বাধা আসতে পারে এবং ভ্রমণেও দেরি হতে পারে।
পারিবারিক পরিবেশে অশান্তি, সম্পত্তিসংক্রান্ত ঝামেলা বা মায়ের স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। সব মিলিয়ে সময়টি সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের মিশ্রণ—সঠিক পরিকল্পনা, ধৈর্য ও বাস্তব সিদ্ধান্ত নিলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব।
সময়টি মূলত ক্যারিয়ার ও আয়ের দিক থেকে সম্ভাবনাময় হলেও ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক ক্ষেত্রে কিছু চাপ নিয়ে আসতে পারে। পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নতি, নতুন দায়িত্ব ও সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে লাভজনক হতে পারে এবং নতুন বিনিয়োগ বা আয় বৃদ্ধির পথও খুলে যেতে পারে।
পাশাপাশি নিজ প্রচেষ্টা ও যোগাযোগের মাধ্যমে উপার্জন ও সঞ্চয় বাড়ানোর সুযোগ থাকবে। তবে অর্থনৈতিক দিক সম্পূর্ণ স্থিতিশীল না-ও থাকতে পারে। হঠাৎ খরচ বৃদ্ধি ও আর্থিক চাপ অনুভূত হতে পারে, তাই ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি।
নিজের আচরণ ও স্বাস্থ্যে কিছু পরিবর্তন বা চাপ আসতে পারে, যা মানসিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি, বিশেষ করে ঘরের পরিবেশে অস্বস্তি ও পরিবারের কারণে মানসিক চাপ দেখা দিতে পারে, এমনকি মায়ের সঙ্গে মতবিরোধও হতে পারে। পড়াশোনা, উচ্চশিক্ষা বা বিদেশসংক্রান্ত পরিকল্পনায় বিলম্ব বা চাপ থাকলেও বিশ্লেষণধর্মী বা পরামর্শমূলক কাজে ভালো অগ্রগতি সম্ভব।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু টানাপোড়েন বা ভুল-বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ও বোঝাপড়া বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে এটি এমন একটি সময়, যেখানে পেশাগত উন্নতি ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ থাকলেও মানসিক শান্তি ও পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
মিথুন রাশির জন্য সময়টি মূলত কর্মজীবন, অর্থ ও শেখার দিক থেকে বেশ শক্তিশালী হলেও স্বাস্থ্য, সম্পর্ক ও মানসিক চাপ কিছুটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি, দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং নিজের অবস্থান শক্ত করার সুযোগ থাকবে, যা ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক ভিত্তি তৈরি করবে।
অর্থনৈতিক দিক মোটামুটি ভালো থাকলেও খরচ হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। ফলে সঞ্চয়ে চাপ পড়তে পারে। পড়াশোনা, উচ্চশিক্ষা ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও নতুন সুযোগ আসবে, যা ব্যক্তিগত উন্নতিতে সাহায্য করবে।
আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং নতুন কিছু শুরু করার মানসিকতা তৈরি হবে। তবে মাঝেমধ্যে সাহস বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি। কারণ, শারীরিক দুর্বলতা বা চাপ অনুভূত হতে পারে এবং জীবনে হঠাৎ কিছু গভীর পরিবর্তন বা ট্রান্সফরমেশন আসতে পারে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি, পার্টনারশিপে সমস্যা বা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ও বোঝাপড়া বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে এটি এমন একটি সময়, যেখানে ক্যারিয়ার ও জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ থাকলেও ব্যক্তিগত জীবন ও স্বাস্থ্য সামলানোই হবে প্রধান চ্যালেঞ্জ।
কর্কট রাশির জন্য সময়টি মানসিক শক্তি ও ভাগ্যের দিক থেকে কিছুটা সহায়ক। তবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে চাপ ও অস্থিরতা নিয়ে আসতে পারে। নিজের ভেতরে আত্মবিশ্বাস ও মানসিক দৃঢ়তা বাড়বে এবং ভাগ্য অনেক ক্ষেত্রে সাপোর্ট দিতে পারে। তবে হঠাৎ কিছু জটিল পরিস্থিতি বা অপ্রত্যাশিত সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।
কর্মজীবনে ভালো সুযোগ আসতে পারে, তবে আয় স্থিতিশীল না–ও থাকতে পারে। ফলে অর্থ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। খরচ বাড়তে পারে এবং কিছু ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে। তাই আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে চাপ বা দূরত্ব তৈরি হতে পারে এবং পরিবারে অর্থসংক্রান্ত বিচ্ছিন্নতা বা অশান্তি দেখা দিতে পারে। শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর দিক থেকেও চাপ বাড়তে পারে।
একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তা বা একাকিত্বের দিকে ঝোঁক বাড়বে, যা মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্য আনতে সাহায্য করতে পারে। নিজের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্থিতিশীলতার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সব মিলিয়ে এটি একটি মিশ্র সময়—ভাগ্য ও মানসিক শক্তি সহায়তা করলেও সম্পর্ক, অর্থ ও স্থিতিশীলতা ধরে রাখাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
সিংহ রাশির জন্য সময়টি আয় ও সুযোগের দিক থেকে কিছুটা ইতিবাচক। তবে মানসিক চাপ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বেশি দেখা দিতে পারে। আয় বৃদ্ধি ও নতুন সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, যা আর্থিকভাবে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। তবে সবকিছু স্থায়ী না–ও হতে পারে।
কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন বা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যা কিছুটা অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। মানসিকভাবে ক্লান্তি, একাকিত্ব বা হতাশা অনুভূত হতে পারে। ফলে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন, ভুল–বোঝাবুঝি বা দূরত্ব তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আত্মবিশ্বাস কিছুটা কমে যেতে পারে এবং শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর কারণে চাপ বাড়তে পারে।
খরচ বা ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে, তাই অর্থ ব্যবস্থাপনায় সতর্ক থাকা দরকার। সব মিলিয়ে এটি এমন একটি সময়, যেখানে কিছু আর্থিক সুযোগ থাকলেও মানসিক স্থিতি ও সম্পর্ক রক্ষা করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
এই সপ্তাহ আপনার জীবনে কাজ, সম্পর্ক আর মানসিক অবস্থার মধ্যে টানাপোড়েনের সময়। তবে এর মধ্যে ভালো কিছু সুযোগও থাকবে। দাম্পত্য বা পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে চাপ থাকলেও সম্পর্ককে নতুনভাবে গড়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে, এমনকি বিয়ের সম্ভাবনাও থাকতে পারে।
পেশাগত জীবনে উন্নতির সুযোগ আসবে এবং নিজের অবস্থান শক্ত করার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু কাজের চাপ বাড়বে এবং ব্যক্তিগত জীবন ও ক্যারিয়ারের মধ্যে ভারসাম্য রাখা কঠিন হতে পারে।
আয়ের সুযোগ থাকলেও তা সব সময় স্থির না–ও থাকতে পারে। লাভ আসবে, কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী না–ও হতে পারে বা বিনিয়োগ থেকে কম ফল আসতে পারে। শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর জয় পাওয়ার ক্ষমতা থাকবে। ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে আপনি এগিয়ে থাকতে পারবেন। তবে প্রেম বা আবেগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, মানসিক টানাপোড়েন বা দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে, যা আপনাকে ভেতরে ভেতরে প্রভাবিত করবে।
বিদেশ বা উচ্চশিক্ষাসংক্রান্ত কাজে দেরি বা অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে এবং মানসিকভাবে অস্থিরতা বা অশান্তি অনুভব করতে পারেন, বিশেষ করে ঘর বা পারিবারিক বিষয় নিয়ে। একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তা বা নিজের ভেতরের দিকে মনোযোগ বাড়তে পারে, যা আপনাকে মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্য দিতে পারে।
সব মিলিয়ে এটি এমন একটি সময়, যেখানে আপনি একদিকে এগিয়ে যাবেন, অন্যদিকে কিছু বিষয় আপনাকে থামিয়ে ভাবতে বাধ্য করবে। আপনি যদি ধৈর্য ধরে সম্পর্ক, কাজ ও মানসিক দিকগুলো ঠিকভাবে সামলাতে পারেন, তাহলে এ সময়টাই আপনার জন্য শক্ত ভিত্তি তৈরি করবে।
তুলা রাশির জাতকদের জন্য সময়টা কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ব্যালান্স শেখার সময়। আপনি কাজের জায়গায় ধীরে ধীরে শক্ত অবস্থানে যেতে পারবেন—প্রতিযোগিতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পারবেন। নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন এবং দায়িত্ব বাড়তে পারে।
তবে ব্যক্তিগত জীবনে, বিশেষ করে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু টানাপোড়েন বা ভুল–বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। আপনি হয়তো চেষ্টা করবেন সব ঠিক রাখতে, কিন্তু সবকিছু আপনার নিয়ন্ত্রণে না–ও থাকতে পারে। মানসিকভাবে কিছুটা অস্থিরতা বা চাপ অনুভব করতে পারেন, বিশেষ করে ঘর বা পরিবারসংক্রান্ত বিষয়ে।
ভাগ্যের দিক থেকেও সব সময় সাপোর্ট না–ও পেতে পারেন—কিছু কাজে দেরি, বাধা বা হতাশা আসতে পারে। সাহস বা উদ্যোগ কিছুটা কমে যেতে পারে, ফলে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হতে পারে। কর্মজীবনে মাঝেমধ্যে চাপ বা বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে, তাই তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।
সব মিলিয়ে এ সময়টা আপনাকে শেখাবে কীভাবে চাপের মধ্যেও স্থির থাকতে হয় এবং নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে হয়। আপনি যদি ধৈর্য রাখেন এবং সম্পর্ক ও কাজ দুটোই বুঝে সামলান, তাহলে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে চলে আসবে।
বৃশ্চিক রাশির জন্য সময়টা জীবনে ভেতরের পরিবর্তন আর বাইরের চ্যালেঞ্জ—দুটোরই। আপনি অনেক কিছু নতুনভাবে ভাবতে শুরু করবেন। নিজের লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ আর জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসতে পারে। ভাগ্যের দিক থেকে কিছু সাপোর্ট পাবেন, বিশেষ করে শেখা, বোঝা বা নিজের উন্নতির ক্ষেত্রে।
তবে ঘরের পরিবেশ বা পারিবারিক দিক কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। মনে অশান্তি, পরিবারে টানাপোড়েন বা নিজের কমফোর্ট জোন নষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও হঠাৎ পরিবর্তন বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা আসতে পারে, যা আপনাকে মানসিকভাবে নাড়া দিতে পারে।
অর্থের দিক থেকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, খরচ বাড়তে পারে বা সঞ্চয়ে চাপ পড়তে পারে। একই সঙ্গে জীবনে কিছু গভীর পরিবর্তন বা চাপ আসতে পারে, যা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রভাব ফেলবে। ক্যারিয়ার দিকেও কখনো কখনো বিচ্ছিন্নতা বা আগ্রহ কমে যাওয়ার মতো অনুভূতি আসতে পারে।
সময়টা আসলে আপনাকে ভেতর থেকে শক্ত হতে শেখাবে। আপনি যদি আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখেন, হঠাৎ সিদ্ধান্ত না নেন এবং ধৈর্য ধরে এগোন, তাহলে এ পরিবর্তনগুলোই আপনাকে আরও পরিণত ও শক্তিশালী করে তুলবে।
এ সপ্তাহে আপনি নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু এগিয়ে নিতে পারবেন, নতুন কিছু শুরু করার ইচ্ছা ও সাহস থাকবে এবং নিজের স্কিল ব্যবহার করে এগোনোর সুযোগ পাবেন। তবে ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা বা চাপ কাজ করতে পারে, যা মাঝেমধ্যে আপনার মনোযোগ নষ্ট করতে পারে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু সাবধান থাকা দরকার—দাম্পত্য জীবন বা পার্টনারশিপে ভুল–বোঝাবুঝি, দূরত্ব বা মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। ভালোবাসা বা আবেগের জায়গাতেও কিছু অস্থিরতা থাকতে পারে, তাই হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।
অর্থের দিক থেকে চাপ থাকতে পারে—খরচ বাড়া, সঞ্চয়ে সমস্যা বা হঠাৎ আর্থিক দায়িত্ব আসতে পারে। একই সঙ্গে কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি।
সময়টা আপনাকে শেখাবে কীভাবে চাপের মধ্যেও নিজের পথ ধরে এগোতে হয়। আপনি যদি ধৈর্য রাখেন, আবেগের বদলে বাস্তব চিন্তা দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন এবং সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দেন, তাহলে ধীরে ধীরে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবেন।
এ সপ্তাহে আপনার জীবনে দায়িত্ব, বাস্তবতা আর সম্পর্ক—এই তিনের ওপর বেশি ফোকাস নিয়ে আসবে। আপনি নিজের চেষ্টায় এগোতে চাইবেন এবং সাহস নিয়ে কাজ করতে পারবেন। ফলে ধীরে ধীরে আর্থিক দিকেও উন্নতির সুযোগ তৈরি হবে। নিজের স্কিল ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ খুলতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা স্থিতি দেবে।
তবে ব্যক্তিগত জীবনে, বিশেষ করে সম্পর্ক ও পারিবারিক দিকটা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। দাম্পত্য বা কাছের মানুষের সঙ্গে মতবিরোধ, ভুল–বোঝাবুঝি বা দূরত্ব তৈরি হতে পারে, যা আপনাকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করবে। ঘর বা পারিবারিক শান্তি পুরোপুরি স্থির না–ও থাকতে পারে।
প্রেম বা ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গায় হঠাৎ পরিবর্তন বা অনিশ্চয়তা আসতে পারে এবং নিজের ভেতরেও একটা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলতে পারে। আপনি হয়তো আগের মতো ভাববেন না, অনেক কিছু নতুনভাবে দেখবেন। একই সঙ্গে কিছু অপ্রত্যাশিত খরচ বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাই অর্থ ব্যবস্থাপনায় সতর্ক থাকা জরুরি।
সময়টা আপনাকে আরও বাস্তববাদী ও পরিণত করে তুলবে। আপনি যদি ধৈর্য ধরে এগোন, সম্পর্কগুলো বুঝে সামলান এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে সচেতন থাকেন, তাহলে ধীরে ধীরে এ সময়টাই আপনার জন্য স্থিতি ও উন্নতির ভিত্তি তৈরি করবে।
কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য সময়টা জীবনে নিজেকে গড়ে তোলা আর সম্পর্ক সামলানোর একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। আপনি নিজের ভেতরে অনেক এনার্জি ও কাজ করার ইচ্ছা অনুভব করবেন—নতুন কিছু শুরু করা, নিজের স্কিল দেখানো বা এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটি ভালো সময়। অর্থের দিক থেকেও কিছু স্থিতি আসতে পারে এবং উপার্জনের সুযোগ থাকবে।
তবে স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। কারণ, শারীরিক দুর্বলতা বা ছোটখাটো অসুস্থতা ভোগাতে পারে। প্রেম ও আবেগের জায়গায় কিছু অস্থিরতা বা সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সাহস বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো কখনো দ্বিধা কাজ করতে পারে।
পারিবারিক পরিবেশ পুরোপুরি শান্ত না–ও থাকতে পারে—ঘর বা সম্পত্তিসংক্রান্ত ঝামেলা বা অশান্তি দেখা দিতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা বা ভুল–বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, যা মানসিকভাবে প্রভাব ফেলবে।
বিদেশসংক্রান্ত সুযোগ আসতে পারে, তবে দেরি বা বাধার সম্মুখীন হতে পারে এবং ক্যারিয়ারেও কিছু চ্যালেঞ্জ বা চাপ অনুভব করতে পারেন। লাভ বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার। কারণ, এ ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।
অন্যদিকে সৃজনশীলতা, নিজের প্রতিভা দেখানো, জনপ্রিয়তা পাওয়া বা সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো দিকও থাকবে। সব মিলিয়ে এটি এমন একটি সময়, যেখানে আপনি নিজের উন্নতির দিকে এগোতে পারবেন। তবে স্বাস্থ্য, সম্পর্ক ও অর্থের বিষয়ে সচেতন থাকাই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
মীন রাশির জাতক হিসেবে সময়টা আপনার জীবনে নিজেকে প্রকাশ করা ও ভেতরের অস্থিরতার মধ্যে ব্যালান্স করার। আপনি অনেক ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন এবং মানুষের সামনে নিজেকে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। ফলে সম্মান বা পরিচিতি বাড়তে পারে। ভালোবাসা বা আবেগের জায়গায় আকর্ষণ ও সংযোগ তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেটি সব সময় স্থির থাকবে না—মাঝেমধ্যে টানাপোড়েন, ভুল–বোঝাবুঝি বা ইমেজ নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হতে পারে।
খরচ বাড়ার প্রবণতা থাকবে এবং বিদেশ ভ্রমণ বা দূরের কোনো সংযোগ তৈরি হতে পারে। তবে অর্থের দিক পুরোপুরি স্বস্তিদায়ক না–ও হতে পারে। তাই সঞ্চয়ে সচেতন থাকা জরুরি। ঘর বা পারিবারিক বিষয়ে কিছু সমস্যা বা অশান্তি দেখা দিতে পারে, যদিও একই সঙ্গে সম্পত্তি বা পরিবারের স্থিতিশীলতা আনার সুযোগও তৈরি হতে পারে—মানে পরিস্থিতি পুরোপুরি খারাপ নয়, বরং মিশ্র।
মানসিকভাবে কিছু চাপ, টেনশন বা অস্থিরতা কাজ করতে পারে, যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা বা সমস্যা আসতে পারে এবং বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত লাভ না–ও পাওয়া যেতে পারে। তাই ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাবা উচিত। শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর দিক থেকেও কিছু চাপ থাকতে পারে। স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পেট বা হজমসংক্রান্ত সমস্যার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।
সব মিলিয়ে এটি এমন একটি সময়, যেখানে আপনি সামনে এগোনোর সুযোগ পাবেন; কিন্তু আবেগ, অর্থ ও মানসিক চাপ সামলাতে পারলেই আসল সাফল্য আসবে।