স্টিকারের আঠা তোলার ঘরোয়া এবং কার্যকর ৯টি উপায়

প্লাস্টিক, গ্লাস, কাঠ, দেয়াল ও ধাতব জিনিসপত্রে স্টিকারের আঠা লেগে থাকে প্রায়ই। এই দাগ দৃষ্টিকটু, ওঠানোও বেশ কষ্টসাধ্য। ক্লিনিং বিশেষজ্ঞদের মতে, স্টিকারের আঠা দূর করার মূল চাবিকাঠি হলো পৃষ্ঠের ধরন বুঝে সে অনুযায়ী পদ্ধতি বেছে নেওয়া। জেনে নিন হাতের কাছের জিনিসপত্রের পাশাপাশি বিশেষ কিছু রাসায়নিক দিয়ে স্টিকারের আঠা দূর করার ৯টি উপায়।
স্টিকারের আঠার দাগ তোলার সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা। কারণ, হালকা গরমে আঠা নরম হয়, কিন্তু স্টিকার বা পৃষ্ঠের ক্ষতি হয় না।
হেয়ার ড্রায়ার বা হিটগান সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
স্টিকার বা লেবেলের ওপর হালকা তাপ দিন, এতে আঠা নরম হয়ে যাবে।
স্টিকারের আঠা নরম হলে প্লাস্টিকের স্ক্র্যাপার দিয়ে ধীরে ধীরে তুলে ফেলুন বা আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে নিন।
তবে বেশি গরম দেবেন না, এতে যে জিনিসের ওপর স্টিকার, সেটির পৃষ্ঠ পুড়ে যেতে পারে।
স্টিকার তোলার আরেকটি সহজ উপায় তেল ব্যবহার করা, যা হাতের নাগালেই পাবেন।
নারকেল তেল কিংবা অলিভ অয়েল প্রাকৃতিক সলভেন্ট বা দ্রাবক হিসেবে কাজ করে। এটি আঠার মধ্যে ঢুকে আঠার আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে সহজে স্টিকার তোলা যায়।
স্টিকারের চারপাশে কিছু তেল ঢেলে বা ব্রাশ দিয়ে মেখে নরম হতে দিন, তারপর ধীরে ধীরে ঘষে তুলে ফেলুন।
শেষে সাবান ও গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। কাঠ হলে ভালোভাবে পলিশ করুন, যাতে পৃষ্ঠ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে।
তেল সহজেই শোষিত হয়, তাই কাপড় বা বার্নিশ ছাড়া কাঠে তেল ব্যবহার করবেন না। কাচ, প্লাস্টিক বা বার্নিশ করা কাঠে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।
স্টিকারের আঠার দাগ তোলার জন্য টুথপেস্টও দারুণ ঘরোয়া উপায়, বিশেষ করে কাচের জন্য।
কাপড় বা বার্নিশহীন কাঠে টুথপেস্ট ব্যবহার করবেন না; কারণ, এতে রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বা কোনো জিনিসের রং উজ্জ্বল করার উপাদানযুক্ত টুথপেস্ট ব্লিচিং হিসেবে কাজ করে।
প্রথমে আঠার ওপর টুথপেস্ট মেখে দিন, এতে আঠা নরম হয়ে যাবে। এরপর ধীরে ধীরে ঘষে সহজেই দাগ তুলতে পারবেন।
টুথপেস্ট দিয়ে স্থায়ী মার্কারের দাগও দূর করা যায়।
এ ক্ষেত্রে জেল ধরনের টুথপেস্ট ব্যবহার করবেন না।
অ্যাসিটোন বা নেইল পলিশ রিমুভারও স্টিকারের আঠা তুলতে দারুণ কার্যকর।
কাচ ও কিছু কিছু কাপড় থেকে আঠা সরাতে পারে অ্যাসিটোন। উপাদানটি সাধারণত ড্রাই ক্লিনিংয়ে ব্যবহৃত হয়।
স্টিকারের আঠা তুলতে কটন বাড বা তুলায় অ্যাসিটোন লাগিয়ে ধীরে ধীরে ঘষুন।
অ্যাসিটোন কিছু প্লাস্টিক ও পলিমার গলিয়ে দিতে পারে, তাই সাবধানে ব্যবহার করুন, না হলে পৃষ্ঠ নরম বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
রং করা দেয়ালে ব্যবহার করা নিরাপদ নয়।
প্লাস্টিক ও পলিমারে ব্যবহারের আগে ওই জিনিসটিরই চোখের আড়ালে থাকা কোনো অংশে প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। তাহলে বুঝতে পারবেন, অ্যাসিটোনের প্রভাবে প্লাস্টিক বা পলিমারের পৃষ্ঠে কোনো পরিবর্তন আসছে কি না।
রাবিং অ্যালকোহলের মূল উপাদান হলো আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল। এটি স্টিকারের আঠা তোলার জন্য বেশ কার্যকর।
প্রথমে স্টিকার যতটা সম্ভব তুলে নিন। কটন বাড বা সোয়াব দিয়ে আঠার জায়গা অ্যালকোহলে ভিজিয়ে দিন।
আঠা ধীরে ধীরে ঘষে তুলে ফেলুন।
কাচ, কিছু কাপড় এবং শক্ত প্লাস্টিকে ব্যবহার করা যায়, তবে আগে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো।
বার্নিশ করা কাঠ বা ল্যাটেক্স রং করা দেয়ালে ব্যবহার করা ঠিক নয়।
কাপড় বা স্পঞ্জ ভিনেগারে ভিজিয়ে আঠার জায়গায় হালকাভাবে ঘষুন।
ভিনেগার সহজেই স্টিকারের আঠার শক্তি কমিয়ে দিতে পারে। এ ছাড়া এটি বাজেট-সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব।
নিয়মিত ও সাবধানে ঘষলে আঠার দাগ সহজেই উঠে যাবে এবং পৃষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।
ভিনেগার বেশির ভাগ সারফেস ও কাপড়ের জন্য নিরাপদ। তবে পাথরের কাউন্টারটপ, যেমন মার্বেলের ওপর ব্যবহার করা উচিত নয়।
ব্লু পেইন্টার্স টেপ বা উচ্চমানের মাস্কিং টেপ শক্ত পৃষ্ঠ থেকে আঠা সরাতে ব্যবহার করা যায়।
টেপটি আঠার জায়গায় লাগান এবং ভালোভাবে চেপে ধরুন, যাতে এটি পুরোপুরি আঠার সঙ্গে মিশে যায়।
ধীরে ধীরে টেপটি টেনে তুলুন। এতে সহজে আঠা উঠে যাবে এবং পৃষ্ঠের ক্ষতি হবে না।
যেসব বস্তুতে রাসায়নিক ব্যবহার নিরাপদ নয়, সেখানে এটি কার্যকর।
ডব্লিউডি–৪০ (WD-40) বিখ্যাত এক ব্র্যান্ড। স্টিকারের আঠা তুলতে এই ব্র্যান্ডের কন্টাক্ট ক্লিনারটি বেছে নিতে পারেন।
ডব্লিউডি–৪০ স্টিকারের আঠার ওপর স্প্রে করে মুছে ফেলুন। সহজেই আঠা উঠে যাবে।
ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষত চোখে যেন না লাগে। ব্যবহারের পর হাত ধুয়ে ফেলুন ভালোভাবে।
ঘর বা গ্যারেজে ব্যবহার করার সময় জানালা খোলা রাখতে হবে এবং আশপাশের পৃষ্ঠ ঢেকে রাখুন, যাতে ভুলক্রমে স্প্রে না পড়ে।
সুতি কাপড় দিয়ে আঠার জায়গায় পেইন্ট থিনার লাগান এবং ধীরে ধীরে ঘষে স্টিকার তুলে ফেলুন।
পেইন্ট থিনার প্লাস্টিক, পিভিসি, রং করা দেয়াল, বার্নিশ করা কাঠে ব্যবহার করবেন না।
ব্যবহারের সময় গ্লাভস পরুন, সম্ভব হলে চশমাও।
পেইন্ট থিনার ব্যবহারের আগে প্রথমে পৃষ্ঠের নিরাপত্তা পরীক্ষা করুন।
স্টিকারের আঠা তোলার সবচেয়ে শক্তিশালী সমাধান পেইন্ট থিনার। তবে এটি শেষ উপায় হিসেবে ব্যবহার করুন।
এবং অবশ্যই মনে রাখবেন, এটি সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। নাহলে সামান্য স্টিকারের আঠা তুলতে গিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটি নষ্ট হয়ে যাবে।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট