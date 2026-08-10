রোনালদোর বিয়ের খবরে ভাইরাল ফুনশাল ক্যাথেড্রালের অন্দর দেখুন ৮টি ছবিতে

ইউরোপের কয়েকটি গণমাধ্যম হঠাৎ খবর দেয়, ৮ আগস্ট বিয়ে করতে যাচ্ছেন পর্তুগিজ ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। শুধু তারিখ নয়, অতিথি তালিকা থেকে বিয়ের ভেন্যু—সবই প্রকাশ পায় খবরে। বলা হয়, বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে পর্তুগালের স্বশাসিত অঞ্চল মাদেইরার ফুনশাল ক্যাথেড্রালে। এরপর নির্দিষ্ট দিনে সেই ক্যাথেড্রালের সামনে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে রোনালদো-জর্জিনার বিয়ে দেখার জন্য। কিন্তু সবাইকে অবাক করে সেদিন ক্যাথেড্রালে বিয়ে করতে আসেন নিকোল ও ফাবিও নামের এক যুগল। মুহূর্তেই একটি পারিবারিক বিয়ের আয়োজন বিশ্ব গণমাধ্যমের খবরে পরিণত হয়। যে গির্জায় এই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে, সেটিও হঠাৎ অনলাইন ট্রেন্ডে আসে। পর্তুগালের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত এই ফুনশাল ক্যাথেড্রালে নানা তথ্য রইল এখানে
সূত্র: ভিজিট মাদেইরা