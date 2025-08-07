গৃহসজ্জা

বসার ঘরে তারুণ্যের ছোঁয়া আনবেন যেভাবে

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে তারুণ্যের চাহিদা। ঘরে-বাইরে তারুণ্যের এ চাহিদা মেটাতে চলে নিত্যনতুন আয়োজন। বাড়িতে নিজের ঘরটা জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বসার ঘরেও তরুণদের কাটে অনেকটা সময়। বাড়ির তরুণ সদস্যটির উপযোগী করে সাজানো যেতে পারে এ ঘর। কারণ, বন্ধুরা এলে তো এখানেই বসবেন।

রাফিয়া আলম

ছোট অন্দরে অতিথিদের বসার ঘর আর পারিবারিক বসার ঘর আলাদা করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। সেখানেই চলে টেলিভিশনে খেলা বা সিরিজ দেখা, অতিথি আপ্যায়ন, বন্ধু বা ভাইবোনদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা গেমিং। তরুণদের উপযোগী করে বসার ঘর সাজানোর ধারা সম্পর্কে বলছিলেন সৃষ্টি আর্কিটেকচার অ্যান্ড কনসালট্যান্সির প্রতিষ্ঠাতা স্থপতি তাসনিম তূর্যি

অন্দরে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত রঙে ফুটে উঠতে পারে তারুণ্য

অন্দরে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত রঙে ফুটে উঠতে পারে তারুণ্য। জলপাই সবুজ, টিয়া, টিল কিংবা লেবু রং ব্যবহার করতে পারেন। অন্দরে উষ্ণতা ছড়ায় এসব রং। দেয়াল, সোফা, কুশনকভার প্রভৃতিতে এ ধরনের প্রাণবন্ত রং ব্যবহার করতে পারেন। ছবি: এআই/প্রথম আলো

ঘরের সবচেয়ে বড় দেয়াল বরাবর হোক বসার আয়োজন

ঘরের সবচেয়ে বড় দেয়াল বরাবর হোক বসার আয়োজন। তাহলে বেশি মানুষ বসার সুযোগ পাবেন। আয়েশ করে হেলান দিয়ে বসার মতো সোফা রাখুন। সোফার কোণ বরাবর একটা ডিভানও রাখতে পারেন। বেশ কয়েকজন বন্ধু এলে যেন বসতে পারেন, তেমন ব্যবস্থাও রাখুন। সোফা কাম বেড রাখতে পারেন। খেলা দেখতে বা আড্ডা দিতে গিয়ে রাত হয়ে গেলে এখানেই হতে পারে বন্ধুদের থাকার ব্যবস্থাও।

উষ্ণ রঙের আলো বেছে নিন

উষ্ণ রঙের আলো বেছে নিন। যখন টেলিভিশন চালানো হবে, সে সময়ে জ্বালানোর জন্য টেলিভিশনের উল্টো দিকে আলোর ব্যবস্থা রাখুন। টেলিভিশন দেখার সময় টেলিভিশনের দিকের দেয়ালের আলো জ্বালানো হলে চোখে আলো লাগবে। অন্দরের নানা জায়গায় রাখতে পারেন সতেজ গাছ।

তরুণদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও যেন বজায় থাকে, সেদিকে খেয়াল রেখে কাচের পার্টিশন বা বিভাজকের ব্যবস্থা রাখতে পারেন

তরুণদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও যেন বজায় থাকে, সেদিকে খেয়াল রেখে কাচের পার্টিশন বা বিভাজকের ব্যবস্থা রাখতে পারেন। প্রয়োজনমতো ঠেলে বা টেনে সরিয়ে নেওয়া যায়, এমন পার্টিশন দারুণ কাজে আসবে।

সাদামাটা সাউন্ড সিস্টেমের চেয়ে তরুণদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় আরজিবি (রেড, গ্রিন, ব্লু) সাউন্ড সিস্টেম

সাদামাটা সাউন্ড সিস্টেমের চেয়ে তরুণদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় আরজিবি (রেড, গ্রিন, ব্লু) সাউন্ড সিস্টেম।

