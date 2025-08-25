গৃহসজ্জা

ঠিকভাবে ছবি ঝোলালে ঘরের চেহারাই বদলে যাবে, জেনে নিন ৭টি সহজ উপায়

ঘরের দেয়াল সাজাতে ছবি, পোস্টার কিংবা চিত্রকর্ম ঝোলানোর জুড়ি নেই। তবে অনেক সময়ই ভুল মাপঝোখ বা অগোছালোভাবে ঝোলানো ছবির কারণে সাজটা এলোমেলো লাগে। কয়েকটা সহজ কৌশল মেনে চললে ঘরের সৌন্দর্য অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

জীবনযাপন ডেস্ক

সঠিক উচ্চতা ঠিক করুন

ছবি ঝোলানোর আদর্শ উচ্চতা হলো, চোখের সমান জায়গা। সাধারণত মেঝের ৫৭ থেকে ৬০ ইঞ্চি ওপরে ঝোলালে ছবির ঠিক মাঝ বরাবর চোখ পড়ে। তাতে দেখতেও সুন্দর লাগে এবং সবকিছুর ভারসাম্য বজায় থাকে।
ছবি: পেক্সেলস

দেয়ালের মাপ বুঝে নিন

ছোট দেয়ালে বড় আকারের ছবি ঝোলালে বেমানান লাগে। আবার বড় দেয়ালে ছোট ছবি ঝুলে থাকলে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। তাই দেয়ালের মাপ ও খালি জায়গা দেখে ছবি বাছাই করুন।

গ্রুপিং কৌশল ব্যবহার করুন

একই আকারের একাধিক ছবি থাকলে এক সারিতে পাশাপাশি ঝোলানো যেতে পারে। ভিন্ন আকারের ছবি হলে গ্যালারি ওয়ালের মতো করে গ্রুপিং করলে দারুণ লাগে। আগে কাগজ কেটে দেয়ালে লাগিয়ে মক-আপ করলে ভালোভাবে বোঝা যায়।
Also read:কে বলবে রিয়া সেনের বয়স ৪৪ বছর, তাঁর তারুণ্যের রহস্য আবিষ্কার করুন ২০টি ছবিতে

ফ্রেমের রঙের বিষয়টি খেয়াল রাখুন

ফ্রেমের রং যেন দেয়ালের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। সাদা দেয়ালে কালো বা কাঠের রঙের ফ্রেম বেশ মানিয়ে যায়। আবার রঙিন দেয়ালে হালকা বা নিরপেক্ষ ফ্রেম ব্যবহার করলে ছবির সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। চাইলে সবকিছুর মিশেলেও সাজাতে পারেন, তাতে আলাদাভাবে ঢুটে ওঠে অন্য রকম সৌন্দর্য।
Also read:ওষুধ ছাড়াই সহজে রক্তের কোলেস্টেরল কমাবেন যেভাবে

আলোয় নজর দিন

ছবি ঝোলানোর পর তার ওপর বা আশপাশে সঠিক আলোর ব্যবস্থা রাখলে ছবিগুলো দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগে। এ ক্ষেত্রে স্পটলাইট বা ওয়াল লাইট ব্যবহার করতে পারেন।

সঠিক সরঞ্জাম ব্যবহার করুন

সাধারণ পেরেক দিয়ে ভারী ছবি ঝোলানো ঠিক নয়। দেয়ালের ধরন (ইট, কংক্রিট বা প্লাস্টার) অনুযায়ী সঠিক হুক বা ওয়াল প্লাগ ব্যবহার করুন। এতে ছবি নিরাপদে ঝুলবে।

ভারসাম্য বজায় রাখুন

যদি সোফার ওপর বা খাটের মাথার দেয়ালে ছবি ঝোলান, তবে আসবাবের মাপের সঙ্গে ছবির মাপের ভারসাম্য রাখুন। খুব ছোট বা খুব বড় ছবি একা একা ঝুলে থাকলে বেমানান লাগবে। একই দেয়ালে একাধিক ছবি সারবেঁধে না রেখে একটু অসমভাবেও সাজাতে পারেন। এতে বরং ঘরটাকে রিল্যাক্স লাগবে।

সূত্র: গুড হাউজকিপিং

Also read:পিত্তথলিতে পাথর বা গলব্লাডার স্টোন কেন হয়, কারা বেশি ঝুঁকিতে
আরও পড়ুন