তারকারা নিজেদের ১০ বছর আগের ছবি শেয়ার করছেন কেন

২০২৬ সালের প্রথম মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এক নস্টালজিক এবং মজার ট্রেন্ড। নেটিজেনরা যেন হুট করেই ফিরে গেছেন ২০১৬ সালে। তাঁরা নিজেদের ১০ বছর আগের ছবি শেয়ার করছেন। কেউ কেউ এর সঙ্গে ক্যাপশনে জুড়ে দিচ্ছেন সে সময়ের স্মৃতিচারণা। হলিউড, বলিউডের মতো ঢালিউডের তারকারাও যোগ দিয়েছেন এই ট্রেন্ডে।
মার্কিন মডেল কাইলি জেনার তাঁর ২০১৬ সালের বেশ কিছু ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘ইউ জাস্ট হ্যাড টু বি দেয়ার।’
সেখানে দেখা যাচ্ছে গোলাপি চুলের কাইলিকে। তাঁর লিপ কিট লঞ্চের স্মৃতি ফিরিয়ে আনেন ইনস্টাগ্রামের এই পোস্টে।
কাইলি জেনারের মতো একই ক্যাপশন দিয়ে ২০১৬ সালের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন মডেল হেইলি বিবার। সে সময় স্বামী জাস্টিন বিবার, বন্ধু কাইলি জেনার ও কেন্ডাল জেনারের সঙ্গে তোলা ছবিও আছে এই পোস্টে।
এ ছাড়া মার্কিন গায়ক চার্লি পুথ ও সুপারমডেল কার্লি ক্লসও যোগ দিয়েছেন এই ট্রেন্ডে।
সবাই ১০ বছর আগের ছবি পোস্ট করলেও ২০ বছর আগের, অর্থাৎ ২০০৬ সালের ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা। তাঁর পোস্টের প্রথম ছবিটি স্বামী মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সঙ্গে ২০০৬ সালে তোলা, পরের ছবিগুলো ২০১৬ ও ২০২৬ সালের।
অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীও ২০১৬ সালের ছবি পোস্ট করেছেন। মেহজাবীনের বেড়াতে যাওয়ার ছবি, স্বামী প্রযোজক ও নির্মাতা আদনান আল রাজীবের সঙ্গের তোলা ছবিসহ সে সময়ের বেশ কিছু ছবি আছে এই পোস্টে।
অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের ২০১৬ সালের ছবি পোস্ট করেছেন বলে ক্যাপশনে লিখেছেন অভিনেত্রী ও গায়িকা তাসনিয়া ফারিণ। তাঁর পোস্টে দেখা যায় নতুন কেনা আইফোন সিক্স এক্সের ছবি, সে সময় পাওয়া উপহার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) কাটানো বিশ্ববিদ্যালয়জীবন ও স্বামী শেখ রেজওয়ানকে।
২০১৬ সালের ছবি পোস্ট করেছেন বলিউডের অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। তাঁর পোস্টে দেখা যায়, সে বছর স্বামী সাইফ আলী খানের সঙ্গে রোমে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো অন্তঃসত্ত্বা হন কারিনা। করণ জোহর ও পুনাম দামানিয়ার সঙ্গে তোলা একটি ছবির নিচে কারিনা লিখেছেন, ‘যখন তারা জানত না আমি মা হতে যাচ্ছি।’
তৈমুর আলী খান গর্ভে থাকার সময় ‘ভোগ ইন্ডিয়া’র প্রচ্ছদ হয়েছিলেন কারিনা, পোস্ট করেছেন সেই ছবিও। এ ছাড়া কারিনার পোস্টে আছে তৈমুর আলী খান জন্মের দুদিন আগে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর ছবি, হাসপাতালে সাইফ আলী খানের সঙ্গে তৈমুরের ছবিসহ বেশ কিছু ছবি।
আলিয়া ভাটের পোস্টে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ‘ডিয়ার জিন্দেগি’ সিনেমার শুটিংয়ে শাহরুখ খানের সঙ্গে। এ ছাড়া ‘তাম্মা তাম্মা’ গানের শুটিং, ‘কাপুর অ্যান্ড সন্স’ সিনেমার প্রচারণা, পরিণীতি চোপড়ার সঙ্গে সংবাদ সম্মেলনের মুহূর্তগুলোও আছে এই পোস্টে।
২০১৬ সালের ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী সোনম কাপুর লিখেছেন, সে বছর ‘নিরজা’ মুক্তি পায় এবং সে বছরই তিনি বুঝতে পারেন, আনন্দ আহুজা তাঁর জীবনের ভালোবাসা।
ইনস্টাগ্রামের পোস্টে সে সময়ের কিশোরী অনন্যা পান্ডেকে দেখা যাচ্ছে স্ন্যাপচ্যাটের নানা ফিল্টারে আর স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রমে।