শিশুর মনোযোগ বাড়াতে ২ মিনিটে মস্তিষ্কের সহজ ৭ ব্যায়াম

এখন মানুষের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো মনোযোগ ধরে রাখা। বিশেষ করে শিশুরা প্রায়ই মনোযোগ ধরে রাখতে না পারার সমস্যায় ভুগছে। অনেকেই শিশুর অ্যাটেনশন ডেফিসিট বা হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিজঅর্ডার (এডিএইচডি) নিয়ে শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হচ্ছেন। দৈনিক ২ মিনিটে কিছু সহজ ব্যায়াম শিশুদের মনোযোগ বাড়াতে, স্মৃতিশক্তি ভালো রাখতে ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কী সেসব?

আপনার শিশুকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে শেখান
১. ৫-৪-৩-২-১

আপনার শিশুকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে শেখান। জানতে চান, সে কোন ৫টি জিনিস দেখছে। ৪টি জিনিস তাকে স্পর্শ করতে বলুন। ৩টি শব্দ শুনতে বলুন। ২টি জিনিসের ঘ্রাণ নিতে বলুন। আর কোনো একটা খাবার চেখে দেখতে বলুন। এটি আপনার শিশুকে ‘এই মুহূর্তে’ নিয়ে আসে আর বর্তমানে বাঁচতে শেখায়। মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা নিয়ন্ত্রণে এই ব্যায়ামে খুব ভালো।

২. বেলুন ব্রিদিং

আপনার শিশুর সঙ্গে আপনিও ফুসফুস ভরে শ্বাস নিন। আর ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়ুন। এক নাক দিয়ে শ্বাস নিন, আবার অন্য নাক দিয়ে ছাড়ুন। এতে শিশুর মন শান্ত রাখা ও মানসিক চাপ সামাল দেওয়া সহজ হয়।

৩. স্মৃতির ঝুড়ি

একটা ঝুড়িতে নানা কিছু এনে শিশুর সামনে রাখুন। সেসব ৩০ সেকেন্ড ধরে দেখতে দিন। এবার শিশুকে চোখ বন্ধ করে ঝুড়িতে কী কী ছিল, বলতে বলুন। প্রতিদিন শিশু স্কুল থেকে ফেরার পর জিজ্ঞেস করুন, আজ কী কী হলো। রাতে ঘুমানোর আগে সারা দিনে কী ঘটল, তার হাইলাইটস ঝালিয়ে নিন।

৪. ছবি আঁকা

প্রতিদিন শিশুকে কয়েক মিনিট ছবি আঁকতে দিন। নয়তো হাতের লেখা চর্চা করতে দিন। অথবা ডুডলিং বা সৃজনশীল কোনো কাজে বসিয়ে দিন।

প্রতিদিন শিশুকে কয়েক মিনিট ছবি আঁকতে দিন, এতে মনোযোগ বাড়বে

৫. পাজল মেলানো বা শব্দ-শব্দ খেলা

শিশুকে পাজল মেলাতে দিন। ধাঁধাঁর উত্তর ভেবে বের করতে বলুন। ওয়ার্ড হান্ট বা শব্দের নানা খেলা খেলুন। এককথায় বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করতে দিন।  

৬. বরফ–পানি

আপনি কি ছোটবেলায় টিফিনের ফাঁকে বরফ–পানি খেলেছেন? ওই যে যে খেলায় নড়াচড়া করা যায় না। বা চোখের পলক ফেলা যায় না— এমন খেলা। এ ধরনের খেলা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। ‘ইমপালস কন্ট্রোল’ বাড়ায়।  

‘মাইক্রো’ প্রচেষ্টায় ‘ম্যাক্রো’ ফলাফল পেতে চাইলে প্রতিদিন এসবের কোনো একটা বা একাধিক ব্যায়ামের চর্চা চালিয়ে যান

৭. চোখে চোখে অনুসরণ

মনে করুণ, মশারির ভেতরে একটি মশা ঢুকেছে। আপনার শিশুটিকে মশাটাকে অনুসরণ করতে বলুন। মশা উড়ে কোথায় গেল, চোখের আড়াল হলো, আবার দৃষ্টিগোচর হলো…বারান্দা থেকে ফেরিওয়ালাকে ২ মিনিট অনুসরণ করতে বলুন।

এসব ব্যায়াম খুবই সহজ। ‘মাইক্রো’ প্রচেষ্টায় ‘ম্যাক্রো’ ফলাফল পেতে চাইলে প্রতিদিন এসবের কোনো একটা বা একাধিক ব্যায়ামের চর্চা চালিয়ে যান। দেখবেন, সন্তানের ডিজিটাল ডিটক্সের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কও আগের চেয়ে গভীর আস্থার আর বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছে।    

