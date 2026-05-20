একনজরে বলিউড পরিবারের নতুন যত অতিথি

বলিউড তারকা আথিয়া শেঠি ও ক্রিকেট তারকা কে এল রাহুলের ঘরে নতুন অতিথি আসে ২০২৫ সালের ২৪ মার্চআথিয়া ও রাহুলের এক বছর বয়সী মেয়ের নাম ইভারা২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর জন্ম নেয় ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলের ছেলে বিহান কৌশলকিয়ারা আদভানি ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রার মেয়ে সায়ারাহ মালহোত্রার জন্ম ২০২৫ সালের ১৫ জুলাইসম্প্রতি মেয়েকে নিয়ে প্রথমবারের মতো মালদ্বীপ ঘুরে এলেন কিয়ারা–সিদ্ধার্থ দম্পতি। একই তাকে ঝুলছে সায়ারাহ আর কিয়ারার পোশাকদুই ছেলে বায়ু ও রুদ্রলোককে নিয়ে সোনম কাপুর ও আনন্দ আহুজার সংসার। ৭. রুদ্রলোকের জন্ম ২০২৬ সালের ২৯ মার্চদুই সন্তানের সঙ্গে সোনম কাপুর ও আনন্দ আহুজা
দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের একমাত্র মেয়ে দুয়া সিং পাড়ুকোনএভাবেই দেড় বছর বয়সী দুয়া সিং পাড়ুকোন (জন্ম ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে) জানিয়েছে, বড় বোন হতে চলেছে সে। অর্থাৎ আবার মা হতে চলেছেন দীপিকা পাড়ুকোনআলিয়া ভাট চান, তাঁর তিন বছর বয়সী মেয়ে রাহা কাপুর যেন বড় হয়ে অ্যাথলেট হয়
পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডার ছেলের জন্ম ১৯ অক্টোবর। তার নাম রাখা হয়েছে নির. বলিউডের প্রযোজক ও অভিনেতা আরবাজ খান ও মেকআপ আর্টিস্ট শুরা খান বাবা–মা হয়েছেন ২০২৫ সালের ৫ অক্টোবর। মেয়ের নাম সিপারা খানবিরাট কোহলির কোলে মেয়ে ভামিকা ও ছেলে অকায়। ভামিকার জন্ম ২০২১ সালের জানুয়ারিতে, আর অকায়ের ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে