কখন বুঝবেন আপনার তোয়ালে বদলানো জরুরি

গোসলের পর যে তোয়ালে ব্যবহার করি প্রতিদিন, তা কতটুকু ভালো আছে? সত্যিই কি ব্যবহারের উপযোগী আছে? স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা মাথায় রাখলে তোয়ালের মেয়াদ নিয়েও কিন্তু ভাবতে হবে। কীভাবে বুঝবেন আপনার তোয়ালেটি বদলানোর সময় এসে গেছে?
তোয়ালের মূল ক্ষমতাই হলো দ্রুত পানি শোষণ করে নেওয়া। কিন্তু সেই কাজই ঠিকঠাক করতে না পারলে ধরে নেবেন তোয়ালেটির সময় ফুরিয়েছে। অনেক দিন ব্যবহারের পর তোয়ালের পানি শোষণক্ষমতা কমে যায়। এরপর আর তা ব্যবহার না করাই শ্রেয়।
তোয়ালেতে অনেক সময় স্যাঁতসেঁতে ধরনের গন্ধ হয়। ধোয়ার পরও এই গন্ধ না গেলে বুঝতে হবে অপরিষ্কারের কারণে নয়, বরং ব্যাকটেরিয়া জমে এমন গন্ধ বেরোচ্ছে। এ ধরনের তোয়ালে আর ব্যবহার না করা ভালো।
অনেক সময় ব্যবহারের পর তোয়ালে ঠিকমতো শুকানো হয় না। ফেলে রাখা তোয়ালেতে যদি ছত্রাক জমে, তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেওয়া উচিত। তোয়ালেতে সবুজ বা কালো রঙের ছোপ দেখা দিলে দেরি না করে ফেলে দিন।
তোয়ালে হতে হবে নরম, গায়ের জন্য আরামদায়ক। তাই তোয়ালে খসখসে লাগলে, শরীরের জন্য আরামদায়ক না হলে বুঝতে হবে তোয়ালে পরিবর্তনের সময় এসে গেছে।
রুক্ষ তোয়ালে ব্যবহারে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে ত্বকে কোনো সমস্যা থাকলে এ ধরনের তোয়ালে ব্যবহার করবেন না।
সূত্র: গুড হাউসকিপিং