কিশোর সন্তান কি মিথ্যা বলছে

মা–বাবার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো কিশোর সন্তান মিথ্যা বলতে শুরু করে। মা–বাবার জন্য এটি খুবই কষ্টদায়ক। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, কিশোর বয়সে মিথ্যা বলা অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক একটি বিষয়। কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েরা নিজেদের আলাদা পরিচয় তৈরি করার চেষ্টা করে। এই পরিবর্তনের সময় সব পরিস্থিতিতে সত্য বলা তার পক্ষে সুবিধাজনক না-ও হতে পারে। অনেক সময় সৎ থাকলে স্বাধীনভাবে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই কিশোর সন্তানকে শুধু ‘মিথ্যা বলা যাবে না’ বলে ধমকালেই হবে না, বুঝতে হবে কেন মিথ্যা বলছে সন্তান, পেছনের কারণটাই কী।
নিচে মিথ্যা বলার পেছনে লুকিয়ে থাকা কিছু কারণ তুলে ধরা হলো—
কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা সাধারণত শাস্তির ভয়ে মিথ্যা বলে। মা-বাবা তাদের সমর্থন করবেন না, এই ভয়েও তারা মিথ্যা বলে থাকে। এই বয়সী ছেলেমেয়েদের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ কম থাকে। কোনো কাজের পরিণতি সম্পর্কেও তাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। তারা অনেক সময় ভাবে, সংঘাত কিংবা সমালোচনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো মিথ্যা বলা। সন্তান মিথ্যা বলছে মানেই সে অবাধ্য, বিষয়টি এমন নয়। মা-বাবাকে বুঝতে হবে যে কিশোর সন্তান এখনো সত্য বলার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে নিরাপদ মনে করছে না।
কিশোর বয়সীদের মিথ্যা বলা অনেক সময় তাদের স্বাধীন হওয়ার চেষ্টারই একটি বহিঃপ্রকাশ। কৈশোর এমন একটি সময়, যখন তারা নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। তারা একা থাকতে চায় এবং গোপনীয়তা রক্ষা করতে চায়।
মা–বাবা বিষয়টি বুঝতে পারলে খুব বেশি কড়াকড়ি আরোপ করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। কারণ, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করলে সন্তান তার স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য মিথ্যার পথ বেছে নিতে পারে।
অন্যরা তাদের কীভাবে দেখছে, এ নিয়ে কিশোরদের চিন্তার শেষ নেই। অনেক সময় বন্ধুদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বা লজ্জাজনক পরিস্থিতি এড়াতে তারা মিথ্যা বলে।
তারা সাধারণত খুব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মিথ্যা বলে থাকে। যেমন, স্কুলের ফোন নম্বরটা মা-বাবাকে ভুল বলল। কোনো বন্ধুর সঙ্গে আসলে তার সম্পর্ক কতখানি গভীর, মা-বাবাকে সেটা বলল না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করলেও মা-বাবার কাছে স্বীকার করল না। এ রকম আরও অনেক কিছু। কিন্তু এর পেছনের আসল কারণ অনেক সময়ই একটাই—নিজেকে ‘খুব ভালো’ প্রমাণ করার চেষ্টা।
কিশোরেরা অনেক সময় মিথ্যা বলে দেখতে চায়, কোন সম্ভাব্য ঘটনায় মা–বাবা বা অন্যরা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। নিয়মগুলো কতটা শক্ত, শাস্তি হবে কি না—এসব তারা যাচাই করতে চায়।
মস্তিষ্কের বিকাশের এই সময়ে কিশোরদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ধীরে ধীরে তৈরি হয়। তাই নিয়মকানুন আসলে কতটা কার্যকর, সেটা পরীক্ষা করা তাদের জন্য একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এমন পরিস্থিতিতে মা–বাবাকে শান্ত স্বরে কথা বলতে হবে, দৃঢ়তা বজায় রাখতে হবে। তাহলে কিশোরেরা বুঝতে শিখবে, মিথ্যা বা লুকোচুরির চেয়ে সত্যবাদিতা বেশি মূল্যবান।
মা–বাবাকে খোলাখুলিভাবে সন্তানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। রাগ না করে সন্তানের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে সে বুঝতে পারবে, জীবনে সৎ থাকা কেন প্রয়োজন এবং কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কিশোর সন্তান যেন সততার গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং তা গ্রহণ করতে পারে। তাহলে সে মিথ্যা আর সত্যের মধ্যে সব সময় সত্যকে বেছে নিতে সক্ষম হবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া