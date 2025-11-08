অরিজিৎ আর কোয়েল দ্বিতীয় বিয়েতে হয়েছেন সুখী

অরিজিৎ সিংয়ের ব্যক্তিগত জীবন বলিউডের কোনো রোমান্টিক সিনেমার স্ক্রিপ্টের চেয়ে কম নয়স্কুলবান্ধবী কোয়েল রায়কে ভালোবাসতেন অরিজিৎ সিং। কিন্তু তিনি যখন মুম্বাইয়ে ক্যারিয়ার নিয়ে সংগ্রাম করছিলেন সেই সময় পরিবারের চাপে কোয়েলের বিয়ে হয়ে যায়। যদিও সেই সংসার সুখের হয়নি কোয়েলের। বিয়ের কয়েক বছর পরই একমাত্র কন্যাকে নিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন
অরিজিৎও বিয়ে করেছিলেন। কাকে বিয়ে করেছিলেন, তা নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। শোনা যায়, গায়িকা রূপরেখা বন্ধ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম স্ত্রী। ২০০৫ সালে পরিচয়, সেখান থেকে বন্ধুত্ব, প্রেম, বিয়ে। তবে সেই সংসার এক বছরও টেকেনি। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে আলাদা হয়ে যান অরিজিৎ ও তাঁর প্রথম স্ত্রী। আর সেই বছরই অরিজিৎ আশিকি সিনেমার ‘মেরি আশিকি আব তুম হি হো’ গানের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পানযে মুহূর্তে অরিজিৎ বুঝলেন, তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না, বিয়ে করলেন ছোট্টবেলার প্রেম কোয়েল রায়কে
২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের তারাপীঠে খুবই আটপৌরে আয়োজনে এই দুজনে সারেন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। বিয়েতে উপস্থিত ছিল কোয়েলের আগের পক্ষের মেয়েঅরিজিৎ ও কোয়েলের দুই পুত্রসন্তান আছে। সন্তানদের নিয়েই তাঁদের সুখের সংসার
ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন অরিজিৎ ও কোয়েলনিজের প্রেম, বিয়ে, বিচ্ছেদ কোনো কিছু নিয়েই কখনো কথা বলেননি অরিজিৎ সিং। এমনকি নিজের জন্মদিনও উদ্যাপন করেন না তিনি