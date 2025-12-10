২০২৬ সালে কোন রং ট্রেন্ডে থাকবে, জানাল প্যানটোন

গ্রাফিক ডিজাইন, ফ্যাশন, প্রিন্টিংসহ নানা শিল্পে ব্যবহৃত ‘প্যানটোন ম্যাচিং সিস্টেম (পিএমএস)’ বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এই প্রতিষ্ঠান বরাবরের মতো ‘কালার অব দ্য ইয়ার’ ঠিক করে ফেলেছে।
২০২৬ সালকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছে বিশ্ববাসী। নতুন বছরে কোন রং প্রাধান্য পাবে আমাদের জীবনযাপনে? নতুন বছরে নতুন রঙের কথা এলেই সামনে আসে মার্কিন প্রতিষ্ঠান প্যানটোনের কথা। প্রতিষ্ঠানটি মূলত রং, রঙের নাম ও মান নির্ধারণ করে।
২০২৬ সালের জন্য তারা যে রং বেছে নিয়েছে, তার নাম রেখেছে ‘ক্লাউড ড্যান্সার’। এই রং অনেকটা সাদার মতো।
বিশেষত মুদ্রণ ও টেক্সটাইল ডিজাইন শিল্পের জন্য বছরজুড়ে একটি রং বাছাই করে প্যানটোন। আর রং শনাক্ত করতে ও মেলাতে সাহায্য করে পিএমএস। এ কাজে নিজস্ব নম্বর পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যানটোন। এর মাধ্যমে মুদ্রণ কারখানা ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাতা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ না করেই রং মেলাতে পারে।
এ ছাড়া বিশেষ কোনো রং, যেমন ‘কোলাকোলা রেড’, ‘বার্বি পিংক’ বা ‘টিফানি ব্লু’র মতো আইকনিক রঙের স্বত্ব কিনে রাখে অনেক কোম্পানি। সেসব রং চাইলেও অন্য কোনো ব্র্যান্ড বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারে না। সেই খেয়ালও রাখে প্যানটোন।
ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানি বার্ষিক রং বেছে নেওয়ার কাজটি করছে ২০০০ সাল থেকে। প্রতিবছর একটি বিশেষ রং বেছে নেওয়ার মাধ্যমে তারা চেষ্টা করে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরতে।
২৬ বছর ধরে ফ্যাশন, বাড়ির আসবাব, শিল্পনকশা, পণ্য প্যাকেজিং, গ্রাফিক ডিজাইনসহ একাধিক শিল্পপণ্যের বিকাশ ও ক্রয়ের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে প্যানটোন। ২০২৫ সালে প্যানটোনের রং ছিল ‘মোকা মুস’, যা মূলত বাদামি রঙের একটি শেড।
আগামী বছর রং হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ক্লাউড ড্যান্সার, যার আনুষ্ঠানিক কোড হলো Pantone 11-4201 (#F0EFEA)। সাধারণ দৃষ্টিতে এটিকে দেখে সাদা রং বলেই মনে হবে। তবে এতে সামান্য হলদেটে ভাবও আছে। নানা দিক থেকে পৃথিবী কঠিন সময় পার করছে। আর সেই ভাবনা মাথায় রেখেই ২০২৬ সালের রং নির্বাচন করেছে প্যানটোন।
প্যানটোন ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক লিয়েট্রিস আইজম্যান সিএনএনকে বলেন, ‘আমাদের জীবনে ব্যস্ততা বাড়ছে প্রতিদিন। অনেক সময় এক কাজ শেষ করে আরেক জায়গা যাওয়ারও ফুরসত মেলে না। এই ব্যস্ত সমাজে একটু প্রশান্তি দিতে এসেছে ক্লাউড ড্যান্সার। আমাদের প্রত্যাশা, অস্থির এই সময় শান্ত করবে রংটি।’
‘ক্লাউড ড্যান্সার’ নামটি বেছে নেওয়ার পেছনে আছে আরও কিছু কারণ। সাদা হলেও শেডটি নিয়ে সৃজনশীল ব্যক্তিদের খেলার সুযোগ আছে। আবার সাদা স্থিরতা ও শান্তির কথা বলে। গত কয়েক বছর বেশ কিছু উজ্জ্বল রং দেখা গেছে প্যানটোনের নির্বাচনে।
এবার তাতে একটা পরিবর্তন এল। আইজম্যান বলেন, ‘সাদা রং খালি ক্যানভাসের মতো। ক্লাউড ড্যান্সার সেখানে অণুপ্রেরণা জোগায় নতুন কিছু করার। ব্যস্ত জীবনকে একটু বিরতি দিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ দেয়। খালি ক্যানভাস যে রকম ইচ্ছেমতো রাঙানো যায়, এবারের রংটিও তা–ই।’
ক্লাউড ড্যান্সার ২০২৬ সালের রং হলেও এরই মধ্যে সেটার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে তারকাদের হাত ধরে। ২০২৫ সালে বেশ কিছু তারকাকে দেখা গেছে ‘ক্লাউড ড্যান্সার’ বা তার কাছাকাছি রঙের পোশাকে।
সবশেষ মেট গালায় মার্কিন গায়িকা ও অভিনেত্রী ডায়ানা রস যে ১৮ ফুট লম্বা ট্রেইলের পোশাকটি পরে এসেছিলেন, তা ছিল ক্লাউড ড্যান্সার রঙের। এমনকি ‘বুলগারি’র একটি আয়োজনে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকেও দেখা গেছে এই রঙের পোশাকে।
তথ্যসূত্র: প্যানটোন, সিএনএন ও ইন্ডিয়া টুডে