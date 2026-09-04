এই ৭ ভুলে ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়ছেন না তো

কেতাদুরস্ত পোশাক, শুদ্ধ বাচনভঙ্গি আর ঈর্ষণীয় ক্যারিয়ার থাকার পরও সবাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। যেকোনো ব্যক্তির আচরণের প্রভাব তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর পড়ে।
মজার ছলে বলা কোনো নেতিবাচক কথাও আপনার ব্যক্তিত্বের ভার কমিয়ে দিতে পারে। তাই কী বলছেন কিংবা কার সামনে বলছেন, খেয়াল রাখুন। আলাপচারিতা বা আচরণের সময় কোন বিষয়গুলোর কারণে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হতে পারে, জানালেন রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী শারমিন হক।
কারও কথার মাঝে যত যুক্তিসংগত কথাই বলুন না কেন, বিষয়টা আপনার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে দিতে পারে। তাই কেউ অযৌক্তিক কথা বললেও মাঝপথে থামিয়ে না দিয়ে ধৈর্য ধরে তাঁর কথা শুনুন। তিনি কথা শেষ করলে তবেই আপনার বলার পালা।
নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত সীমানা বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কারও সামনে নিজের ব্যক্তিগত কথা বলবেন না। আপনার কিছু কথা নাহয় সবাই না-ই জানল। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়েও নাক গলাবেন না, হুট করে কোনো মন্তব্যও করে বসবেন না। বিশেষত বিয়ে, সন্তানধারণ বা সাংসারিক বিষয়ে তো নয়ই।
অন্যের যুক্তি বা পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে কেবল নিজের কথাকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করাও ঠিক নয়। ভুল হতে পারে যে কারও। নিজের ভুল স্বীকার না করাটা ভুল করার চেয়েও বড় ভুল।
দোষ–গুণ মিলিয়েই মানুষ। অন্যের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করতে থাকলে আপনার ব্যক্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। পরিবারের সদস্য, কাছের বন্ধু কিংবা পেশাগত প্রয়োজনে অন্য কাউকে শুধরে দেওয়াটা অবশ্য ভিন্ন কথা।
তবে এসব ক্ষেত্রেও কথা বলতে হবে আন্তরিকভাবে, যেন বিষয়টা কাউকে কথা শোনানো বা ভুল খোঁজার মতো মনে না হয়।
যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁর মানসিক পরিস্থিতি না বুঝে কথা বললে তিনি বিরক্ত হতে পারেন। কেবল একটি বিষয়ে আপনি জানেন বলেই যেকোনো পরিস্থিতিতে তা নিয়ে কথা বলতে যাবেন না।
ধরা যাক, কেউ বিপদে পড়েছেন। আপনি যদি তখন বলতে শুরু করেন, আগে থেকেই তাঁর কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল, তা কিন্তু ওই মুহূর্তে তাঁর কাজে আসবে না; বরং কষ্ট বাড়াবে।
অন্যের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দেখাবেন না। তাতে যেমন ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়, তেমনি অন্যের মাধ্যমে আপনার ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ে। নিজের ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিন। আপনি যা কিছুর দায়িত্বে আছেন, সেসব বিষয়েও নিজেই সিদ্ধান্ত নিন।
অন্যরা প্রশংসা না করলেও নিজের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী থাকুন। নিজের সিদ্ধান্ত, কাজ বা বক্তব্য সঠিক হচ্ছে কি না, অন্যের কাছে বারবার জানতে চাওয়াও ভুল।
রাগী মানুষকে অন্যরা ভয় পায় বা সমীহ করে চলে। তবে অতিরিক্ত রাগে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়। অহংকার, কথার খেলাপ, স্বার্থপরতা, পরনিন্দা, মিথ্যা বলা, অকৃতজ্ঞ আচরণ, নিষ্ঠুরতা এবং অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতার মতো বিষয়ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে।
কাউকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা বা অন্যভাবে আঘাত দিয়ে কথা বলার মাধ্যমেও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হতে পারে। অন্যায়ভাবে কারও ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া বা কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়াও ঠিক নয়।