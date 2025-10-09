শাহরুখ খান নিজেকে ফিট রাখতে এই চার খাবার খান, জেনে নিন গুণাগুণ

আগামী ২ নভেম্বর ৬০ বছর পূর্ণ করতে চলেছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। এ মাসেই তাঁর বিলিয়নিয়ার হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। বড় ছেলে আরিয়ান খান কিছুদিন আগেই মুক্তি দিয়েছেন নিজের পরিচালিত প্রথম সিরিজ। মেয়ে সুহানা খানেরও বলিউডে অভিষেক ঘটেছে। স্ত্রী গৌরী খান যুক্ত আছেন সিনেমা প্রযোজনা ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ে। অর্থাৎ শাহরুখ খান সব দিক থেকে পরিপূর্ণ। ফলে তাঁকে সুখী মানুষ হিসেবেই ধরা যায়। তবে সবচেয়ে অবাক করার মতো ব্যাপার হলো শাহরুখের ফিটনেস। এই বয়সেও কীভাবে নিজের তারুণ্য ধরে রেখেছেন?
২০২৪ সালে ভারতীয় আরজে দেবাঙ্গনার সঙ্গে আলাপকালে শাহরুখ খান নিজের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলেন। সেখানে জানান কীভাবে নিজের খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীর ও মনকে এতটা তরুণ রেখেছেন।
তাঁর খাদ্যতালিকায় থাকে মূলত চারটি সাধারণ খাবার—গ্রিলড চিকেন, ব্রকলি, স্প্রাউটস (অঙ্কুরিত বীজ, শস্য ও ডাল) ও সামান্য পরিমাণ ডাল।
শাহরুখ খানের খাদ্যতালিকায় থাকা চারটি খাবারের গুণাগুণ নিয়ে কথা বলেছেন ডা. পাল মণিক্কম। যিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ও অন্ত্রস্বাস্থ্য–বিশেষজ্ঞ।
এ ছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার প্রিভেন্টিভ গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজির পরিচালক, কমেডিয়ান, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। অন্ত্রস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার কারণে ডা. পাল ‘গাটম্যান’ হিসেবেও পরিচিত।
ডা. পাল মণিক্কম শাহরুখের খাদ্যতালিকাকে বলেছেন, ‘সহজ, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে নিখুঁত একটি অ্যান্টি-এজিং ডায়েট।’ বিষয়টি বিস্তারিত জানা যাক।
ডা. পাল জানান, বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি পেশিক্ষয় ঘটায়। গ্রিলড চিকেন সেই ঘাটতি পূরণ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম গ্রিলড চিকেনে থাকে প্রায় ৩০ গ্রাম প্রোটিন।
এই প্রোটিন পেশি গঠনে সহায়তা করে, ক্লান্তি কমায় এবং শরীরকে সক্রিয় রাখে। এ ছাড়া মুরগির মাংস সহজপাচ্য হওয়ায় এটি বয়সজনিত হজমের সমস্যাও দূর করে।
ডা. পাল ব্রকলিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করেন। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে। এসবকে বলা হয় পুষ্টির পাওয়ারহাউস।
ব্রকলিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের মাধ্যমে আমাদের পরিপাকতন্ত্র উপকারী ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করে। ফলে অন্ত্রে প্রদাহ কমে। তাই এই সুপারফুড খেলে ত্বক থাকে উজ্জ্বল ও তরুণ আর শরীর থাকে হালকা ও কর্মক্ষম।
স্প্রাউটস বা অঙ্কুরিত শস্যে আছে ভিটামিন, মিনারেল ও ডাইজেস্টিভ এনজাইম, যা হজমের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান বার্ধক্যের প্রভাব ধীর করে, কোষগুলোকে রক্ষা করে এবং সারা দিন শরীরে শক্তি জোগায়।
ডা. পালের মতে, স্প্রাউটস শরীরের জন্য ‘সহজে হজমযোগ্য পুষ্টির প্যাকেজ’।
শাহরুখ খানকে খাদ্যাতালিকায় আরও বেশি পরিমাণ ডাল যোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন ডা. পাল। কারণ, এটি সার্বিকভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে।
ডালে আছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, ফাইবার ও খনিজ উপাদান।
এসব উপাদান খাদ্যতালিকায় ভারসাম্য বজায় রাখে। যাঁরা প্রাণিজ খাদ্য কমাতে চান, তাঁদের জন্য ডাল সেরা বিকল্প। এটি অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বাড়ায়, হজমে সহায়তা করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে শরীরকে তরুণ রাখে।
ডা. পাল মনে করিয়ে দেন, কী পরিমাণ ও কোন খাবার খাচ্ছি, সেটা নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন, শাহরুখ খানের খাদ্যতালিকা যদি আমরা অনুসরণ করি, তা নির্দিষ্ট পরিমাণে করতে হবে। আমাদের পরিমিত পরিমাণে উচ্চমানের খাবার খেতে হবে, যাতে তা প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে।
স্বাস্থ্যকর খাবারও যদি অতিরিক্ত খাওয়া হয়, তাহলে তা ওজন বৃদ্ধি, প্রদাহ ও দ্রুত বার্ধক্যের কারণ হতে পারে। খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সচেতনভাবে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে অন্ত্র ভালো থাকে। সেই সঙ্গে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ ও শক্তি বজায় থাকে।
ডা. পাল বলেন, ‘অন্ত্রই হলো শরীরের কেন্দ্রবিন্দু।’ সুস্থ অন্ত্র কেবল হজমই নয়; বরং ত্বক, মেজাজ, ঘুম ও মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে। ডা. পালের মতে, অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম প্রাথমিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, যা প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করে, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং মানুষের আয়ু বাড়ায়।
শাহরুখ খানের ডায়েটের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর সরলতা। প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা খাবার, যা রান্না করা সহজ, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর। গ্রিলড চিকেন, ব্রকলি, স্প্রাউটস বা অঙ্কুরিত শস্য ও ডালের সমন্বয়ে তিনি তৈরি করেছেন এমন এক খাদ্যাভ্যাস, যা বয়সের ছাপ দূর করে এবং দেয় দীর্ঘস্থায়ী প্রাণশক্তি।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া