উদ্যোক্তাদের সফলতা অনেক সময় নির্ভর করে কীভাবে বিনিয়োগকারীদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করছেন, সেটার ওপর
আপনি কি উদ্যোক্তা? জেনে নিন ব্যবসায় বিনিয়োগ পাওয়ার উপায়

উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ব্যবসায় সফলতা বা আয় সব সময় মেধা কিংবা বড় ভাবনার ওপর নির্ভর করে না। অনেক সময় এটি নির্ভর করে কীভাবে আপনি বিনিয়োগকারীদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করছেন এবং কতটা বিশ্বাস তৈরি করতে পারছেন।

লেখা: আনিকা তায়্যিবা

আমরা যাঁদের নির্ভরযোগ্য, আত্মবিশ্বাসী ও নিজের প্রতি স্বচ্ছ মনে করি, তাঁদের কাছেই আস্থা পাই এবং দিন শেষে সেখানেই অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী হই। এই বিশ্বাস তৈরির প্রক্রিয়াটি অনেক সময় খুব ছোট কিছু অভ্যাসের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। আমরা যাঁদের নির্ভরযোগ্য, আত্মবিশ্বাসী ও নিজের প্রতি স্বচ্ছ মনে করি, তাঁদের কাছেই আস্থা পাই এবং দিন শেষে সেখানেই অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী হই। এই বিশ্বাস তৈরির প্রক্রিয়াটি অনেক সময় খুব ছোট কিছু অভ্যাসের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। জানা যাক কোন ছয়টি অভ্যাস আপনাকে মানুষের মনে আস্থা তৈরি করতে এবং বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সাহায্য করবে।

১. যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিলম্ব নয়

মেসেজ হোক বা ই–মেইল, যোগাযোগের ক্ষেত্রে দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। দ্রুত মেসেজ বা ই–মেইলের উত্তর দেওয়া দায়িত্ববোধ ও পেশাদারত্বের শক্তিশালী ইঙ্গিত। সময়মতো সাড়া দিলে অপর পক্ষের মনে থাকা অনিশ্চয়তা কমে এবং বিশ্বাস তৈরি হয়।

নিজেকে নির্ভরযোগ্য, আত্মবিশ্বাসী ও স্বচ্ছভাবে তুলে ধরতে পারলে ভালো

২. নিজের চিন্তাভাবনা ব্যাখ্যা করুন

নিজের সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ ব্যাখ্যা করলে মানুষ আপনার ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এতে তারা বুঝতে পারে, আপনি তাদের প্রয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গিকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাই বাড়তি চিন্তা না করে নিজের ধারণার কথা স্পষ্টভাবে বলুন।

৩. প্রাধান্য পাবে এমন কথা বারবার বলুন

মানুষ সব তথ্য একবারে গ্রহণ করে না। তাই একই মূল বার্তা বারবার বলা প্রয়োজন, যাতে সেটি পরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে খেয়াল রাখবেন, অপ্রয়োজনীয় কথা বারবার বলে অপরপক্ষকে বিরক্ত বা বিব্রত করবেন না।

দ্রুত মেসেজ বা ই–মেইলের উত্তর দেওয়া পেশাদারত্বের ইঙ্গিত

৪. খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন

দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দেয়। অতিরিক্ত দ্বিধা মানুষকে অনিশ্চিত করে তোলে আর অনিশ্চয়তা আর্থিক সিদ্ধান্তে বড় বাধা।  

৫. আর্থিক ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রাখুন

আমাদের মধ্যে একটি চিরাচরিত ধারণা আছে, আমরা আর্থিক বিষয়ে নিজেদের কিছুটা সীমাবদ্ধ করে রাখি। খোলাসা করে বলতে চাই না, যা আত্মবিশ্বাসের অভাবের ইঙ্গিত দেয়। টাকার বিষয়ে স্বাভাবিক ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা পেশাদারত্বের লক্ষণ। এতে মানুষ ধরে নেয় আপনি নিজের কাজ ও মূল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত।

একই মূল বার্তা বারবার বলা প্রয়োজন, যাতে সেটি পরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে

৬. আপনি কাউকে বোঝাতে পছন্দ করেন

আন্তরিকভাবে বোঝানোর মানসিকতা মানুষকে শেখার সুযোগ দেয় এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি তৈরি করে। এতে সম্পর্ক গভীর হয়। বিনিয়োগকারীই হোক বা আপনার কাছের কেউ, এসব গুণ দেখলে আপনার প্রতি আন্তরিকতা থেকেও আপনাকে তাঁরা ভরসা করতে পারেন। আর্থিকভাবেও তাই তাঁদের থেকে আপনি লাভবান হতে পারেন।


সূত্র: মিডিয়াম

