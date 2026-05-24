মাস্টার্স থেকে শুরু করে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, ৩ সুযোগের খোঁজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ইন সাইকোলজি (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামের ফল ২০২৬ সেশনে ভর্তি চলছে। সাইকোলজি, এমবিবিএস, সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ২ দশমিক ৫০ সিজিপিএ থাকলে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা। আগামী ১০ জুনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ১২ জুন। ক্লাস শুরু হবে ৩ জুলাই থেকে।
বুটেক্সের বিভিন্ন অনুষদের অধীনে ২০২৬-২০২৭ সেশনে টেক্সটাইল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ও এমএসসি/এমফিল পর্যায়ে ন্যূনতম ৩ সিজিপিএ থাকলে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি দেড় হাজার টাকা। আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
সরকারের এই প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে তিন মাস মেয়াদি (৬০০ ঘণ্টা) ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ও ন্যূনতম এইচএসসি পাস হলে আবেদন করতে পারবেন। কোনো ভর্তি ফি লাগবে না। উল্টো দৈনিক ২০০ টাকা যাতায়াত ভাতাসহ তিন বেলার খাবার ও সনদ মিলবে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ১৫ জুন। লিখিত পরীক্ষা হবে ২০ জুন। ক্লাস শুরু ১ জুলাই থেকে। বিস্তারিত দেখুন এখানে।