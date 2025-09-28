ইংরেজির জড়তা কাটাতে কাজ করে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্লাব

সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ইংরেজি ভাষাচর্চার সুযোগ তৈরি করতে ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। সেমিনার ও কর্মশালা, এসব তো আছেই; পাশাপাশি সাপ্তাহিক স্পিকিং প্র্যাকটিস সেশন, রিডিং প্র্যাকটিস, কুইজ কনটেস্ট, রাইটিং কম্পিটিশনও নিয়মিত আয়োজন করে তারা। দল বেঁধে ছোট ছোট আলোচনা, বিতর্ক ও আড্ডার মতো কার্যক্রমও আয়োজন করা হয়। এ সবকিছুরই উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক অনুশীলনের মধ্যে রাখা।
শুরুতে ইংরেজিতে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য বলতেও দ্বিধা করতেন অনেক শিক্ষার্থী। কিন্তু নিয়মিত দলীয় আলোচনা ও ক্লাবের আয়োজনে অংশ নিতে নিতে তাঁদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এমন উদাহরণ অনেক। শুধু ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জনই নয়, অনেকের সামনে কথা বলার জড়তা কাটানো, নেতৃত্বের গুণ গড়ে ওঠা, এসব ক্ষেত্রেও সাহায্য করছে ক্লাবটি। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মো. আলিম উদ্দিন বলেন, ‘বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব শুধু ভাষা শেখার ক্লাব নয়, এটি ব্যক্তিত্ব উন্নয়নেরও প্ল্যাটফর্ম। আমাদের সেশনগুলোয় সবাই সমানভাবে অংশ নিতে পারেন। এখানে ভুলকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখা হয়। আমরা নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। এভাবেই ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব ও পাবলিক স্পিকিংয়ের দক্ষতাও গড়ে তুলি।’
একাডেমিক পড়াশোনা, গবেষণা, চাকরি কিংবা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ—সব ক্ষেত্রেই ইংরেজির গুরুত্বটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই উপলব্ধি করেন শিক্ষার্থীরা। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব সেই উপলব্ধিকে বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিচ্ছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় বড় ইভেন্ট আয়োজন করা সম্ভব না হলেও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ক্লাবটি বেশ আশাবাদী। জাতীয় পর্যায়ে ইন্টার ইউনিভার্সিটি ইংলিশ স্পিকিং কম্পিটিশন ও আইইএলটিএস–বিষয়ক সেমিনার আয়োজনের ইচ্ছা আছে বলে জানালেন। এ ছাড়া জাতীয় ইংলিশ অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে চান ক্লাবের সদস্যরা।