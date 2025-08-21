রান্নার সময় তেল থেকে ক্ষুদ্র ফোঁটা বা অ্যারোসল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে আর এসব ধুলার সঙ্গে মিশে বাল্বে আটকে যায়
রান্নাঘরের বাল্ব তেল চিটচিটে হওয়ায় আলো কমে যাচ্ছে? জেনে নিন সহজ সমাধান

আমাদের রান্নাঘরে তেল-মসলার ব্যবহার অনেক বেশি। ফলে ধোঁয়া আর ক্ষুদ্র তেলের কণা বাল্বের গায়ে জমে যায়। তাতে বাল্ব দ্রুত চিটচিটে হয়, আলো কমে যায়, এমনকি আয়ুও কমে যেতে পারে। নিয়মিত যত্ন নিলে এ ঝামেলা এড়ানো সম্ভব।

জাকারিয়া সুমন

বাল্ব কেন তেল চিটচিটে হয়

রান্নার সময় তেল থেকে ক্ষুদ্র ফোঁটা বা অ্যারোসল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। আর এসব ধুলার সঙ্গে মিশে বাল্বে আটকে যায়। তাপের কারণে দ্রুত শুকিয়ে তৈরি হয় শক্ত স্তর।

এগজস্ট ফ্যান থাকলে ঝামেলা কিছুটা কমে। তবে খেয়াল করে দেখবেন, রান্নাঘরের এগজস্ট ফ্যানও তেল চিটচিটে হয়ে যায় কদিন পরপর। তবে আজ আমরা কেবল রান্নাঘরের বাল্ব ভালো রাখা নিয়েই জেনে রাখি।

ঘরোয়া উপায়ে পরিষ্কারের কৌশল

১. গরম পানি ও সাবান

  • আগে অবশ্যই সুইচ বন্ধ করে বাল্ব ঠান্ডা হতে দিন।

  • শুকনো কাপড়ে ধুলো মুছে নিন।

  • গরম পানিতে অল্প ডিশ ওয়াশিং সাবান মিশিয়ে নিন।

  • নরম কাপড় চুবিয়ে চিপে নিয়ে ধীরে ধীরে মুছুন।

২. লেবু ও বেকিং সোডা

  • একটি লেবুর টুকরায় বেকিং সোডা ছড়িয়ে বাল্বে ঘষুন।

  • বেশি দাগ হলে ১০–১৫ মিনিট রেখে আবার মুছে ফেলুন।

  • শেষে শুকনা কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিন।

৩. ভিনেগার ও পানি (এটি হালকা দাগের জন্য উপযোগী)

  • সমান অনুপাতে ভিনেগার ও পানি মিশিয়ে নিন।

  • নরম কাপড়ে ভিজিয়ে আলতো করে ঘষুন।

  • শেষে মাইক্রোফাইবার কাপড়ে শুকিয়ে নিলে দাগ পড়বে না।

বাল্ব দীর্ঘদিন টেকসই রাখার টিপস

  • নিয়মিত ধুলা ঝাড়ুন, শক্ত ক্লিনার ব্যবহার করবেন না।

  • রান্নাঘরে ভালো ভেন্টিলেশন রাখুন।

  • সঠিকভাবে ইনস্টল করুন এবং লাইট কাভার ব্যবহার করুন।

  • ভাজাপোড়া রান্নার পর বাল্ব দ্রুত মুছে ফেলুন।

  • নিয়মিত যত্ন নিলেই বাল্ব থাকবে উজ্জ্বল, আর রান্নাঘরও হবে ঝকঝকে।

সূত্র: এনডব্লিউ মেইডস, ব্ল্যাকওয়েলস

