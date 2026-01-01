শীতে রুম হিটার ব্যবহার করবেন যেভাবে, নিরাপদ থাকতে জানুন ৭টি টিপস

সারা দেশে গত কয়েক দিনে শীতের তীব্রতা বেড়েছে। তীব্র ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি ভুগছেন বয়স্ক ও শিশুরা। এ কারণে হঠাৎ রুম হিটারের চাহিদা ও ব্যবহার বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। তবে রুম হিটার ব্যবহারের আগে সতর্কতার বিষয়টিও মনে রাখা জরুরি। কারণ, ভুলভাবে ব্যবহার করলে রুম হিটার থেকেই ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। রুম হিটার নিরাপদে ব্যবহার করতে নিচে থাকল ৭টি সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ টিপস।
রুম হিটার সব সময় সমতল মেঝের ওপর রাখুন। কার্পেট, ম্যাট বা কাপড়ের ওপর রাখা ঠিক নয়। টেবিল, টুল বা কাঠের আসবাবের ওপর রাখলে হিটার পড়ে গিয়ে আগুন লাগার ঝুঁকি থাকে। হিটার যতটা সম্ভব স্থির ও নিরাপদ জায়গায় রাখাই ভালো।
রুম হিটার ও পানি—এই দুইয়ের ‘দা–কুমড়া সম্পর্ক’। বাথরুম বা রান্নাঘরের মতো ভেজা জায়গায় কখনোই হিটার ব্যবহার করবেন না। ভেজা কাপড় বা চাদর শুকানোর জন্য হিটারের ওপর দেওয়া খুব বিপজ্জনক। এতে সহজেই আগুন ধরে যেতে পারে।
হিটার ব্যবহারে ‘তিন ফুটের নিয়ম’ মনে রাখুন। পর্দা, কাগজ, বালিশ, কম্বল, বিছানার চাদর কিংবা কাঠের আসবাব—এসব থেকে হিটার অন্তত তিন ফুট দূরে রাখুন। ম্যাচ, রং বা দাহ্য কোনো বস্তু যেন হিটারের আশপাশে না থাকে, সেটাও নিশ্চিত করুন।
রুম হিটার চালু রেখে ঘর ছেড়ে যাওয়া বা ঘুমিয়ে পড়া ঝুঁকিপূর্ণ। ঘরে শিশু বা পোষা প্রাণী থাকলে বাড়তি সতর্কতা দরকার। দীর্ঘ সময় বন্ধ ঘরে হিটার চালু থাকলে মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা হতে পারে। রাতে ব্যবহার করতে হলে তুলনামূলক নিরাপদ মডেল বেছে নেওয়াই ভালো।
ভালো রুম হিটারে সাধারণত কিছু সেফটি ফিচার থাকে। যেমন উল্টে গেলে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত গরম হলে অটো শাট–অফ, ওভারহিট প্রটেকশন ইত্যাদি। কেনার সময় এসব সুবিধা আছে কি না, দেখে নেওয়া জরুরি।
হিটার ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, তার বা প্লাগে কোনো সমস্যা আছে কি না—এসব নিয়মিত দেখে নিন। অস্বাভাবিক শব্দ, পোড়া গন্ধ বা অতিরিক্ত গরম লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করে সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন।
রুম হিটার কেনার সময় অবশ্যই দেখে নিন সেটি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সনদপ্রাপ্ত কি না। মান যাচাই করা, পরীক্ষিত পণ্য ব্যবহার করলেই ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসে।
শীতে আরাম পেতে রুম হিটার দারুণ সহায়ক, তবে একটু অসতর্কতা বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই হিটার ব্যবহার করুন বুঝে, নিরাপত্তা মেনে। তাতেই শীত থাকবে উষ্ণ, আর আপনি থাকবেন নিশ্চিন্ত।
সূত্র: ইলেকট্রিক্যাল সেফটি ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল