বেশি বেশি ডিটারজেন্ট দিলেই যে পোশাক ভালো পরিষ্কার হবে, তা নয়
জীবনযাপন

ঠিক কতটুকু ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে কাপড় হবে পরিষ্কার, অপচয়ও কমবে

কাপড় ধোওয়ার সময় আমরা অনেকেই ভাবি, ডিটারজেন্ট বেশি দিলেই কাপড় হবে একেবারে ঝকঝকে। আসলে কিন্তু উল্টো! বেশি ডিটারজেন্ট দিলে ক্ষতি হয় কাপড়ের। তাই দরকার ঠিক পরিমাণে ব্যবহার।

আলিয়া রিফাত

ডিটারজেন্ট কতটুকু ব্যবহার করবেন

  • গড়পড়তা ২–৩ কেজি কাপড়ের জন্য ২ টেবিল চামচের বেশি ডিটারজেন্ট লাগে না।

  • ডিটারজেন্টের মাপার ক্যাপ কখনো পূর্ণ করবেন না। অধিকাংশ সময় এত কাপড় একসঙ্গে ধোওয়া হয় না।

  • একটি মাত্র পোশাক ভিজিয়ে রাখতে চাইলে প্রতি গ্যালন (৩ দশমিক ৭৮ লিটার)

  • পানিতে ১ চা–চামচ ডিটারজেন্ট যথেষ্ট।

অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহারের লক্ষণ

  • কাপড়ে ডিটারজেন্টের আস্তর লেগে থাকবে।

  • কাপড় শক্ত, খসখসে বা আঠালো হয়ে যাবে।

  • রঙিন কাপড় ম্লান ও সাদা কাপড় ধূসর হয়ে যাবে।

  • ওয়াশিং মেশিন থেকে দুর্গন্ধ আসবে।

কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে ডিটারজেন্টের পরিমাণ

  • কাপড়ের পরিমাণ ও ধরন: তোয়ালে, বিছানার চাদরের মতো ভারী কাপড়ের জন্য ডিটারজেন্ট একটু বেশি দরকার হয়।

  • কাপড় কতটা নোংরা: দাগযুক্ত কাপড়ে সামান্য বাড়তি ডিটারজেন্ট দিন।

  • পানির খরতা: খর পানিতে ডিটারজেন্ট বেশি লাগে, মৃদু পানিতে কম।

হাতে কাপড় ধোওয়ার সময়

  • ছোট বালতি (৩–৮ লিটার পানি): ১ চা–চামচ

  • মাঝারি বালতি (৯–১৪ লিটার পানি): ২ চা–চামচ

  • বড় বালতি (১৫ লিটারের বেশি পানি): ১ টেবিল চামচ

কাপড় দেওয়ার আগে পানিতে ডিটারজেন্ট ভালোভাবে গুলিয়ে নিন। তাতে অবশিষ্টাংশ কাপড়ে আটকে থাকবে না।
কাপড়ের ধরন অনুযায়ী

  • সিল্ক ও পশমি কাপড়: ১/২–১ চা–চামচ (প্রতি ৩–৮ লিটার পানি)

  • সুতি ও সিনথেটিক কাপড়: ১ চা–চামচ (ময়লা বেশি হলে সামান্য বাড়ান)

  • খুব নোংরা কাপড়: আগে দাগ পরিষ্কার করে নিন, তারপর ১.৫ চা–চামচ পর্যন্ত ডিটারজেন্ট দিন।

দাগ দূর করার টিপস

  • কোনো দাগ সহজে না উঠলে তার ওপর সরাসরি সামান্য ডিটারজেন্ট লাগিয়ে আলতো করে ঘষুন।

  • পরে পানিতে ভিজিয়ে নিন।

  • এতে পুরো বালতিতে অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট দিতে হবে না।

পর্যাপ্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার করছেন কি না বুঝবেন যেভাবে

  • কাপড় ধোয়ার পর সাবানের আস্তর বা গন্ধ থাকবে না।

  • কাপড় হবে নরম ও আরামদায়ক।

লন্ড্রি পড ব্যবহার করলে

  • ছোট লোড: ১ পড

  • মাঝারি লোড: ২ পড

  • বড় লোড: ৩ পড

সূত্র: গুড হাউসকিপিং

