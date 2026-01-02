রসনা

যেভাবে ফিরনিতে খেজুরের গুড় মেশালে দুধ কাটবে না, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার

জীবনযাপন ডেস্ক

ফিরনি

ফিরনি বানাতে গ্রেট করা খেজুরের গুড় লাগবে আধা কাপ
ছবি: কবির হোসেন

উপকরণ

  • পোলাওয়ের চাল সিকি কাপ

  • গ্রেট করা খেজুরের গুড় আধা কাপ

  • পানি এক কাপ

  • দুধ ১ লিটার

  • লবণ ১ চিমটি

  • চিনি ২ টেবিল চামচ

  • গ্রেট করা মাওয়া ৩ টেবিল চামচ

  • এলাচিগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • কাঠবাদাম ও পেস্তাবাদামের কুচি স্বাদমতো

দুধ ঘন হলে জ্বাল দেওয়া গুড়ের পানি দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন

প্রণালি

  • চাল ধুয়ে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পানি ঝরিয়ে হাত দিয়ে কচলে গুঁড়া করে নিন।

  • গুড় আর পানি চুলায় কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। গুড় গলে গেলে ছেঁকে রাখুন।

  • এবার চুলায় দুধ দিন, একটু গরম হলে চাল ও লবণ দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। চাল ফুটে এলে চিনি দিন।

  • কিছুক্ষণ পর মাওয়া, এলাচিগুঁড়া ও বাদামকুচি দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন।

  • ঘন হয়ে এলে জ্বাল দিয়ে রাখা গুড়ের পানি দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন।

  • পরিবেশন পাত্রে ঢেলে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

