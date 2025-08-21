মেজবানি মাংসের রেসিপি

হাড়, চর্বি, কলিজাসহ গরুর মাংস: ৩ কেজি
লবণ: স্বাদমতো
গরম পানি: ১ কাপ
এলাচি: ৬টি
তেজপাতা: ৩টি
লবঙ্গ: ৫টি
দারুচিনি টুকরা: ৪টি
গরম মসলাবাটা: দেড় চা-চামচ
পেঁয়াজ কুচি: ৪ কাপ
আদাবাটা: ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ
রসুনবাটা: সিকি কাপ
ধনিয়াবাটা: ২ টেবিল চামচ
হলুদের গুঁড়া: ৩ চা-চামচ
জিরাবাটা: ২ টেবিল চামচ
লাল মরিচের গুঁড়া: ৩ চা-চামচ
রাঁধুনিবাটা: ১ টেবিল চামচ
মৌরিবাটা: দেড় চা-চামচ
সাদা গোলমরিচবাটা: ১ চা-চামচ
জায়ফলবাটা: আধা চা-চামচ
জয়ত্রীবাটা: আধা চা-চামচ
চিনা বাদামবাটা: ২ টেবিল চামচ
শর্ষের তেল: ২ কাপ
আস্ত কাঁচা মরিচ: ১০–১২ টি
সাদা শর্ষেবাটা: ৩ চা-চামচ
প্রথমে গরুর মাংস সাধারণ আকারে কেটে ধুয়ে নিন।
একটা হাঁড়িতে গরম মসলাবাটা আর কাঁচা মরিচ ছাড়া বাকি সব মসলা, লবণ, তেল ভালো করে মেখে নিতে হবে মাংসের সঙ্গে।
গরম পানি চুলায় বসিয়ে দিন।
প্রথমে মাঝারি আঁচে ২০ মিনিট ঢেকে রান্না করুন।
এরপর কম আঁচে ঢেকে রান্না করতে হবে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত।
নামানোর আগে আস্ত কাঁচা মরিচ আর গরমমসলাবাটা দিয়ে একটু দমে রাখতে হবে।
গরম সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মেজবানি মাংস।